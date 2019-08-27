Фэн-шуй сентябрь 2019: благоприятные и неблагоприятные даты

1 сентября, воскресенье

Яркий активный день. Проводить в безделье его небезопасно: есть риск не справиться с энергией. Посему, придумывайте план действий и воплощайте его в жизнь.

Часы удачи: с 15.00 до 18.00.

2 сентября, понедельник

Удачный день практически для всех начинаний. Будьте к нему готовы, чтобы активная энергия и удача не застали вас врасплох, в безделье. Сегодня наверняка придется делать непростой выбор, постарайтесь не поступиться своими моральными принципами.

Часы удачи: с 8.00 до 16.00.

3 сентября, вторник

Также довольно благоприятный день. Однако если дела не будут клеиться, не пытайтесь двигаться вперед в заданном темпе. Проанализируйте происходящее и сделайте выводы. Возможно, от задуманного будет благоразумнее отказаться.

Часы удачи: с 10.00 до 13.00.

4 сентября, среда

Планируйте мероприятия, связанные с большим количеством участников. Именно от них вы будете черпать энергию и вдохновение. Особенно этот день подходит для финансовых дел.

Часы удачи: с 11.00 до 14.00.

5 сентября, четверг

А вот этот день не несет особой удачи. Отложите важные дела. Не беритесь за то, что связано с переменой мест, изменениями. Постарайтесь избегать мест с негативной энергетикой — больниц, кладбищ.

Часы удачи: с 15.00 до 18.00.

6 сентября, пятница

Исключите сегодня те дела, что рассчитаны «на века». Займитесь переменой внешности или преобразованием дома. В этот день творческая энергия на пике!

Часы удачи: с 10.00 до 13.00.

7 сентября, суббота

Неподходящий день для перемен, активных действий, переездов. Лучше всего посвятить его отдыху и делам, которые доставят удовольствие.

Часы удачи: с 16.00 до 19.00.

8 сентября, воскресенье

Фэн-шуй предостерегает от всех важных дел — удачи сегодня ждать, увы, не приходится.

А вот для самообразования, «расставления мыслей по полочкам», общения с мудрыми людьми — отличное время.

Часы удачи: с 8.00 до 9.00.

9 сентября, понедельник

Лучше сконцентрироваться на решении личных проблем, нежели общественных. Работа сегодня: увы, не принесет желаемого результата. А вот укрепление семейных, родственных и дружеских уз - вполне!

Часы удачи: с 10.00 до 15.00.

10 сентября, вторник

В этот день благоприятно заниматься удалением различных ненужностей — родинок, бородавок. Наведите дома порядок и избавьтесь от лишних вещей.

Часы удачи: с 13.00 до 16.00.

11 сентября, среда

Беритесь за дела, которые приносят вам пользу, дивиденды и удовольствие. День проходит под знаком приумножения. Хорошо начинать новые проекты.

Часы удачи: с 18.00 до 22.00.

12 сентября, четверг

В этот день все силы в балансе. И вам будет довольно легко достичь баланса во всем. Не упускайте шанс, проводите переговоры, заключайте договора на выгодных вам условиях.

Часы удачи: с 9.00 до 13.00.

13 сентября, пятница

Идеальный день по всем показателям. Смело затевайте крутые проекты, сделки. Отправляйтесь в путешествия и заключайте брачный союз.

Часы удачи: с 10.00 до 18.00.

14 сентября, суббота

Увы, день когда все валится из рук. Будьте осторожны, особенно в обращении с деньгами. Уделите внимание домашним питомцам, им может понадобиться ваше участие.

Часы удачи: с 10.00 до 12.00.

15 сентября, воскресенье

День не создан для работы. Притягательных высот сегодня не взять. А потому, благоразумнее будет отложить все попытки и целиком посвятить себя отдыху.

Часы удачи: с 15.00 до 18.00.

