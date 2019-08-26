2019-08-26T15:42:46+03:00
Общество

В России обнаружили дефицит молодых женщин и зрелых мужчин

Баланс полов в нашей стране выравнивается к 30-летнему возрасту, а на западе - к 50 годам
Влад СМЕРТИН
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В возрастной группе от 20 до 24 лет на ту же тысячу представителей сильного пола приходится только 959 девушекВ возрастной группе от 20 до 24 лет на ту же тысячу представителей сильного пола приходится только 959 девушекФото: Алексей БУЛАТОВ
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На тысячу мужчин в России приходится 1154 женщины. Представительниц прекрасной половины человечества в стране уже давно большинство. И в обозримом будущем ситуация не изменится — по крайней мере, так полагают специалисты Росстата. По их прогнозу, к 2036 году конкуренция за женихов лишь немного ослабнет, тогда на тысячу мужчин будет 1128 женщин.

- Сейчас ожидаемая продолжительность жизни мужчин в среднем лет на 10 меньше, чем у женщин. При этом не так давно — в 2005 году — этот показатель составлял 14 лет. Так что некоторая тенденция прослеживается, пусть пока разрыв вместо очень большого стал просто большим, - говорит ведущий научный сотрудник международной лаборатории демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Андрей Коротаев. - Но даже и сейчас это один из самых больших разрывов в мире. Причины понятны: увлечение мужской части населения крепкими алкогольными напитками, а также большее внимание, которое женщины уделяют своему здоровью. Зайдите в любую поликлинику, женщин вы там встретите в разы больше.

Если хотите повысить шансы найти мужа — хотя бы статистически — дорога вам на Чукотку. Это аномальный регион — единственный в стране, где представителей сильной половины человечества больше. В этом суровом крае просто не так много работы для женщин. Впрочем, там всего порядка 50 тысяч жителей.

Перевес в сторону женщин определяют дамы старшего поколения, а до определенного возраста мужчин в стране и вовсе больше. Например, в возрастной группе от 20 до 24 лет на ту же тысячу представителей сильного пола приходится только 959 девушек. Соотношение примерно выравнивается к 30-34 годам, а потом чем старше — тем больше женщин.

- Это нормальная общемировая тенденция, потому что мальчиков в принципе рождается больше. Другое дело, что в развитых странах баланс смещается в сторону женщин после 50-летия, - рассказал «КП» заведующий кафедрой демографии НИУ ВШЭ Михаил Денисенко. - У нас мужчин слишком рано становится меньше женщин.

Кстати, в деревнях и силах молодым людям приходится как следует побегать за девушками: там мужчин больше во всех возрастных группах до 40 лет. А вот в городах уже среди 25-летних больше будет дам. Эксперты связывают это с миграцией: все больше людей, в том числе и женщин, оставляют депрессивную сельскую местность и отправляются за лучшей жизнью в мегаполисы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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