2019-08-27T17:10:43+03:00
Общество

У школьников сократят рабочие тетради

Цифровая среда откроет новые возможности контурных карт и тетрадей
Ксения АЛЕКСАНДРОВА
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Для родителей школьников наступает горячая пора подготовки к новому учебному году. Для каждой третьей семьи это становится серьезной статьей расходов в бюджете:

По данным опроса ВЦИОМ, рабочими тетрадями пользуется абсолютное большинство учеников - 91 процент! И в отличие от учебников, покупать их родителям часто приходится за свой счет: одноразовые пособия не входят в библиотечный фонд школы. К тому же, основная работа с такими тетрадями приходится на начальные классы, когда родителям и так предстоит много трат на сборы к школе.

Министр просвещения Ольга Васильева еще два года назад обратила внимание на эту проблему: «Если школа включает тетрадь в обязательный перечень, то она должна его обеспечить, других вариантов быть не может», – сказала она на Общероссийском родительском собрании.

Ситуация осложняется тем, что статус рабочих тетрадей, как учебников, которые школа должна приобретать за счет своего бюджета, законодательно не закреплен. А значит, все остается на усмотрение администрации: есть в школьном бюджете средства на тетради – значит, ученики получат их бесплатно. Нет – придется раскошеливаться родителям. Поэтому даже в двух соседних учебных заведениях ситуация может отличаться. Фактически, это подталкивает людей к пиратству и нарушению авторских прав, например, когда покупается один комплект пособий на весь класс, с которого делаются распечатки для остальных учеников, или когда родители просто распечатывать скан пособия из интернета.

Чтобы решить эту проблему, президент Владимир Путин дал поручение проанализировать процесс использования рабочих тетрадей в школе, и там, где это возможно, сократить их число и заменить электронными вариантами в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда». А тем семьям, где детям не хватает учебных пособий, будет оказана адресная помощь.

«Мы запускаем детальный мониторинг ситуации в регионах, изучим практику на местах и детально рассмотрим возможности цифровой образовательной среды. В ней уже есть ряд механизмов, способных действительно усилить качество и повысить интерес ребят к заданиям. В тоже время мы ни в коем случае не будем забывать о тех навыках, которые необходимы и не могут изучаться исключительно электронными устройствами. Например, каллиграфия и черчение, умения, всесторонне развивающие ребенка», - рассказала КП Ольга Васильева.

Первые итоги мониторинга ситуации с рабочими тетрадями эксперты представят уже осенью 2019 года. А что делать родителям и рассчитывать ли в этом вопросе на помощь школы – на эти и другие вопросы министр ответит в прямом диалоге на Общероссийском родительском собрании, которое в этом году пройдет в 56 гимназии Санкт-Петербурга 30 августа, традиционно накануне нового учебного года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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