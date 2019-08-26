2019-08-26T15:11:41+03:00
Звезды

Анна Седокова надеется, что работа в театре поможет ей погасить ипотеку

Певица рассказала «КП» о своем дебюте в театральной постановке
Инна ФЕДОТОВА
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После премьеры «Комсомольская правда» расспросила Анну Седокову о ее первом опытеПосле премьеры «Комсомольская правда» расспросила Анну Седокову о ее первом опытеФото: Личный архив героя публикации
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В новом театральном сезоне уже состоялась первая премьера – спектакль «#Фальшь» в Театре на Таганке. В одной из главных ролей на сцену вышла певица Анна Седокова. Популярных музыкантов, телеведущих все чаще приглашают в театр, чтобы привлечь побольше зрителей. После премьеры «Комсомольская правда» расспросила Анну Седокову о ее первом опыте.

- Вы недавно купили квартиру в Москве в ипотеку. Поэтому можно предположить, что театр к концертным выступлениям добавился в том числе и из-за финансовых соображений, чтобы быстрее погасить ипотеку?

- Действительно ипотека у меня есть. Но в театр я пришла по другой причине. Человек развивается, когда выходит за грани привычного для себя. Поэтому я бросила вызов сама себе - и столкнулась со сложной профессией.

Анна Седокова в своей ипотечной квартире в Москве, где певица будет делать ремонт Фото: Личный архив

Анна Седокова в своей ипотечной квартире в Москве, где певица будет делать ремонтФото: Личный архив

Конечно, я не претендую на роль профессиональной актрисы, потому что для этого люди учатся пять лет, много играют, потому что люблю свое главное дело – сочинять музыку, выступать с концертами… Но каждый спектакль для меня это не только удовольствие, но и новый опыт. Надеюсь, что с каждым спектаклем опыта у меня будет прибавляться, а моя ипотека с каждым спектаклем и с каждым годом будет становиться меньше. (Смеется).

- Долго и как готовились?

- К премьере готовилась месяц, он совпал с летними концертами и отдыхом с детьми. Режиссер и актеры приняли меня такой, какая я есть и «достали» из меня то, что во мне есть. Замечательный девиз был у Станиславского: «Проще, легче, выше, веселее!» Стараюсь соответствовать.

В какой-то момент я стала сильно загоняться и переживать. Конечно, прислушивалась к режиссеру, который подсказывал нужные интонации. А потом поняла, что нужно просто выходить на сцену и дарить людям праздник.

Образ из спектакля

Образ из спектакля

Отыграв первый спектакль, могу сказать, что самые лучшие моменты рождались в органике. И когда я чудила. Я вообще смешная девчонка, люди со мной смеются постоянно, со мной всегда что-то происходит… Как раз в этом спектакле это и видно. Получилась смешная и актуальная постановка о том, как познакомиться в наше время - как выдают желаемое за действительное при знакомстве в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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