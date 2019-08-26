2019-08-26T17:08:27+03:00
Происшествия

Появились фото из коттеджа, где нашли сына бывшего главы Коми

На теле 32-летнего мужчины оперативники насчитали 10 ножевых ранений
Валерий ЛОМОВИЦКИЙ
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Погибший 32-летний Федор Осин - сын бывшего главы Республики Коми.Погибший 32-летний Федор Осин - сын бывшего главы Республики Коми.
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Утром 25 августа в полицию Одинцовского района поступило сообщение от женщины, которая рассказала, что она обнаружила тело мужчины в одном из коттеджей элитного поселка Довиль. Прибывшие на место полицейские установили, что 32-летний Федор Осин скончался от множественных ножевых ранений по всему телу.

Тело Федора Осина обнаружили в одном из коттеджей элитного поселка Довиль.

Тело Федора Осина обнаружили в одном из коттеджей элитного поселка Довиль.

- Тело лежало на кухне. На груди было около семи колото-резанных ран. В углу на кухне оперативники обнаружили орудие, это был обычный кухонный нож. Кухня больше напоминала кровавую баню, – рассказал КП источник в правоохранительных органах.

Нож, обнаруженный рядом с телом.

Нож, обнаруженный рядом с телом.

Как оказалось, тело принадлежит сыну бывшего главы Республики Коми. Отец Федора Юрий Спиридонов был главой республики с 1992-2002. Сейчас оперативникам предстоит выяснить, было ли это убийство..

ИСТОЧНИК KP.RU

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