Волейболистку молодежной сборной в Анапе изнасиловали трое полицейских

Чемпионат России по пляжному волейболу - 2019 закончился скандалом. В последний вечер, когда все соревнования уже закончились, одна из спортсменок — 17-летняя К. (имя не раскрывается — ред.) сбежала с базы и пошла гулять по курортному поселку Витязево с каким-то парнем. Что было дальше, большинство членов команды узнали из новостей.

- Чемпионат России — главное событие года. Конечно, съехались сильнейшие спортсмены со всей страны. - рассказал «Комсомолке» источник, близкий к пляжным волейболистам. Человек, который был на соревнованиях. - Мы все базировались в ВолейГраде (спортивно-оздоровительный комплекс на берегу Черного моря). Соревнования закончились вчера 25 августа. Вечером, как это обычно и бывает, все уже выдохнули и отмечали. Вот эта девушка и сбежала с базы, воспользовавшись расслабленной атмосферой. Я догадываюсь о ком речь, хотя с коллегами мы еще ничего не обсуждали, все же на утро разъехались.

А было, как теперь уже установлено полицией, следующее. 17-летняя девушка пошла гулять с каким-то парнем. Они уединились на пляже, там их застала полиция. Молодые люди целовались. Парень сбежал сразу. Девушку полицейские задержали, грозились рассказать тренеру о непристойном поведении в общественном месте, обещали неприятности. А в итоге принудили к сексу. Один караулил, пока двое других воспользовались девушкой.

- Парень, с которым она ушла с базы был из спортсменов?

- Нет. Какой-то местный вроде бы.

- А где она могла гулять?

- Там одна улица центральная в поселке. На ней кафе, рестораны, бары. Толпы отдыхающих. В конце августа тут всегда много народу. Вот здесь-то все и произошло. Это все не ночью было, хотя в позднее время. Подруги этой девушки рассказывали, что она пришла вечером, закрылась в комнате и рыдала. Всю ночь ее не могли успокоить.

- Что это за девушка?

- Я догадываюсь о ком речь. Известная спортсменка, но она такая оторва. Не впервые из-за ее поведения тренеру доставалось. Теперь-то ему влетит по полной. Ее, конечно, тоже жалко. В отношении полицейских, принудивших 17-летнюю спортсменку к сексу, возбудили уголовное дело. Подозреваемых уже уволили из органов внутренних дел, в отношении их непосредственного начальства проводится проверка - начальник отдела МВД России по Анапе отстранен от исполнения служебных обязанностей.