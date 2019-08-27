К врачу, пожалевшему пожилую пациентку, можно применить дисциплинарное наказание - но никак не уголовное!

Врач-гинеколог из городка Новая Ляля Свердловской области Олег Баскаков может сесть в тюрьму на 8 лет — только за то, что пожалел престарелую женщину и дал обезболивающее и успокаивающее средство.

Пациентка испытывала сильную боль и не могла спать. Врач назначил ей инъекции опиоидного анальгетика трамадола и успокоительного сибазона. По закону оборот этих веществ подлежит жесткому учету. Их применение нужно фиксировать в учетной книге больницы. Но Олег не сделал запись, потому что лекарства были не из больничного резерва, а остались у него после болезни матери, которая умерла от лейкоза в прошлом году.

Нарушение заметила старшая медсестра и доложила руководству. Теперь врача судят сразу по двум статьям — 'Незаконный сбыт психотропных веществ' и 'Незаконный оборот сильнодействующих веществ'.

Баскаков допустил нарушение процедуры, и к нему можно применить дисциплинарное наказание. Но никак не уголовное. Никакого сбыта и оборота веществ не было. Так считают уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и вообще все нормальные люди. Омбудсмен предоставила Олегу двух адвокатов.

Многие жители города и пациенты тоже встали на защиту врача.

Мы в проекте RT #НеОдинНаОдин также будем следить за этой историей.

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