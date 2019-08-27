Постельный вопрос: выбираем постельное белье

Но покупая дешевое постельное белье, вы рискуете, как минимум нарваться на подделку и после первой стирки получить непонятную ткань странного размера или проблемы со здоровьем из-за дешевого красителя.

Почему же стоит тщательно выбирать постельное белье?

Мы проводим во сне треть нашей жизни. Неужели вы готовы столько времени проводить на некачественном постельном белье?

Сон – время, когда наш организм отдыхает и восстанавливается. Неуютное постельное белье, увы, этому не способствует.

Скупой платит дважды. Купив постельное белье ненадлежащего качества, вы достаточно быстро станете икать ему замену.

Чтобы сохранить свое здоровье, нервы и бюджет давайте разберемся из чего состоит комплект постельного белья, на что стоит обращать внимание при покупки и как за ним ухаживать, чтобы убранство вашей кровати радовало вас долгое время.

Постельное белье и его комплектующие.

Комплект постельного белья состоит из простыни, 1, 2 или 4 наволочек и 1 или 2 пододеяльников. Все зависит от размеров спального места и предпочтений хозяйки.

1 наволочка часто входит в детские комплекты постельного белья для детей дошкольного и школьного возраста. В такой комплект также входит простынь и пододеяльник. Размеры каждого предмета в таких комплектах следующие:

• Наволочка 50х70 см

• Простыня 150х215 см

• Пододеяльник 145х210 см

В2х спальный комплект – самый распространенный вариант. Подходит для кровати с размером сального места 140Х200 см. В такой комплект обычно входят 2 или 4 наволочки размером 50х70 см или 70х70 см. Во время заказа постельного белья предоставляется выбор размера наволочек.

ВНИМАНИЕ! Не во всех комплектах предоставляются 4 наволочки. Перед покупкой обязательно уточняйте их количество у продавца!

Размер пододеяльника в таких комплектах 175Х210 см, а простыни – 215х240 см.

Евро. Этот размер подойдет для кровати с размером спального места от 160х200 см и более.

Широкий пододеяльник 200х220 см и простынь 215х240см прекрасно укроют такое королевское ложе.

Перед покупкой постельного белья обязательно уточните размеры своей кровати. Высота матраса тоже имеет значение!

Семейный комплект. Комплект отличается от 2х спального только тем, что имеет 2 пододеяльника. Многим такой вариант очень удобен, особенно когда манера укрываться у всех разная.

У разных производителей размеры могут отличаться. Обращайте внимание на описание в интернет магазине или на упаковке изделия.

Какая ткань постельного белья лучше?

Ткань для постельного белья может быть различной как по составу, так и по способу переплетения нитей.

Вот основный материалы из которых делают ткань для постельного белья:

• Хлопок

• Лен

• Шелк

• Синтетические волокна

• Смесовые

Самый популярный материал – это хлопок. И мы подробно рассмотрим именно его.

Из хлопкового волокна производят бязь, сатин, ранфорс. Эти ткани между собой отличаются переплетением нитей и соответственно качеством самого полотна.

Бязь – абсолютный лидер при производстве постельного белья. Ткань с простым полотняным переплетением. Купить постельное белье из бязи можно по очень привлекательной цене без ущерба качеству. Такая ткань в зависимости от плотности переплетения может прослужить десятилетия и больше.

Для производства постельного белья обычно используют бязь средней плотности – 110 – 125 г/м2. Более плотная бязь встречается очень редко, потому, что достаточно жесткая и используется там, где долговечность постельного белья важнее. Например, в муниципальных больницах, недорогих гостиницах, поездах дальнего следования.

Сатин – король среди тканей для постельного белья. Он так же состоит из хлопка, но благодаря особенному диагональному переплетению имеет более высокую износостойкость и при этом гораздо мягче на ощупь.

Постельное белье из сатина несколько дороже, чем комплект из бязи, но и прослужит он гораздо дольше.

ФАКТ! Чем сильнее скручена нить, тем более блестящей получается ткань. Из-за этого сатин часто сравнивают с шелком.

Ранфорс. Последнее время эта ткань набирает популярность. Сравнительно не дорогая и в тоже время с исключительными качествами – ткань ранфорс все чаще используется в пошиве комплектов постельного белья.

Нити достаточно толстые, плотно прилегают друг к другу. Поверхность - ровная, немного ворсится. Прочность и долговечность высокие. Некоторые называют такую ткань разновидностью бязи, но это не совсем верно.

