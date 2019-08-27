Учись на ошибках, думай о худшем и будь всегда готов к поражению

В рубрике «Рецензия» мы продолжаем рассказывать о самых полезных книгах для предпринимателей. В этот раз разбираем советы из книги «Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса» американского писателя и экономиста Нассима Талеба.

Автор широко известен как предсказатель экономического кризиса 2008 года и автор мирового бестселлера «Черный лебедь». В нем он выдвигает теорию о труднопредсказуемых событиях, которые случаются и влекут за собой серьезные последствия. В «Антихрупкости» он обещал дать инструкцию, как справляться со всей этой неразберихой и сумбуром. Книга вышла в России 2013 году в издательстве «Азбука-Аттикус».

Если сформулировать главную мысль Талеба коротко, то антихрупкость - это свойство человека или бизнеса улучшаться под воздействием стрессов. В этом смысле он не открыл Америку. Полтора века назад это сформулировал философ Фридрих Ницше своей знаменитой фразой: «Все, что не убивает нас, - делает сильнее».

Книга Нассима Талеба «Антихрупкость»

Вот несколько советов из книги, чтобы развить антихрупкость в себе:

1. Радоваться ошибкам. «Совершив ошибку, неудачник не извлекает выгоду из своей оплошности, приходит в замешательство и замыкается в себе - вместо того чтобы радоваться и двигаться дальше».

2. Не доверять статистике, не пытаться прогнозировать будущее - это бесполезно. «Индюшка, которую мясник 1000 дней кормит, прежде чем зарезать к Дню благодарения, с каждым днем убеждается, что он ее любит и желает ей лишь добра. Ее логика безупречна».

3. Худший урон наносит эмоциональный ущерб, а не финансовый. «Умный человек постоянно работает со своими эмоциями, чтобы исключить боль от ущерба. Достичь этого можно, уничтожая в воображении собственное имущество, чтобы потом тебя не расстроили никакие потери. Переменчивый мир уже не сможет сломить тебя».

4. Чем старательнее вы избегаете мелких ошибок, тем больший вред вам нанесут крупные. «Маленькие лесные пожары периодически устраняют из экосистемы большую часть огнеопасного материала, не давая ему накапливаться».

5. Планируя дело, думайте о неудаче, а не об успехе. «Когда речь заходит о риске, я сяду в самолет, в котором пилот максимально пессимистичен, а еще лучше - если он параноик».

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6. Инвестируйте консервативно. «Вкладывайте 90% средств в надежные, но низкодоходные активы, и 10% средств - в очень рискованные ценные бумаги, которые могут принести высокий доход. При худшем развитии событий вы не сможете потерять больше 10% средств, но есть шанс серьезно заработать».

7. Долго выбирать вредно. «В противовес методу «за и против» я использую метод «меньше - значит больше». Если у вас есть больше одной причины сделать что-то (например, выбрать врача, нанять работника, жениться или отправиться в путешествие), то не делайте этого. Это вовсе не значит, что одна причина больше двух. Но если их много, значит, вы пытаетесь себя в чем-то убедить. Очевидные решения, неуязвимые для ошибок, не требуют больше одной причины».