Абхазия устала быть заброшенным раем

ВЫБОРЫ ДИРЕКТОРА ПЛЯЖА? НЕТ, ГОСУДАРСТВА!

Как же хорошо в Абхазии!

Как уютно. Как свободно.

Как чертовски приятно перейти приграничный мост через речку Псоу, оставляя за рюкзаком наконец Россию - страну придорожных видеокамер, охранников, сирен, налогов, магнитных рамок, бесконечных правил/инструкций...

Но стоит перейти границу Абхазии, и все. Водитель-абхаз скидывает ремень. Как скакун сбрасывает хомут, он с наслаждением шарашит по встречке. Свобода! Благо у Гудауты метким выстрелом из ружья была недавно сбита последняя видеокамера.

Здесь почти никто не платит налогов и «коммуналку», потому что «я воевал и проливал свою кров»Фото: Владимир ВОРСОБИН

Здесь ты всем брат. Здесь можно купить что-угодно-когда-угодно-где-угодно. Здесь почти никто не платит налогов и «коммуналку», потому что «я воевал и проливал свою кров». Здесь отчаянные налоговики пришли как-то к абхазу во двор и попросили заплатить хоть какие-нибудь налоги за 15 лет. Тот кивнул, тихо зашел в дом и с криком «я кров проливал» выбежал с ружьем. Долги списали...

Гаишники (как уверяют здесь) останавливают водителей, чтобы с ними по-братски опохмелиться... А россиян ловят «радарами» и «спиртомерами» на смартфонах. Суют в окно телефон, говорят:

- Э-э-э, дорогой, дай теперь права или немного денег.

- Давай по закону, пиши протокол, - отвечают им.

- Э-э-э, зачем ты так, - вздыхают абхазские гаишники. Пытаются написать. Не получается... Качают головой осуждающе: - Езжай, брат...

Тут даже руины советских городов дошли до такой живописной крайности, что туристы часто едут за постмодернистским наслаждениемФото: Владимир ВОРСОБИН

Здесь горы, море и абхазы - одно расслабленное целое. Здесь на диспетчерской такси висит объявление для сотрудников: «Диспетчеры не обязаны обзванивать вас с вечера и приглашать на работу. В месяц вы работаете всего 15 дней!» А зачем?! Разве есть работа в раю?

Тут даже руины советских городов дошли до такой живописной крайности, что туристы часто едут за постмодернистским наслаждением, за счастьем сталкера.

И тут, в волшебной стране с населением в половину Рязани, 25 августа выбирают президента.

Для российского читателя - чего уж греха таить - скорее это выборы директора абхазского пляжа. Но для абхазов - боль. Они… устали от свободы. Устали жить в заброшенном рае. Хотя нет... Тут еще хуже. Абхазы устали от самих себя.

Москва надеялась, что Абхазия станет «витриной русского влияния»Фото: Владимир ВОРСОБИН

ОНИ ДОЛЖНЫ ЗАПЛАТИТЬ

Когда-то давно, в 2008-м, при признании этого заповедного уголка независимым государством, Москва надеялась, что Абхазия станет «витриной русского влияния», как отчасти получилось у Запада с Грузией.

Не вышло. Что-то пошло не так. И с местными президентами тоже. В 2014-м в ходе «мандариновой революции» власть здесь взял молодой чекист Рауль Хаджимба.

Прошло 5 лет. Не изменилось ни-че-гоФото: Владимир ВОРСОБИН

Помню, революционеры снесли дверь в президентский дворец и бунтарь Рауль (его звали все по имени) спал в захваченном здании прямо на диване в коридоре, а утром рассказал мне, как при помощи России теперь прекрасно заживет Абхазия.

Прошло 5 лет. Не изменилось ни-че-го.

И Москва, и абхазы устали от тотального распила российских денег. В итоге Кремль перестал по-братски давать их просто так. И хотя за счет российского бюджета здесь живут пенсионеры, бюджетники и заполняется большая часть госказны, остальные деньги республика получает по специнвестпрограмме, подразумевающей отчетность. А это для местных чиновников (вспоминаем пытающегося заполнить протокол гаишника) проблема. В итоге денег в Абхазии стало мало. Экономики еще меньше. Как и туристов, чей романтический мазохизм поиссяк. И к выборам страна подошла в электоральном унынии, с десятью кандидатами в президенты, о которых большинство местных ничего не знает. Кроме главного...

Они должны заплатить.

В этой волшебной стране с населением в половину Рязани, 25 августа выбирают президентаФото: Владимир ВОРСОБИН

ТАКИЕ КАНДИДАТЫ

Притом что многие в Абхазии успели разочароваться в Рауле, шансы у нынешнего президента неплохи по двум известным всем русским причинам. Первая: «Лучше все равно не будет». И вторая: «А за кого еще?»

