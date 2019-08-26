2019-08-26T20:22:12+03:00
Общество

Гендиректор «Аэрофлота» призвал региональные аэропорты конструктивно выстраивать тарифную политику

Виталий Савельев рассказал, на какие меры идут авиаперевозчики, чтобы сдерживать рост цен на билеты
Ксения БОГДАНОВА
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Генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев. Фото Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАССГенеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев. Фото Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
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Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев рассказал о ситуации, сложившейся на отечественном рынке авиаперевозок: авиакомпании сегодня вынуждены работать на грани рентабельности, чтобы предложить своим клиентам привлекательные тарифы и не проиграть в конкурентной борьбе. С одной стороны, такая ситуация складывается из-за демпинга, который в последние годы наблюдается в российском небе. С другой стороны — это следствия ценовой политики региональных аэропортов, слишком задирающих стоимость на свою услуги по обслуживанию самолетов.

Комментируя повышение «Аэрофлотом» топливного сбора, Виталий Савельев отметил: его корректировка связана с тем, что авиакомпания продолжает работать в условиях высоких цен на керосин.

- Это не наша прихоть - это необходимая мера, чтобы сохранить экономику компании, - подчеркнул Виталий Савельев в интервью «Интерфаксу». - На рынке идет демпинг - это подтверждается мнением авиационных аналитиков. Это возникает каждый раз, когда приходят новые самолеты. Внешне кажется, что все спокойно и хорошо. Если надо будет отрапортовать чиновникам, они скажут: пассажиропоток растет. И это правда. Но никто не рапортует, что он растет за счет авиакомпаний. Наша оценка, что на рынке сейчас от 10 до 12% избыточных провозных емкостей.

Второй фактор, который, по словам Савельева, наблюдается сегодня на отечественном рынке авиаперевозок, - почти все аэропорты России зарабатывают прибыль, в то время как авиакомпании вынуждены работать почти на уровне рентабельности.

- Почему это происходит? Потому что аэропорты поднимают тарифы, и довольно существенно, особенно в регионах, - отмечает гендиректор «Аэрофлота». - Но если вы возьмете зарубежный опыт, когда строится аэропорт, он окупается 17-20 лет. Почему же наши инвесторы, очень уважаемые люди, хотят, чтобы он окупился за 5-7 лет? Они вводят такие тарифы на обслуживание, что авиакомпании становятся малорентабельными. Но если авиакомпании начнут банкротиться, то аэропорт никогда себя не окупит!

Как подчеркивает глава «Аэрофлота», необоснованно поднимают цены на свои услуги в основном региональные аэропорты, особенно те, которые еще только вводятся в эксплуатацию: «У нас много аэропортов, особенно вновь вводимых, которые очень задирают цены, в том числе и Саратов».

В то же время Савельев приводит в качестве примера «Шереметьево», в котором базируется авиапарк «Аэрофлота», и отмечает, что руководство столичного аэропорта разумно и конструктивно выстраивает свои взаимоотношения с авиакомпаниями.

- Наш базовый аэропорт «Шереметьево» ведет очень сбалансированную тарифную политику, и я очень благодарен за это частным акционерам, - рассказал Виталий Савельев. - Они понимают, что авиакомпания должна также зарабатывать, иначе ей невозможно будет развиваться. Нет развития - нет пассажира, нет пассажира - нет денег. А в регионах это зачастую происходит так: приняли решение - а дальше как хотите.

Предложения согласовывать тарифы на обслуживание авиакомпаний еще на этапе строительства новых аэропортов звучали неоднократно, однако на деле они так и не осуществились.

ИСТОЧНИК KP.RU

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