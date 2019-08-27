17-летняя внучка Никиты Михалкова выросла красавицей

Татьяна Михалкова поделилась своей радостью. 72-летняя супруга Никиты Михалкова показала поклонникам внучку. Девушке исполнилось 17 лет.

Татьяна Михалкова разместила в блоге фотографию повзрослевшей красавицы-внучки. "Наташенька, поздравляю с 17-летием! Мы тебя все очень любим!", - подписала снимок звездная бабушка.

Поклонники Татьяны Евгеньевны присоединились к поздравлениям, а также отметили красоту девушки. Также они сообщили, что именно Наташа больше других похожа на бабушку. Судя по фотографиям, последние дни лета бабушка и внучка проводят в Каннах.

tatyanamixalkova Наташенька

Именинница - дочь Артема Михалкова, который был женат на журналистке Дарье Михалковой. Девочка появилась на свет в 2002 году. Когда Наташа была маленькой, она часто появлялась на страницах глянцевых изданий со своими родителями. Однако после развода папы и мамы в 2013 году старалась избегать публичности..

Напомним, 73-летний Никита Михалков - четырежды отец. Сын Степан родился у Никиты Сергеевича в 1966 году от союза с первой супругой, актрисой Анастасией Вертинской. В браке с Татьяной Михалковой на свет появились дочь Анна (1974), сын Артем (1975) и дочь Надежда (1986).

tatyanamixalkova Внученька Наташенька сдала экзамены! С окончанием средней школы! Ура!

У режиссера десять внуков. Дети Степана от первого брака - Александра (1992), Василий (1999), Петр (2002), а также малыш, чье имя не называется, от союза с нынешней возлюбленной Елизаветой. Он появился на свет в 2017 году. Дети Анны - Андрей (2000), Сергей (2001) и Лидия (2013). Дочь Артема - Наталья (2002). Дети Надежды - Нина (2011) и Иван (2013).

В феврале 2018 года Никита Михалков впервые стал прадедушкой. Внучка именитого режиссера Александра родила сына.