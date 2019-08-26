Помните знаменитую фразу из культового фильма «Москва слезам не верит»: «В 40 лет жизнь только начинается»? Эти слова сегодня, пожалуй, актуальны даже в большей степени, чем в 1980 году, когда фильм вышел в широкий прокат. По сути, это серьезный вызов устоявшемуся мнению, согласно которому женщина и в 30 лет не молода и «переспела», не говоря уже о сорока.

Хорошая новость состоит в том, что стереотипы постепенно уходят в прошлое - под влиянием новых тенденций. В Америке сейчас очень популярна другая фраза: «Шестьдесят — это новые сорок».

Я дважды ездила в США, помню, как на концерте Coldplay мое внимание привлекла пара: женщина примерно 60 лет в майке, джинсах и кроссовках, состоятельная — на ней были дорогие украшения — и мужчина явно моложе ее лет на двадцать. И эта дама прыгала вместе со своим молодым бойфрендом, словно отчаянная девица. В Америке эта картина уже никого не удивляет.

Процесс старения отменить нельзя — это закон природы, а природу не обманешь. Стареют и меняются все, каждому предстоит через это пройти. Но дело не в самом процессе, а в нашем отношении к нему. Если женщина понимает, что в 40 лет жизнь не заканчивается, а наоборот, может стать еще интереснее и насыщеннее, то никто ей, образно говоря, не выключит свет. Свет мы выключаем сами, когда под влиянием стереотипа начинаем считать себя старыми, накладываем какие-то надуманные ограничения, отказываемся от того, что делали раньше. Это неверный путь.

Сдвиг парадигмы наблюдается уже сейчас. Мы начинаем по-другому относиться к возрасту, и это здорово. В наше время мало кто скажет: «Ей уже 40 лет, и она может плохо выглядеть». Не возраст определяет внешность (и активность) женщины, главный и решающий фактор — физическое состояние. Кто-то рожает после сорока (например, мама Адриано Челентано родила его в 44 года), кто-то начинает новую карьеру, а кто-то в корне меняет жизнь, увольняется с работы и становится дауншифтером. Все люди разные, и поведение у них разное. Но существуют общие тенденции.

Женщина в любом возрасте может быть самостоятельной, активной и независимой. Это не просто слова, а тренд. В современном обществе именно такой женщине принадлежит ведущая роль. Если раньше женщина была в основном объектом, то сейчас она субъект: не только управляет собственной судьбой, выбирая, как и с кем ей жить, но и нередко формирует мужчину, с которым живет.

Вспомните, какой бум вызвала жена французского президента Макрона. Что послужило причиной? Только фигура Брижит Макрон? Нет, не только! Мадам Макрон показала всем, что, будучи зрелой женщиной с тремя детьми, можно найти молодого мужа и прожить с ним много лет. Она показала, что мальчишку, влюбленного в свою учительницу, реально превратить в президента Франции.