Самые богатые певицы 2019 года по версии Forbes: Кто из поп-звезд заработал больше остальных

Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых певиц планеты 2019 года. Топ-10 возглавила Тейлор Свифт: за год она заработала 185 миллионов долларов. 29-летняя американская поп-звезда оставила далеко позади своих коллег по шоу-бизнесу. Между тем, в десятку самых высокооплачиваемых исполнительниц планеты попали и юные звездочки, и ветеранши шоу-бизнеса. Хотя удержаться в Топ-10 удалось далеко не всем –в него, например, не попала Мадонна.

1. ТЕЙЛОР СВИФТ

Годовой доход: 185 млн. долларов

Поклонники от Тейлор Свифт без ума.Фото: REUTERS

Тейлор уже не раз оказывалась на первой стройчке рейтинга Forbes, иногда слегка проигрывая конкуренткам. Но минувший год стал для певицы особенно урожайны. Она на голову опередила остальных по доходам, получив рекордные 185 миллионов долларов.

Тейлор хорошо заработала благодаря концертному туру Reputation, собравшему 226 млн. долларов. Неплохие дивиденды артистке принес контракт с лейблом Republic Records. Круглую сумму она заработала и на своем новом альбоме «Lover».

2. БЕЙОНСЕ

Годовой доход: 81 млн. долларов

37-летняя поп-дива не стает своих позиций: вместе с мужем рэпером Jay-Z они считаются самой богатой парой американского шоу-бизнеса. Ну а как иначе, когда их совместные выступления приносят в семейную копилку неплохие барыши? Вот и прошлогодний совместный тур On The Run II, стартовавший в марте 2018 года и завершившийся в октябре, позволил Бейонсе занять вторую срочку в рейтинге самых богатых исполнительниц.

3. РИАННА

Годовой доход: 62 млн. долларов

С тех пор, как Рианна начала встречаться с саудовским миллиардером Хассаном Джамилем, таблоиды перестали смаковать подробности ее личной жизни. Певица поселилась вместе с бойфрендом в Лондоне и ведет размеренную жизнь. Что не мешает ей потихоньку выступать на концертах. Но основную часть своего состояния Рианна заработала не музыкой, а благодаря удачному партнерству с международной группой компаний LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton – производителем товаров роскоши. Основанный Рианной совместно с LVMH бренд косметики Fenty Beauty бьет рекорды продаж. Тот же Forbes оценивает общее состояние певицы в 600 млн долларов. Она обогнала даже Мадонну с ее 570 миллионами – а уж чтобы накопить их Мэжд приходитось трудится долгие годы.

4. КЭТИ ПЕРРИ

Годовой доход: 57,5 млн. долларов

Кэти Перри и ее жених Орландо Блум.Фото: REUTERS

Звезде «Пиратов Карибского моря» голливудскому актеру Орландо Блуму можно не волноваться за свое финансовое будущее, ведь его невеста – одна из самых богатых девушек планеты. 34-летняя Кэти угодила на четвертую строчку рейтинга благодаря удачному гастрольному туру – весь год она собирала стадионы. Неудивительно, что певица настаивает на пышной свадьбе – ей есть что тратить. А вот Орландо хотел бы устроить более скромную церемонию. Но, говорят, актер в итоге сдался. Чего не сделаешь ради любимой женщины!

5. ПИНК

Годовой доход: 57,5 млн. долларов

В апреле 2018 года 39-летняя певица выпустила свой восьмой альбом «Hurts 2B Human». Он оказался весьма успешным и позволил исполнительнице положить на счет 57 миллионов долларов.

6. АРИАНА ГРАНДЕ

Годовой доход: 48 млн. долларов

Ариана Гранде.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

26-летняя уроженка Флориды давно заняла первые строчки всевозможных чартов. Ариана молниеносно, один за другим с разницей в 6 месяцев выпустила сразу два очень успешных альбома – «Sweetener» и «Thank U, Next». Неудивительно, что теперь она в шоколаде.

7. ДЖЕННИФЕР ЛОПЕС

Годовой доход: 47 млн. долларов

Дженнифер ЛопесФото: GLOBAL LOOK PRESS

Ничто так не повышает продажи, как известие о скорой свадьбе. После того, как Джей Ло и ее бойфренд, бейсболист Алекс Родригес объявили о помолвке, билеты на концерты звезды раскупаются как горячие пирожки. Ее грандиозный мировой гастрольный тур оказался весьма прибыльнм. В то же время из-за концертов Лопес совершенно некогда было заниматься свадьбой. Говорят, торжество уже не за горами, а у Дженнифер совершенно ничего не готово!

8. ЛЕДИ ГАГА

Годовой доход: 39,5 млн. долларов

Леди ГагаФото: GLOBAL LOOK PRESS

Участие в фильме «Звезда родилась» подарило Леди Гаге не только ее главный хит «Shallow», но и первые полосы таблоидов – только ленивый не писал о ее романе с актером и режиссером ленты Брэдли Купером. Из-за этого якобы собрала чемоданы и навсегда покинула дом Купера его подруга, супермодель Ирина Шейк. Ну а Гаге все нипочем – она знай посмеивается и подсчитывает прибыль.

9. СЕЛИН ДИОН

Годовой доход: 37,5 млн. долларов

Селин Дион.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

51-летняя звезда по-прежнему в топе: Селин хорошо зарабатывает благодаря выгодному контракту на выступлениях в Лас-Вегасе – игорной столице США. Говорят, певица черпает силы и вдохновение в романе с молодым бойфрендом. Танцору Пепе Муньосу всего 32 года.

10. ШАКИРА

Годовой доход: 35 млн. долларов

Еще одна пара с большой раницей в возрасте – 42-летняя Шакира и ее 32-летний бойфренд, футболист клуба «Барселона» Жерар Пике. Пара воспитывает двоих сыновей, что не мешает Шакире успешно совмещать материнство и карьеру. За минувший год она проехалась по мировым столицам с большим гастрольным туром.