16 сентября, понедельник

Ну лучший день для дел, нацеленных на перспективу. А вот для проектов мгновенного результата — вполне удачный момент. Главный запрет на перемену мест.

Часы удачи: с 10.00 до 13.00.

17 сентября, вторник

Нейтральный день. Самое важное, что сейчас можно сделать — проанализировать свои поступки и то, что происходит вокруг. Вполне вероятно, что сделанные выводы принесут немало пользы.

Часы удачи: с 12.00 до 16.00.

18 сентября, среда

Не отлынивайте от дел. Задайте четкую программу на день и строго следуйте плану. В противном случае, хаотичное «настроение» дня не оставит шансов на нормальную работу.

Часы удачи: с 15.00 до 18.00.

19 сентября, четверг

Тот самый день, когда необходимо от души поработать на свою репутацию. Проявите свои лучшие качества, это, несомненно, будет оценено окружающими, руководством по достоинству.

Часы удачи: с 11.00 до 13.00

20 сентября, пятница

Увы, день далек от идеального. Отложите все важные планы. Только рутинные дела и обязанности. «Заступ» на территорию неизвестного не принесет ничего, кроме разочарования.

Часы удачи: с 8.00 до 10.00.

21 сентября, суббота

Нет поддержки деловой активности. Отдых и расслабление — вот главные задачи на день. От того, насколько удастся хорошо отдохнуть, будет зависеть успех будущей недели. Следует исключить алкоголь.

Часы удачи: с 12.00 до 16.00.

22 сентября, воскресенье

День очищения мыслей от скверны, дома от пыли и ненужных вещей, тела от загрязнений. Сходите в баню, побывайте в храме, наведите порядок в доме и в голове. Самые точные и действенные рекомендации!

Часы удачи: с 10.00 до 14.00.

23 сентября, понедельник

В целом благоприятный день. Обладает эффектом повторяющегося действия. Так что занимайтесь теми делами, которые вы не прочь были бы повторить вновь. Имейте в виду, что от брака, перехода на новую работу и прочих подобных процессов сейчас лучше воздержаться.

Часы удачи: с 9.00 до 14.00.

24 сентября, вторник

Не подходящий момент для начала судьбоносных проектов. Успех дня будет зависеть от слаженной работы команды. Не пренебрегайте помощью опытных товарищей. Но и не взваливайте всю ответственность на себя.

Часы удачи: с 16.00 до 19.00.

25 сентября, среда

В этот день возможны внезапные заработки, неплохие предложения по работе. Беритесь за дела, эффектом от которых вы собираетесь пользоваться на протяжении нескольких лет.

Часы удачи: с 12.00 до 17.00.

26 сентября, четверг

В целом неплохой день. Но все будет зависеть от того, как вы его начнете. Если на пути возникнут препоны, отложите начатое и выбирайте себе другое занятие. А на досуге обязательно подумайте, в чем же был просчет.

Часы удачи: с 13.00 до 16.00.

27 сентября, пятница

Завершаем начатое, подвергаем все поступки анализу, строим грандиозные планы на будущее.

В этот день эффективно проводить косметологические процедуры по омоложению и похудению.

Часы удачи: с 14.00 до 18.00.

28 сентября, суббота

В планах должны быть только лишь рутинные обязанности и дела. На большее, увы, не хватит ни сил, ни запала. Хорош день для встречи с друзьями и общения со старшими членами семьи.

Часы удачи: с 11.00 до 16.00.

29 сентября, воскресенье

Опять не подходящий день для важного и судьбоносного. Он больше рассчитан на подготовку, анализ, планирование. Кроме того, благоприятно заводить новые знакомства и связи.

Часы удачи: с 15.00 до 17.00.

30 сентября, понедельник

Вероятны сложности в общении с окружающими, особенно с представителями противоположного пола.

Постарайтесь также не посещать больниц, кладбищ и других мест с отрицательной энергией, а также не общаться с тяготящими вас людьми.

Часы удачи: с 15.00 до 19.00.