Плотность - от 120 г/м 2 и примерно 57 нитей на 1 см 2 . Бязь с аналогичными показателями довольно жесткая.

Синтетические ткани и смесовые – также распространены на рынке. Но при современном стремлении потребителя ко всему натуральному уже отходят на второй план. Такие ткани отличаются повышенной износостойкостью, легким уходом и презентабельным внешним видом. Но на таком постельном белье не всегда приятно спать, особенно в жаркую погоду.

Шелк и лен. Ввиду своей достаточно высокой стоимости комплекты из таких материалов относятся к классу Люкс и на рынке распространенны в узких сегментах.

Существует мнение, что лен очень жесткий колючий и становится мягким только при достаточном количестве стирок.

Однозначно сказать какая ткань для постельного белья лучше – сложно. Тут все зависит и от вкусовых предпочтений и от бюджета и самое главное – от производителя.

Обязательно смотрите, какая ткань для постельного белья использовалась производителем для пошива вашего комплекта. Эта информация всегда указывается на упаковке.

При выборе постельного белья необходимо обратить внимание на следующие нюансы.

Так все-таки как выбрать постельное белье?

Вот небольшой чек лист:

• Уточните размеры своего спального места. Это важно, если вы не хотите каждый день просыпаться на скрученной простыне.

• Размер ваших подушек и одеяла тоже имеет значение. Сложно запихнуть большую подушку в маленькую наволочку.

• Обязательно смотрите состав и вид ткани. От этого зависит не только стоимость вашей покупки, но и ваш комфорт.

• ВАЖНО, ЧТОБЫ НА УПАКОВКЕ БЫЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗАН ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, АДРЕС И ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР. Если данная информация отсутствует на упаковке, то данный товар является контрафактом и покупать такое постельное белье категорически нельзя, ведь абсолютно непонятно какие ткани, способы крашения и фурнитура использовались при производстве.

• Если вы уже определились с размерами и материалом, то смело приступайте к выбору дизайна.

ПОМНИТЕ! Какое постельное белье выбрать вам могут подсказать консультанты в магазине или операторы интернет-магазина.

Правильный уход за постельным бельем

Вот вы выбрали свой комплект постельного белья. Как сохранить его первоначальный вид на долгие годы?

Не стоит считать, что уход за постельным бельем - нечто запредельное. Мы предлагаем несколько правил, соблюдая которые, вы сможете долго любоваться любимыми комплектами.

• При стирке постельного белья всегда следуйте инструкции на ярлычке или упаковке.

• Старайтесь избегать хлорных отбеливателей на цветном белье.

• Сложные пятна легче вывести, когда они свежие. Не тяните с обработкой ткани.

• Не злоупотребляйте кондиционером для белья. Используйте его согласно инструкции производителя. Чрезмерное количество кондиционера склеивает волокна ткани.

• Постельное белье после стирки желательно прогладить. Так оно будет занимать меньше места и аккуратно лежать в шкафу.

Все помнят тот детский восторг, когда после ванной ложишься в свежую, отглаженную постель.

Заключение

Сегодня купить постельное белье не составляет особого труда. Выбор велик! Да и способов более чем достаточно.

В век информационных технологий многие товары стали доступнее. И купить постельное белье в интерне магазине гораздо проще, чем сходить за хлебом в ближайший супермаркет.

Mona Liza

Бренд Mona Liza был создан в 2002 году текстильным объединением «Монолит».

Согласно рейтингу информационного ресурса о легкой промышленности «Ткач.Ру» и других профессиональных рейтингов, бренд домашнего текстиля Mona Liza стал самой востребованной торговой маркой постельного белья в России в 2018 году. Продукция бренда поставлялась на Олимпиаду-2014 в Сочи. В числе последних наград — Всероссийская премия «Национальная марка качества», где Mona Liza стала лауреатом с присуждением звания «Высокий стандарт качества».

Философия торговой марки Mona Liza звучит так: «Мы создаем не просто домашний текстиль, мы создаем стиль вашего дома, вашу мечту».

У бренда достаточно гибкая ценовая политика, позволяющая при этом не экономить на сырье и держать высокую планку качества. Цены на комплект постельного белья колеблются в диапазоне от 1200 до 8700 руб., на подушки — от 350 до 3140 руб., на одеяла — от 700 до 3950 руб.

Приемлемые цены вкупе с высоким качеством обеспечили торговой марке известность и любовь покупателей.

Сайт интернет-магазина www.mona-liza.com

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