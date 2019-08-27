Лучшие российские фильмы за последнюю четверть века

Лучшая историческая драма

«Утомленные солнцем» (1994)

Можно по-разному относиться к последним фильмам Никиты Михалкова, но статус ведущего российского режиссера он не потерял до сих пор. Обеспечен этот статус в том числе «Утомленными солнцем» (одним из четырех русских фильмов, удостоенных «Оскара» в категории «Лучший фильм на иностранном языке»). Чеховские дачные декорации «Неоконченной пьесы для механического пианино» сохранены почти в неприкосновенности, но теперь в них живут совсем другие люди - комдив Котов со своей семьей. Счастливый солнечный летний день 1936 года закончится для всех трагедией.

"Утомленные солнцем", 1994.

Лучшие комедии

«Особенности национальной охоты» (1995) и «Горько!» (2013)

Кадр из фильма "Особенности национальной охоты" (1995)

Комедия - самый популярный в России жанр (достаточно посмотреть, как часто на любые праздники по телевизору крутят Гайдая, Рязанова и «Любовь и голуби»). Но в постсоветское время именно комедии снимать разучились первым делом. На фоне безбрежного океана всякой мути (от «Ширли-мырли» до «Гитлер капут», от «Импотента» Анатолия Эйрамджана до «Беременного» Сарика Андреасяна) выделяются два фильма - оба про пьянку. Разошедшиеся на поговорки «Особенности национальной охоты» - про молодого финна, пошедшего с русскими в лес и нашедшем там вместо дичи водку, сделанное под любительское видео «Горько!» - про хаос, сопровождающий в России свадьбу. Постановщики фильмов, никому не известные на момент их выхода - Александр Рогожкин и Жора Крыжовников - потом оба ушли в драму: первый снял «Блокпост» и «Кукушку», второй - лучший сериал прошлого года «Звоните ДиКаприо».

Особенности национальной охоты (1995).

Горько! (2013) .

Лучшая криминальная драма

«Брат» (1997)

Наверное, не только лучшая криминальная драма, но и вообще лучший российский фильм за последние четверть века - история парня, который вернулся с чеченской войны (где «писарем отсиделся») и согласился поработать киллером. Непрофессиональный актер Сергей Бодров-мл., до «Брата» известный только по «Кавказскому пленнику», после этого фильма стал народным героем. А выдающийся режиссер Алексей Балабанов снял еще много прекрасных картин - и все же для широкого зрителя остался прежде всего автором «Брата» и его продолжения, «Брата-2», неожиданно превратившегося в черную комедию.

Брат (1997) .

Лучшие фантастические фильмы

«Ночной дозор» (2004) и «Дневной дозор» (2006)

Константин Хабенский в фильме "Ночной дозор" (2004)

Несколько хаотическая, истерическая экранизация вполне себе традиционных романов Сергея Лукьяненко о противостоянии двух разновидностей магов, именующих себя «иными»: темных и светлых. Можно за многое ругать «Дозоры» - и за назойливый product placement, засунутый куда можно и куда нельзя, и за странное стремление «процитировать» как можно больше голливудских картин. Но многие кадры и сцены незабываемы, а талант режиссера Тимура Бекмамбетова очевиден - не случайно он стал едва ли не единственным российским режиссером XXI века, востребованным в Голливуде.

Официальный трейлер фильма "Ночной дозор".Т

Дневной дозор (2005).Трейлер

Лучшие военные драмы

«9 рота» (2005) и «Братство» (2019)

Полнометражный дебют Федора Бондарчука, с которого (наряду с «Дозорами») началось возрождение российского кино в чисто коммерческом плане: «9 рота» собрала в прокате около 25 миллионов долларов, сумму, которая в 2005 году считалась астрономической. История про юношей, отправляющихся на войну в Афганистан, там становящихся героями и погибающих, сегодня выглядит несколько мелодраматической - но в 2005-м никто не снимал так, как Бондарчук. (В «Изображая жертву» Кирилла Серебренникова, вышедшем через год, это прокомментировали: «Русское кино в ж..е, только Федя Бондарчук прикольный чувак»). Следующий военный фильм Бондарчука, «Сталинград», собрал еще больше денег.

"9 рота" 2005 .

Странно, но в XXI веке вышло всего два фильма про Афганистан, и второй, «Братство» Павла Лунгина, по сравнению с «Ротой» прошел почти незамеченным. Вернее, заметили его из-за громкого и неприятного скандала: многие ветераны-афганцы обиделись, что воинов-интернационалистов показывают не героями на белых конях. Что в Афгане были (о ужас) и пьянство, и мошенничество, и трагические ошибки. Между тем это один из самых сильных фильмов режиссера Павла Лунгина.

Фильм "БРАТСТВО" (2019) - Трейлер.

Лучший мюзикл

«Стиляги» (2008)

Кадр из фильма "Стиляги" (2008)

Валерий Тодоровский мучительно долго возился с проектом про стиляг, который изначально назывался «Буги на костях» («кости» - рентгеновские снимки, которые в 50-е использовали как материал для записи самодельных пластинок с популярной западной музыкой). В результате у него получился мюзикл, построенный по образцу «Мулен Ружа» База Лурманна: и стиляги 50-х, и преследующие их правоверные комсомольцы распевают хиты совсем другой эпохи, рок-н-ролльные композиции начала 90-х годов. Вышло неожиданно здорово.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="380" height="286" src="https://www.kp.ru/video/embed/389055" frameborder="0"></iframe> Стиляги.

