Сергей Собянин о реконструкции в метро: "Филевская линия спасена. Это ее новое рождение"

Реконструкция Филевской линии началась в 2017 году, планировали завершить все работы к Чемпионату мира по футболу, но сроки сдвинулись. А все потому, что Филевской линии уже 61 год, работ оказалось больше - фактически нужно было менять все.

Закрывать все семь станций Филевской линии посчитали не рационально, поэтому сначала ограничили доступ к "Студенческой" и "Фили". И так временно закрывали-открывали все станции. Необходимо было менять путепроводы, линейную часть, убирали морально устаревшие павильоны, обновляли наземные платформы. Устанавливали новую навигацию, современные турникеты. Ход работ 27 августа осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

- К большому сожалению за 60 лет ее никто не ремонтировал. Наземная часть была в аварийном состоянии, по большому счету, ее нужно было закрывать. Было несколько вариантов, что делать с этой линией делать. Главный вариант - закрыть на несколько лет и проводить реконструкцию. Говорили, что невозможно проводить ремонт на действующей линии. Но мы решили не закрывать, в технологические окна проводили работы, - рассказал мэр города Сергей Собянин.

Работы завершат до конца 2019 годаФото: Алиса ТИТКО

В таком режиме три года вели реконструкцию: полностью разобрали вестибюли, платформы, рельсы. И заново, по словам Сергея Собянина, собрали эту линию. Основные работы выполнены. Осталось благоустройство возле станций.

- Можно сказать, что Филевская линия спасена. Это ее новое рождение. Чтобы это чувствовалось еще сильнее мы запустили новые инновационные поезда "Москва", которые увеличили количество пассажирских мест на 20% и увеличили частоту движения поездов, - сказал Сергей Собянин.

Уже сейчас привычные станции пассажиры узнают с трудом - им придумали новый облик, отталкиваясь от их названий. На станции "Кутузовская" появились тематические панно, посвященные Отечественной войне 1812 года. На станции “Студенческая” греческая скульптура символизирует философию, а маскарадные маски — театральное искусство.

- До конца года еще будут работы по установке лифтов, благоустройству дорожек, озеленение, - рассказал руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов. - Вообще по регламенту мы должны были выполнять реконструкцию шесть лет, но сделали за три. Работали круглосуточно.

Также, как уточнил Максим Ликсутов, мэр города дал поручение снизить шум на Филевской линии - перевести всю линию на бетонную основу, пустить новые поезда "Москва" и установить шумозащитные экраны.

Можно сказать, что Филевская линия спасена. Это ее новое рождениеФото: Алиса ТИТКО

КСТАТИ

Два технологических "окна" для завершения реконструкции:

Московский метрополитен проведет еще два технологических окна - с 31 августа на 1 сентября и с 14 на 15 сентября. В эти дни будут закрыты станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская".

Строители будут устанавливать шумозащитные экраны, обновлять путевую инфраструктуру и проводить прокладку коммуникаций, необходимых для обеспечения работы отремонтированных станций. Сделать это без временной остановки движения поездов невозможно.

Пассажиры в эти периоды смогут пользоваться бесплатными компенсационными маршрутами автобусов.