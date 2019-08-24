Сергей Соловьев: Стараюсь не погружать себя и окружающих меня людей в маразм

Кто-то из знаменитостей стремится дни рождения отмечать с помпой, кто-то, наоборот, старается вообще обойтись без торжеств. Автор «Ассы» и «Станционного смотрителя» выбрал пограничный вариант: по словам режиссера, которому мы позвонили накануне праздника, он устроит вечеринку для друзей.

- Надеюсь на доброту и душевную щедрость моих приятелей, которые не доведут до маразма повод, по которому мы планируем встретиться, - посмеиваясь уточнил Соловьев. - Ну смешно же в самом деле всерьез отмечать тот факт, что Земля вместе с моей тушкой прокрутилась энное количество раз вокруг Солнца. Что тут отмечать?! Надо праздновать реальные достижения - фильмы, которые снял, спектакли, которые поставил. Хотелось бы, конечно, чтобы и спектакли и фильмы были на достойном уровне.

- Ну тогда давайте о достижениях. Полгода назад вы объявили о создании нового частного театра «САС» (Сергей Александрович Соловьев). Обещали выпустить сразу несколько премьер, привлечь известных актеров. Как идут дела?

- Все в процессе. Мы хотим открыть не учебный, а полноценный театр. Для этого нужно иметь нормальный репертуар, который сейчас формируем. На выпуске восемь спектаклей. Сезон начнем ближе к Новому году. Я почти закончил постановку «Иванова» по Чехову. Этот спектакль я впервые начал репетировать с Катей Васильевой еще в 1962 году, когда мы с ней учились во ВГИКе. Считайте, от первых репетиций до сегодняшнего дня прошло 57 лет. Наверное, это мой самый долгоиграющий проект. И логично было бы его завершить.

Конец 70-х. Режиссер на съемках драмы «Спасатель».Фото: РИА Новости

Сейчас идут переговоры по поводу помещения для нашего театра. Необязательно он будет находиться в кластере «Красный Октябрь», как первоначально планировалось. Но где еще - пока не могу сказать.

В основе труппы - выпускники моих актерских и режиссерских курсов ВГИКа. Своих ребят я очень люблю, мы много работали, и я не собираюсь с ними расставаться. Поэтому все делается не так быстро, как бы хотелось, чтобы интересы всех участвующих в этом театральном деле совпали.

- Как продвигается еще один долгоиграющий проект Сергея Соловьева - ваш новый фильм «Елизавета и Клодиль»?

- Он тоже почти готов, процентов на восемьдесят. Это история начала ХХ века. Две девочки, русская и француженка, из очень обеспеченных семей сбежали из дома, испугавшись страстей, революций и войн. Мои героини захотели в полной мере вкусить сладость ХХ века. Но, конечно, они зря боялись, что исторические катаклизмы их минуют. Примерно такой сюжет. Но дело не столько в сюжете, сколько в атмосфере Серебряного века, которую я хочу в картине создать. Всех дел - найти немного денег и картина будет закончена. Главное, что у меня есть внутреннее ощущение, что фильм уже готов. Я довольно спокойно отношусь к такого рода творческим паузам. Как ни странно, часто это идет во благо. Проходит время, и появляется еще какая-то точка зрения на идею, сюжет, главных героев, которая и оказывается самой важной.

Трейлер фильма Асса .

- Когда в поиске в интернете я забила вашу фамилию, то первым номером выскочил Владимир Соловьев, телеведущий. А более конкретно - ссылки на материал о том, как Соловьев раскритиковал Ольгу Бузову, звезду шоу-бизнеса, за видео в ее Инстаграме, где она облизывает тарелку, а потом называет себя блокадницей...

- Чушь какая-то…

- Может, и так. Только сегодня подобными новостями интересуются миллионы. Как вы к этому относитесь?

- Такой повесткой я, конечно, не интересуюсь. Потому что к делу, которым занимаюсь всю жизнь, это не имеет никакого отношения. Но то, что происходит в интернете, соцсетях, меня не возмущает и не раздражает.

Возможно, потому что у меня легкий характер. Во всяком случае я стараюсь не погружать себя и окружающих меня людей в маразм и рефлексию. Меня пугает значительное выражение лица и выражение преодоленного несчастья. Если что-то хочешь сделать, вставай и делай. Если делать трудно, не впадай в хандру, а делай намеченное годами.

- Что же вам пожелать в день рождения?

- Пожелайте мне физического здоровья (весной этого года Соловьев попал в больницу из-за проблем с сердцем. - Ред.). Потому что нравственного - до фига и от морального прямо распирает (смеется). Второе пожелание должно быть таким: желаем вам, чтобы все крутилось так, как крутится. Потому что все, что должно произойти, обязательно произойдет. В этом смысле я фаталист. И никогда не строю планов на будущее.

Трейлер фильма 100 дней после детства .

5 лучших фильмов Сергея Соловьева:

«Станционный смотритель»

«Сто дней после детства»

«Асса»

«Чужая Белая и Рябой»

«Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви»