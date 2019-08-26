Появились фото из коттеджа, где нашли сына бывшего главы Коми
Утром 25 августа в полицию Одинцовского района поступило сообщение от женщины, которая рассказала, что она обнаружила тело мужчины в одном из коттеджей элитного поселка Довиль. Прибывшие на место полицейские установили, что 32-летний Федор Осин скончался от множественных ножевых ранений по всему телу.
Тело Федора Осина обнаружили в одном из коттеджей элитного поселка Довиль.
- Тело лежало на кухне. На груди было около семи колото-резанных ран. В углу на кухне оперативники обнаружили орудие, это был обычный кухонный нож. Кухня больше напоминала кровавую баню, – рассказал КП источник в правоохранительных органах.
Нож, обнаруженный рядом с телом.
Как оказалось, тело принадлежит сыну бывшего главы Республики Коми. Отец Федора Юрий Спиридонов был главой республики с 1992-2002. Сейчас оперативникам предстоит выяснить, было ли это убийство..
ИСТОЧНИК KP.RU