Лучший фильм о взрослении

«Все умрут, а я останусь» (2008)

Три девятиклассницы из Строгина клянутся в вечной дружбе и идут на школьную дискотеку. Там дружбе приходит конец, как и детству с невинностью. Полнометражный дебют Валерии Гай Германики мгновенно выдвинул ее в первые ряды российских режиссеров; потом она сняла для Первого канала «Школу», вызвавшую шквал восторженных и гневных откликов одновременно.

Все умрут, а я останусь (2008) .

Лучшая социальная драма

«Елена» (2011)

Андрей Звягинцев, автор фестивальных хитов «Возвращение» и «Изгнание» (которые многих отталкивали своей абстрактностью и метафоричностью), внезапно снял очень современную социальную драму. Владимир и Елена (блистательные Андрей Смирнов и Надежда Маркина) - муж и жена, но это откровенный мезальянс: Владимир - миллионер, а простая женщина Елена - ему не столько супруга, сколько служанка и медсестра. И наследство Владимир намерен оставить не ей, а своей дочери. Елена это знает и решается на радикальные меры.

Елена (2011).

Лучшая мелодрама

«Аритмия» (2017)

Олег и его жена Катя работают в скорой помощи. У Олега много проблем, связанных и с дурацкими распоряжениями нового начальства, и собственным алкоголизмом (он пьет дешевое вино из пакетов, как другие пьют газировку). Аритмия в переводе с древнегреческого - «нескладность», и это слово идеально описывает его жизнь. Катя уже совсем собралась с ним разводиться - но все-таки что-то держит их вместе. Два года спустя «Аритмия» вспоминается прежде всего как отличный фильм про любовь: несомненно, в этом огромная заслуга великолепных актеров Александра Яценко и Ирины Горбачевой.

Аритмия - Трейлер (2017).

Лучший спортивный фильм

«Движение вверх» (2017)

Фильм о баскетбольном матче между сборными СССР и США в 1972 году на Олимпиаде в Мюнхене (наши чудом его выиграли). Даже люди, ничего не смыслящие в баскетболе и относящиеся к нему с полнейшим пренебрежением, смотрели матч, воссозданный на большом экране Антоном Мегердичевым, затаив дыхание. «Движение вверх» стало рекордсменом по сборам среди российских фильмов (впереди него в общей таблице только «Аватар», на третьем месте - «Мстители: финал»).

Движение вверх. Трейлер (2017)

Лучший приключенческий фильм

«Т-34» (2018)

Кадр из фильма Алексея Сидорова "Т-34" (2018)

Фильм Алексея Сидорова («Бригада, «Бой с тенью») - почти сказочная история о танкистах, которые спланировали и блистательно осуществили героический побег из немецкого лагеря. Много танковых боев, выполненных на голливудском уровне, любовная линия и Александр Петров в главной роли - российскому зрителю образца 2018-2019 года ничего больше для счастья, похоже не надо.

Т-34 Трейлер (2018).В главных ролях: Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум, Винценц Кифер, , Петр Скворцов, Семен Трескунов, Артем Быстров, Микаэл Джанибекян

Самые недооцененные фильмы

«Окраина» (1998)

«Шапито-шоу» (2011)

«Жить» (2012)

«Звезда» (2014)

В своем списке мы старались учитывать прежде всего фильмы, которые выходили в широкий прокат, часто показывались по телевизору - в общем, хорошо знакомые зрителю. Но нельзя не упомянуть еще несколько картин, которые - без ложного пафоса - входят в золотой фонд российского кино.

«Окраина» - первый и последний фильм, который в качестве режиссера снял сумасшедше одаренный Петр Луцик (через два года после его выхода он скончался от сердечного приступа). Незабываемая злая сказка об уральских мужиках, у которых отняли землю и которые отправились в Москву правды искать.

Окраина (1998, реж. Петр Луцик).

«Шапито-шоу» Серея Лобана - самый обаятельный молодежный фильм последней четверти века, трагикомедия про нескольких молодых людей, которые пытались найти любовь, уважение, дружбу или счастье в сотрудничестве. Их сердца и надежды со звоном разбились в сияющем крымском городе Симеизе, столице радости.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="380" height="286" src="https://www.kp.ru/video/embed/451053" frameborder="0"></iframe> Шапито-шоу.Режиссер - Сергей Лобан.

«Жить» Василия Сигарева - редкий пример трагедии, жанра, от которого большинство зрителей шарахается, как от чумы. Это три новеллы о людях, потерявших близких - соответственно, отца, мужа и детей. Работы актрис Яны Трояновой и Ольги Лапшиной в этой картине - может быть, самые выдающиеся в российском кинематографе XXI века. На «Кинотавре» 2012 года фильм «Жить» очевидно был лучшим, но Сигарев получил лишь приз за режиссуру.

Жить (2012).

Точно то же на «Кинотавре» случилось два года спустя и со «Звездой» Анны Меликян - первоклассной мелодрамой о странной дружбе между девушкой, которая любой ценой хочет добиться идеальной внешности и стервозной любовнице замминистра, которой врачи поставили несовместимый с жизнью диагноз. Именно «Звезда» открыла для зрителя (увы, недостаточно широкого) двух отличных актрис - грузинку Тину Далакишвили и литовку Северию Янушаускайте.

"Звезда", 2014.

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Общепринятое мнение - что в Штатах наше кино не знают, не ценят и/или не понимают. Виноват якобы «железный занавес», десятилетиями скрывавший наши лучшие фильмы от них, а их фильмы - от нас. И, еще одна проблема - разница в менталитете: американцы просто не понимают, где смеяться на комедиях Гайдая. (подробности)