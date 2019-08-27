Внукам будут доплачивать за содержание бабушек 10 тысяч рублей

В России предложили поддерживать рублем приемные семьи для одиноких и беспомощных пенсионеров. Ориентировочно ежемесячная выплата за то, что трудоспособные люди возьмут к себе и будут заботиться о пожилом человеке, может составить около 10 тысяч рублей. По крайней мере, такие пособия существуют в Ханты-Мансийском автономном округе, чей опыт Минтруд и предложил распространить на всю Россию.

Интересно, что приемными семьями могут выступить даже родные внуки или племянники пожилых людей (но не дети - они должны заботиться о стариках бесплатно).

Однако эксперты предполагают, что инициатива может столкнуться с трудностями.

- Нельзя пустить все на самотек и «выдавать стариков» всем желающим. Как минимум, нужно давать испытательный срок, чтобы старик не оказался на улице или сам не ушел из дома, - сказала «КП» Ирина Полежаева, председатель Общественного совета опекунов, попечителей, приемных родителей при департаменте труда и социальной защиты Москвы. - Надеюсь, для приемных семей все же главным будет не материальный стимул.

Кстати, компенсационная выплата по уходу за престарелыми (достигшими 80 лет или нуждающимися в постоянном уходе) существует и сейчас - 1200 рублей. Но на эти смешные деньги могут рассчитывать только школьники или студенты. Те, кто имеет доход, в том числе и пенсию, выплату не получают.