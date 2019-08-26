В России обнаружили дефицит молодых женщин и зрелых мужчин

На тысячу мужчин в России приходится 1154 женщины. Представительниц прекрасной половины человечества в стране уже давно большинство. И в обозримом будущем ситуация не изменится — по крайней мере, так полагают специалисты Росстата. По их прогнозу, к 2036 году конкуренция за женихов лишь немного ослабнет, тогда на тысячу мужчин будет 1128 женщин.

- Сейчас ожидаемая продолжительность жизни мужчин в среднем лет на 10 меньше, чем у женщин. При этом не так давно — в 2005 году — этот показатель составлял 14 лет. Так что некоторая тенденция прослеживается, пусть пока разрыв вместо очень большого стал просто большим, - говорит ведущий научный сотрудник международной лаборатории демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Андрей Коротаев. - Но даже и сейчас это один из самых больших разрывов в мире. Причины понятны: увлечение мужской части населения крепкими алкогольными напитками, а также большее внимание, которое женщины уделяют своему здоровью. Зайдите в любую поликлинику, женщин вы там встретите в разы больше.

Если хотите повысить шансы найти мужа — хотя бы статистически — дорога вам на Чукотку. Это аномальный регион — единственный в стране, где представителей сильной половины человечества больше. В этом суровом крае просто не так много работы для женщин. Впрочем, там всего порядка 50 тысяч жителей.

Перевес в сторону женщин определяют дамы старшего поколения, а до определенного возраста мужчин в стране и вовсе больше. Например, в возрастной группе от 20 до 24 лет на ту же тысячу представителей сильного пола приходится только 959 девушек. Соотношение примерно выравнивается к 30-34 годам, а потом чем старше — тем больше женщин.

- Это нормальная общемировая тенденция, потому что мальчиков в принципе рождается больше. Другое дело, что в развитых странах баланс смещается в сторону женщин после 50-летия, - рассказал «КП» заведующий кафедрой демографии НИУ ВШЭ Михаил Денисенко. - У нас мужчин слишком рано становится меньше женщин.

Кстати, в деревнях и силах молодым людям приходится как следует побегать за девушками: там мужчин больше во всех возрастных группах до 40 лет. А вот в городах уже среди 25-летних больше будет дам. Эксперты связывают это с миграцией: все больше людей, в том числе и женщин, оставляют депрессивную сельскую местность и отправляются за лучшей жизнью в мегаполисы.