Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" похудел на 40 кг

Роман Попов прославился после выхода на экраны сериала "Полицейский с Рублевки". Смешной толстяк, сыгравший следователя по прозвищу Мухич, влюбил в себя тысячи телезрителей. Актер никогда не скрывал, что сделал лишний вес своей "фишкой" и успешно эксплуатировал этот образ. Однако в последнее время артиста просто не узнать.

Роман Попов активно работает над собой. Результатом труда стало экстремальное похудение. Актер сумел сбросить несколько десятков килограммов. "Я похудел на 40 кг", - сообщил Попов в Инстаграме.

romapopoff Роман Попов с сыном

Напомним, ранее актер уверял всех вокруг, что не собирается худеть. "В силу моей профессии не удается есть четыре раза в день по чуть-чуть, только один раз и как правило ночью", - сообщал он.

Роман Попов играл в КВН, снимался в нескольких проектах, был почетным гостем ток-шоу "Дом-2", участвовал в"Comedy Баттл". Потом став резидентом Comedy Club, выступая под псевдонимом Роман Картавый .

romapopoff Роман Попов сделал лишний вес своей "фишкой"

Но всенародную любовь приобрел после после выхода сериала "Полицейский с Рублевки". Фильм рассказывает о непростых буднях сотрудников полиции в самом элитном районе Москвы. Партнерами Попова по съемочной площадке стали Александр Петров, Сергей Бурунов и Александра Бортич.

"Меня спрашивают: «Как давно вы в профессии?» Чаще всего я отвечаю: «С шести лет на сцене, с 15 - с микрофоном». Это и хобби, и работа, и образ жизни", - признавался Роман.