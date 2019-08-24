Бедные люди: сами виноваты или жизнь такая

РОДОВОЕ ПРОКЛЯТИЕ

Недавно Росстат огорошил: 26% наших детей живут в семьях с доходами ниже прожиточного минимума. Самая высокая концентрация детской бедности в селах: 45% деревенских ребятишек растут в малоимущих семьях. А в многодетных семьях по всей стране уровень бедности еще выше - 52,2%. Да, ведомство оговорилось, что это данные 2017 года, их только сейчас посчитали - такие уж у нас скорости вычислений в эпоху нанотехнологий и IT-революций. Социологи уже заговорили о ловушке нищеты, в которую попала значительная часть россиян, это не художественный образ, а профессиональный термин. Он обозначает бедность, ставшую родовым проклятием, из которого не могут выбраться поколения за поколением. Неужели все действительно так плохо?

В МОСКВЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ РЕАЛЬНОЙ КАРТИНЫ

- Мы на прошлой неделе проводили на Урале форум, участвовали федеральные чиновники, губернаторы, - рассказал «КП» глава общественного движения «Федеральный сельсовет» фермер Василий Мельниченко. - А потом я повез их по селам. Заходили в дома, где живут многодетные семьи. Бедность запредельная. Голод. Женщина была с нами, телеведущая из Москвы, просто расплакалась. Сколько было при ней денег - все вытащила, отдала одной семье, трое детишек там. На третьем селе чиновники взмолились: хватит. И это вроде бы благополучная Свердловская область. А если бы в Курганскую повез? В Москве просто не представляют себе реальной картины бедствия. Главы муниципалитетов врут губернаторам, те неправильно докладывают правительству и в Кремль.

Бедность - это не просто «не хватает денег». Если долго жить в таком состоянии, у человека меняется менталитет, возникает безразличие.

- Недаром же есть в народе такая присказка: «Отчего ты бедный? Оттого что глупый. А отчего глупый? Оттого что бедный», - ввернул Мельниченко. - Вот и получается заколдованный круг.

А иногда человек в условиях нищеты звереет. Малоимущие совершают не только львиную долю краж и грабежей, что хоть поддается логическому объяснению. На их счету и жестокие безмотивные преступления вплоть до убийств.

Для каждого конкретного человека лучшим инструментом для борьбы с бедностью является образование, а для страны в целом - экономический рост.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ - ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЕ

- Да нет никакой ловушки нищеты, - горячится известный экономист Никита Кричевский. - Меня уже раздражают эти разговоры! Люди всегда рождались в неодинаковых условиях, но вы посмотрите, сколько людей из российского списка «Форбс» начинали жизнь с очень скромным достатком.

Что да, то да. Каждый, наверное, может вспомнить такие примеры. Знакомый адвокат (в прошлом один из лучших следователей Москвы) носит отлично сидящие дорогие костюмы, успешно консультирует зарубежных предпринимателей на российском рынке, а оказалось, вырос в простой крестьянской семье в украинской деревне.

- Или возьмите мой пример - мы жили с мамой в очень скромных финансовых условиях, я без всякого репетитора (на него у нас не было денег) и блата поступил в Московский институт управления, получал Ленинскую стипендию - 55 рублей, подрабатывал, - вспоминает Кричевский. - Да, в советское время было больше возможностей выйти в люди. Но и сейчас каждый ищет свои пути и очень многие их находят. Если человек будет сидеть на месте, то он действительно обречен.

Выходит, спасение утопающих - дело рук самих утопающих? Конечно. Но это лишь одна сторона медали. С государства никто ответственности не снимает.

- В том, что сейчас происходит, в значительной степени виновато и государство, - продолжает Кричевский. - Оно должно создавать стимулы. Сейчас молодежь почему выходит на улицы? Потому что плата за обучение непомерная. В ведущих столичных вузах - 300 тысяч рублей за год. Это неподъемные деньги даже для жителей Москвы, не то что для провинции. Мест в общежитиях не хватает, студентам приходится снимать квартиру - еще одна неподъемная статья расходов.

КОМПЕТЕНТНО

«Лучшее лекарство от нищеты - учеба»

- Для каждого конкретного человека лучшим инструментом для борьбы с бедностью является образование, а для страны в целом - экономический рост. Если рост составляет 3 - 4%, то уровень бедности сокращается. Если ниже, то этого не всегда достаточно, - разъяснила «КП» известный специалист по изучению бедности, руководитель Института социальной политики Высшей школы экономики Лилия Овчарова. - Вовсе не факт, что дети, растущие в бедных семьях, обречены. У нас в стране бесплатное среднее образование, половина профессионального образования тоже дается бесплатно. Говоря о недоступно высокой стоимости образования высшего, люди имеют в виду несколько топовых вузов. Но на самом деле их по стране в сотни раз больше. Человек, окончивший любой вуз, зарабатывает в среднем на 40% больше, чем тот, кто ничего не оканчивал. Не говоря о том, что и в престижный вуз можно поступить на бюджетное отделение, если получил высокие баллы на ЕГЭ.

Важно и то, насколько рано человек начинает участвовать в образовательных программах. Нобелевский лауреат американский экономист Джеймс Хекман доказал, что чем раньше ребенок начинает участвовать в программах раннего развития, которые предполагают обязательное дошкольное образование, тем выше вероятность того, что он не попадет в категорию бедных.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Известный экономист Михаил ДЕЛЯГИН:

Даже отдать ребенка на хоккей могут только богатые

- Сегодня человек, рожденный в малоимущей семье, имеет очень мало шансов вырваться из нищеты. Ему сложно получить нормальное школьное образование, поскольку в местах массового проживания бедных людей уровень школ низок. Потом ему сложнее поступить в нормальный вуз. Находясь в окружении агрессивной субкультуры, человек становится либо объектом насилия, либо объектом вербовки в криминальные структуры, в экстремистские организации, религиозные секты. Чем беднее человек, тем больше у него опасность попасть туда.

В советское время люди жили, в общем, небогато. У меня в классе были ребята, в семьях которых считали каждую копейку. Даже мысль о потере, например, ластика была для них невозможна, потому что он стоил 3 копейки. Но существовала система социальных лифтов. Если была у человека склонность к чему-то, то можно было эту склонность развивать. Олимпиады по всем предметам, бесплатные кружки, спортивные секции, тренеры ходили на школьные соревнования, присматривали таланты.

А сейчас все это разрушено. Если хотите отдать ребенка в хоккей, то комплект формы с коньками стоит более 30 тысяч рублей. Не каждый может себе это позволить. Люди, находящиеся за чертой бедности, вычеркнуты из социальной жизни страны, это очень взрывоопасный человеческий материал.

И ситуация не изменится, пока государство не начнет выполнять свои функции по созданию условий для нормальной жизни и развития для всех своих граждан.