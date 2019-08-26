МегаФон показал игровые технологии завтрашнего дня

Как пообещал замминистра связи Олег Иванов, первые аукционы частот для ее запуска состоятся в нашей стране уже в текущем году. В преддверии этого события компания МегаФон провела первый в истории киберcпортивный турнир c использованием технологий 5G и Cloud Gaming.

- МегаФон уделяет большое внимание сетям пятого поколения. Эта технология обладает целым рядом серьезных преимуществ в сравнении со вторым, третьим и четвертым поколениями, используемыми сотовыми операторами сегодня, - рассказал директор по стратегии и развитию бизнеса ПАО «Мегафон» Александр Соболев. – Это и на порядок более высокая скорость, и большее число устройств, способных подключаться к одной соте, и стабильность работы, и снижение задержек данных. Вместе они делают технологию 5G наиболее привлекательной и ожидаемой во всем мире. Надеемся, что отечественные регуляторы поддержат усилия сотовых операторов и внедрение сетей пятого поколения в России начнется уже в этом году.

Основными преимуществами нового стандарта сотовой связи считаются быстрота и надежность. 5G легко обеспечивает практически 20-кратное увеличение скорости мобильного интернета – до 20 Гбит/с против 1Гбит/с в сетях предыдущего, четвертого поколения. Он позволяет, например, скачивать фильмы в full-HD качестве буквально за несколько секунд, причем энергии смартфоном расходуется намного меньше, а значит, пользователю не придется подзаряжать его слишком часто.

Внедрение 5G сулит также настоящую революцию в мобильных компьютерных играх. В минувшую пятницу компания МегаФон продемонстрировала игровые возможности сетей пятого поколения на практике – в ходе главного мирового киберспортивного турнира International 2019 по Dota 2. Вместе с ведущим производителем оборудования для сетей 5G Huawei и российским разработчиком облачных технологий Cloud Gaming - Loudplay МегаФон провел первый в истории киберспортивный турнир с использованием сети 5G.

Принявший участие в 5G турнире замминистра Олег Иванов лично протестировал возможности новой сети, сыграв в популярный танковый симулятор.

- Безусловно, 5 G - это не просто эволюция подвижной телефонной связи и сотовой связи, это целый прорыв в технологии. Это не просто увеличение скорости, но прежде всего минимальное время задержки, высочайшая надёжность, – поделился он своими впечатлениями от увиденного. - Я думаю, что 5G - это и для людей, и для техники, и то новое, что действительно нас приведёт в новую цифровую эру.

Оценить все преимущества связи пятого поколения МегаФон предложил и профессиональным киберспортсменам. Фото: пресс-служба ПАО Мегафон

Оценить все преимущества связи пятого поколения МегаФон предложил и профессиональным киберспортсменам. На 5G-турнире по Dota2, проходившем 23 августа на 58-ом этаже башни «Империя» в Москва-Сити, была установлена базовая станция 5G, раздававшая интернет на компьютеры игроков. При этом пять из десяти компьютеров были мощными машинами, мечтой современного геймера, а еще пять – самыми заурядными ноутбуками.

Казалось бы, команда, играющая на продвинутых машинах, получает серьезные преимущества. Но ход турнира показал, что это не так. Благодаря технологии Cloud Gaming в сочетании с возможностями 5G технические характеристики игровых устройств больше не имеют значения – потому что обработка игровых процессов происходит на серверах, а не на самих ноутбуках, и высочайшая скорость мобильного интернета уравнивает мощные игровые аппараты с обычными портативками. В результате использующие продвинутые машины «любители» из корпоративной киберкоманды МегаФона и профи из Winstrike Team за обычными ноутбуками оказались практически в равных условиях.

Кстати, пятое поколение сотовой связи решает и еще одну актуальную геймерскую проблему: теперь им больше не нужен постоянный коннект с проводным интернетом или Wi-fi – подключения к 5G вполне достаточно. В качестве модема пятого поколения можно использовать смартфон.