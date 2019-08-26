Татьяна Голикова инициировала принятие Казанской декларации

Участие в саммите приняли главы профильных ведомств из 39 стран мира и представители 6 международных организаций.

Обращаясь к участникам саммита, Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства РФ, заявила, что Российская Федерация планирует вынести на обсуждение инициативу (позднее названную Казанской декларацией), которая предусматривает запуск международного процесса модернизации систем оценки компетенций молодых людей, выходящих на рынок труда.

Данная инициатива предназначена для решения нескольких задач. Прежде всего, она нацелена на организацию обмена лучшими практиками объективной оценки компетенций, а также выработку рекомендаций по распространению лучших практик в этой области. Также она направлена на разработку рекомендаций по использованию потенциала методологии WorldSkills для совершенствования национальных систем оценки компетенций. Кроме того, инициатива ориентирована на разработку рекомендаций по содержанию и организации процедур объективной оценки как конкретных, так и социальных, а также цифровых профессиональных навыков, в том числе на основе методологии WorldSkills.

Участники саммита обсудили и положительно оценили российскую инициативу. Министры признали, что с помощью предложенных Россией инструментов в будущем можно будет отслеживать уровень прогресса национальных систем подготовки страны с ориентацией на международный стандарт, а также получать объективные данные об эффективности национальных систем. Это позволит корректировать государственные политики и программы в сфере развития образования.

«Участники саммита министров полностью согласны с тем, что соревнования WorldSkills - эффективный механизм для повышения профессиональных стандартов. Кроме того, в перспективе эти соревнования позволят создать единый инструмент объективной оценки профессионализма как на национальном, так и на международном уровне. Мы надеемся, что теперь все страны признают за соревнованиями WorldSkills по профессиональному мастерству еще более важную роль в развитии системы профессионального образования и обучения», - резюмировал Йос де Гой, вице-президент по стратегическим вопросам и председатель комитета по стратегическому развитию WorldSkills International.

В августе 2019 года Казань стала мировой столицей профессионального мастерства: город принимает 45-й чемпионат мира WorldSkills Competition 2019.

WorldSkills Kazan 2019 проходит в Казани с 22 по 27 августа 2019 года. В нем принимают участие порядка 1300 конкурсантов из 63 стран мира, которые соревнуются в 56 компетенциях. Этот чемпионат - самое масштабное международное мероприятие в России в 2019 году.

Право на его проведение Казань получила в 2015 году по результатам голосования всех стран − членов международного движения WorldSkills International. В России движение WorldSkills Russia охватывает все 85 регионов страны и является одним из приоритетных проектов в сфере подготовки кадров.