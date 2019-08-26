Одинокие москвички устраивают кошачьи свадьбы: сильная любовь или хозяева сошли с ума

Пушистые котики способны очаровать практически кого угодно. Хозяйки готовы покупать им кожаные поводки, украшения с бриллиантами, корм с кроликом и даже организовать им свадьбу. Да-да, вы все правильно прочитали. Нашим братьям меньшим устраивают пышные церемонии. «КП» узнала, сколько обойдется свадьба для кота и кошки в Москве.

Никаких шуток

- Даже у кошек есть свадьбы, - жалуется мне незамужняя подруга, листая Инстаграм.

- У каких кошек? – уточняю.

- У живых. Мяу-мяу. Они замуж выходят в свадебных платьях, с арками из роз...

И показывает фото пушистых молодоженов. Мы думали, что это шуточки, но кошачьи свадьбы в Москве действительно гуляют, не жалея денег. Звоню в гостиницу для животных BookingCat.

- А вы организовываете свадьбы для котов? - спрашиваю.

- Да. Предоставляем полный набор услуг: костюмы, арки, лепестки роз, свидетели, - отвечают в отеле.

- … у меня нет слов. Это же кошки. Какие свадьбы?

- Хозяева животных хотят, готовы платить - мы создаем свадебную церемонию, предоставляем услуги фотографа.

Пока я приходила в себя, меня соединили Маргаритой Никитиной, основательницей сети BookingCat и организатором кошачьих свадеб.

Фрагмент свадебной фотосессии. Фото: Bookingcat

- Мы сами были в шоке, когда нам стали звонить и просить организовать свадьбы. Думали, что прикол какой-то. Но нет. Две девушки настойчиво звонили, спрашивали цены, а мы им говорим, что не организовываем свадьбы. Они стали умолять, что хотят легальное потомство - сначала поженить кота и кошку, а потом ждать котят. Мы решили им помочь, - вспоминает Маргарита Никитина, кандидат ветеринарных наук, основательницей сети BookingCat.

Штампы в кошачьи паспорта

Женить решили бенгальских котиков Бали и Риччи. Подготовка началась в марте, потребовалась почти неделя. Наспех перешивали свадебное платье, в котором раньше выходила замуж собака Ариэль. Кошка-невеста еще немного похудела перед церемонией и платье подшивали прямо на ней. На жениха фрак сел, как влитой. Подобрали для Бали фату, сделали ей маникюр. Жених Риччи подарил ей ожерелье с камнями Swarovski, которое невесте повесили на шею. Церемония проходила в холле кошачьего отеля на Краснобогатырской улице, где для молодоженов забронировали номер на целый месяц (вдруг котята в первую брачную ночь не получатся). Прибыли пушистики на зоотакси. Их усадили возле арки из цветов, включили торжественную музыку и кот падре в галстуке объявлял их мужем и женой. Свидетели тоже были – сидели нарядные в своих гостиничных номерах.

Кот падре, который объявил новобрачных мужем и женой. Фото: Bookingcat

- А свидетельство о браке выдается? – спрашиваю.

- Нет, но в кошачьи паспорта мы готовы поставить штампы нашей организации, - говорит Маргарита Никитина.

Свадьба длилась 20 минут, все это время их снимал профессиональный фотограф. После официальной церемонии у молодых не было праздничного ужина и торта (об этом хозяйки не подумали), Бали и Риччи закрыли в гостиничном номере и наблюдали за ними по видеокамерам.

- В итоге, получилось потомство? – интересуюсь.

- Нет. Оказалось, что кот их обманул. Риччи был кастрированным. А свадьбу-то затеивали ради котят.

В Bookingcat предоставляют полный набор свадебных услуг: костюмы, арки, лепестки роз, свидетели. Фото: Bookingcat

Какая же свадьба без драки

Была еще одна свадьба. Молодые не были знакомы до церемонии. Кошка была напряжена, кот тоже не выражал особого желания прощаться с холостяцкой жизнью. Как только их обсыпали лепестками роз, в гостиничном номере они устроили скандал с дракой. Собственно, ну, какая же свадьба без драки. Все, как у людей. Кошку с котом разняли. Хозяева животных остались недовольны и даже грозили друг друга забросать судебными исками, снять «побои» в ветеринарной клинике.

Кошачьи свадьбы становятся модными пока только в Москве, в регионах это воспринимают, как роскошь или глупость. Цены на свадебные атрибуты и, правда, не маленькие. Как показывает статистика, свадьбы для кошек заказывают одинокие москвички в возрасте от 30 до 38 лет.

- Был запрос даже поженить коров в Краснодарском крае. Мы отказали, но потом люди нам присылали фотографии, что они сами организовали свадьбу, фату. Говорят, что гуляли всей деревней, - рассказывает Маргарита Никитина, основательницей сети BookingCat.

Свадьба буренки и бычка, судя по рассказам, удалась.

Запросы от владельцев котов не только свадебные. Хотят отмечать День рождения с тортом из корма, свечами, шарами. Дарят им подарки – любимые консервы, украшения с бриллиантами, игрушки с мятой. Москвич Николай уехал в Таиланд и так совпало, что кота он оставил в гостинице для животных как раз в период, когда отмечался праздник Крещения. Обычно Николай всегда окунался в прорубь с котом и не хотел нарушать традицию, поэтому попросил сотрудников кошачьей гостиницы за 50 000 рублей провести обряд купания. Но те отказались, соблюдая новый закон о животных.

- Женщина обращалась с просьбой переписать свое имущество на кота. Видимо, начиталась иностранных новостей. Но ей отказали даже юристы. Оказалось, что кот – это имущество, а завещать имущество имуществу нельзя, - рассказывает Маргарита Никитина.

Особая любовь к котам у депутатов. Однажды один высокопоставленный чиновник решил оставить в гостинице своего кота сфинкса на новогодние праздники, но обратился поздно – все номера уже были заняты. Депутат решил и тут применить свою власть. Он по телефону сказал: «Да, вы знаете, кто я? Выселяйте кого хотите, чтобы номер моему коту был». По чистой случайности, от одного номера отказались. И того сфинкса привезли в московский кошачий отель на «Ягуаре». В новогоднюю ночь ему просили прикрепить на голову шапочку, как у Деда Мороза.

Прейскурант кошачьей свадьбы:

- аренда платье и костюма – 10 000 рублей,

- живые цветы, арка – 3000 рублей,

- свадебные бутоньерки – 1000 рублей,

- услуги фотографа – 2000 рублей,

- гостиничный номер (сутки) – стандарт от 400 рублей, vip от 900 рублей,

- маникюр – 1500 рублей,

- стрижка и укладка – 2000 рублей,

- украшения – от 2000 рублей (под заказ),

- торт, ужин – от 2000 рублей,

- зоотакси – стандартная машина от 1000 рублей, vip-автомобиль (Porsche Cayenne) от 5000 рублей.