Абхазский избиратель так рационален, что ему плевать, кто победит, - и он просто торгует голосом. Мол, кто заасфальтирует мою улицу, за того и поставлю галочку. В итоге в сонной Абхазии вдруг закипела работа - в городах асфальтируют улицы, на рейсы выходят новые автобусы...

Абхазы, конечно, усмехаются, дескать: а где вы раньше были? Ждут - кто раскошелится еще, а при вопросе - откуда у кандидатов деньги - опять улыбаются, но уже загадочно.

- Освоение российских денег здесь достигло таких высот, что республику облепили паразиты. 40 - 50 человек из местной элиты держат страну в таком состоянии, чтобы легче было ее доить, - вдруг выпалил мой знакомый абхазский бизнесмен. - Вы поузнавайте о кандидатах, многое поймете...

Абхазия устала быть заброшенным раемФото: Владимир ВОРСОБИН

Я сломался на первых двух.

Один, например, вымогал у гагринского жителя Асламбека Губаева 2 миллиона рублей. Сначала отобрал машину.

- Я уехал на ней, - рассказывает Губаев. - Ко мне приходит милиция, отдай машину. Она моя, говорю. По какому праву? Какое право, ты в Абхазии! Меня арестовывают и судят за сопротивление милиции.

А потом кандидат вместе с напарником идет к жертве, когда тот прогуливался с дочкой. Приставляет пистолет к сердцу, приказывает садиться в машину. Тот отказывается. Стреляет в ногу. И избивает.

Запись видеокамер все подтверждает (видео есть в редакции). Суд решает: стрелявший был в состоянии аффекта из-за «органических поражений мозга, провоцирующих вспыльчивость». Дает 2 года поселения и... амнистирует.

Под занавес курортного сезона, абхазы выберут нового президента своей республикиФото: Владимир ВОРСОБИН

Или другой кандидат, чей родной брат, сотрудник охраны президента, - далее сообщение пресс-службы МВД: «ворвался в дом, похитил 13-летнюю девочку, больную аутизмом, и увез ее на территорию заброшенной спортбазы. Там он привязал девочку к дереву и произвел несколько выстрелов в сторону ребенка. Девочка потеряла сознание, он совершил над ней действия сексуального характера, после чего привез ее к матери, которая и обратилась в милицию».

Брата все-таки арестовали.

Но. Кандидат идет к отцу изнасилованной его братом дочки и о чем-то говорит с ним.

После чего отец... убивает другую свою дочь.

По словам теток убитой, кандидат рассказывал отцу о неподобающем поведении старшей дочери. Психика не выдержала, и теперь судят и отца - убийцу и насильника...

«УЛИЦА УЖЕ ВО ВЛАСТИ»

Или тот же Рауль Хаджимба, чей вице-президент Виталий Габния попал в историю: его... избили в кафе. Габния понадеялся на закон. Но не смог ничего поделать - с той стороны клан оказался сильнее.

Вице-президент в знак протеста подает в отставку.

«Проблема, что я оказался слабым, - заявил Габния. - Потому что человек, который думает и живет по закону, оказывается слабым в этой системе беспредела, где улица уже во власти... Я подаю в отставку, потому что не могу отстоять свою честь по закону, даже на столь высокой должности».

Я встретился с будущим вице-президентом Асланом Барцицом (он станет им в случае переизбрания Хаджимбы) и спросил: почему не работает закон? У российского инвестора Михаила Панова здесь местные жители отобрали чуть ли не единственный в Абхазии завод. У российского бизнесмена Варова - супермаркет. Другого российского бизнесмена - Климантовича - убили. И первого секретаря посольства России в Абхазии Дмитрия Вишернева, отстаивавшего права русских бабушек, у которых местные отбирали дома, застрелили.

И тот мне ответил...

Как же хорошо в Абхазии! Как уютно. Как свободноФото: Владимир ВОРСОБИН

«РУССКИЙ МИР» НИКТО НА ПОДНОСЕ НЕ ДАСТ

Вице-президент Абхазии Аслан Барциц:

- (Закипая.) Вы видели у нас российское посольство? (Циклопическое здание, одно из самых больших в Абхазии. - Авт.) А теперь я начну задавать вопросы, на которые вы, русские, должны ответить. Скажите: сколько русских неправительственных организаций в Абхазии? Зеро! Ноль! Скажите: а зачем вам тогда такое большое посольство? И кто будет защищать интересы русскоязычных в Абхазии, если нет единства русских? Вы говорите «Русский мир», «Русский мир», но никто этот «Русский мир» на подносе не даст. Вы видите, что делает Америка, Запад? Они везде создают свои неправительственные структуры. Что вы создали? Вы думаете, если вы поставили здесь военную базу, посольство, на этом все, хватит? Нет, дорогие мои, борьба идет за сердца и за умы. Вы в этой борьбе в Абхазии можете проиграть. Потому что не работаете целенаправленно. Вам надо в этом поучиться. Как и нам.