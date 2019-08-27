Грузия кричит о «русской угрозе», но не замечает, как теряет Аджарию

СМОТРЯТ НА ЗАПАД, НО ЗАБЫЛИ ПРО ЮГ

На днях президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая на международной конференции в Вильнюсе, опять попросилась в Евросоюз.

- Европа, похоже, больше сосредоточена на внутренних проблемах, а мы должны думать иначе, планировать нестандартные меры и быть готовыми к инновационным подходам и смелым шагам, - объявила она и предложила ЕС начать переговоры по некоторым из тридцати разделов, соответствие которым позволяет претендовать на статус кандидата в члены ЕС.

Правда, в Брюсселе не очень ждут новых кандидатов. Евросоюзу сейчас не до незваных неофитов. Там не до конца понимают, что делать со странами, которым уже пообещали членство в ЕС, в первую очередь, конечно же, речь о государствах на Балканах. Но властям Грузии нужна победа. Любая. Как глоток воздуха на морской глубине. Особенно на фоне осложнения отношений с Россией, которое в очередной раз поставило руководство страны в тупиковую ситуацию. И оно, по привычке, пытается использовать уже набившие всем оскомину стереотипы, обвиняя Москву во всех грехах.

- Грузия отвечает твердостью на попытки России создать в нашей стране атмосферу отчаяния. Россия хотела использовать август как период ослабления международного внимания, но у нее это не получилось, - заявила на днях госминистр Грузии по вопросам примирения Кетеван Цихелашвили и в очередной раз связала надежды нынешнего руководства с зарубежными «доброжелателями» Тбилиси. - Наши международные партнеры четко поддерживают нас, осуждая проявления незаконной российской оккупации.

«Атмосфера отчаяния» - это от России. А все надежды - «международные партнеры». Которые обещали Грузии миллиарды долларов помощи и инвестиций, если это кажется грузинам мало, могут пообещать и еще. Благо, что в Тбилиси любые обещания готовы воспринять как гарантии, под которые можно даже кредиты брать (но почему-то никто не дает и без того закредитованной стране, которой нечем расплачиваться за ранее взятые займы). Но зарубежные «друзья» могут взять и «натурой». Пока Тбилиси жалуется на «российскую оккупацию», а «партнеры» ласково утешают его, гладя по головке, один из крупнейших регионов республики (и очень значимый для экономики страны) уверенно идет по пути отчуждения от государства, в котором находится. Речь об Аджарии, жемчужиной которой является ее столица, - отстроенная и активно продолжающая строиться туристическая Мекка нынешней Грузии, Батуми.

Госминистр Грузии по вопросам примирения Кетеван Цихелашвили.Фото: YouTube

ГРУЗИНСКИЙ РЕГИОН ИЛИ ТУРЕЦКАЯ ПРОВИНЦИЯ?

Сейчас этот город, если сравнить его со столицей советской Аджарии и не углубляться в старые городские кварталы, практически неузнаваем. