2019-08-27T16:34:27+03:00
Политика

"А сдачу - на развитие авиации": Путин удивил Эрдогана мороженым в стаканчике

Президент России втянул турецкого коллегу в традицию МАКСа
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Владимир Путин угостил мороженым высокого гостя из Турции - президента Эрдогана. Фото Анастасия Савиных/ТАССВладимир Путин угостил мороженым высокого гостя из Турции - президента Эрдогана. Фото Анастасия Савиных/ТАСС
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Давней традиции Владимира Путина покупать на МАКСе мороженое не мог помешать даже визит Эрдогана. Более того Путин вовлек в это дело и президента Турции.

- Пломбир в стаканчике, в рожке, ванильное мороженое, - перечисляла товар продавщица, когда два лидера подошли к ее лотку.

- Ванильное! - отреагировал Эрдоган.

- А мне в стаканчике, - показал Путин на ту же самую «коровку», что выбрали и в прошлый раз.

- Шоколадное или сливочное?

- И то, и другое, - засмеялся Путин, вытаскивая деньги.

Из позапрошлогоднего опыта, когда пришлось занимать деньги у Чемезова, были сделаны выводы — президент достал целую пачку купюр, протянув девушке сразу пятитысячную, хотя стаканчик стоил всего 70 рублей. За два года цена выросла на десять.

- За меня заплатите? - спросил Эрдоган.

- Заплачу, - кивнул Путин. - Вы же гость.

- Двести десять, - назвала сумму продавщица.

- Вот министру сдачу отдайте, - кивнул президент на Дениса Мантурова. - На развитие авиации.

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетили открытие Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Жуковском. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетили открытие Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Жуковском.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эрдоган, который все это время в недоумении рассматривал свое ванильное мороженое в стаканчике, поинтересовался у продавщицы:

- Нет у вас ложки?

Видимо, в Турции ему не приходилось иметь дело со стаканчиками.

- Нет, кусайте! - бессердечно ответила ему девушка.

Эрдоган с удивлением несмело укусил.

В этот момент сдача, которую отсчитала продавщица, вернулась к ней назад.

- Дайте на них мороженое всем желающим, - попросил Путин, и тут же к лотку выстроилась очередь из представителей турецкой делегации.

Даже Сергей Шойгу не без труда протиснулся к мороженому.

- Ванильное? - заинтересовался Путин.

- Нет, у меня обычное, - ответил министр обороны.

Эрдоган, распробовавший наконец свой стаканчик, жестами зазывал своих министров присоединиться. Очень может быть, что в Турции, как и в Китае, скоро вырастут продажи российского мороженого. Так со стаканчиками два президента и отправились на переговоры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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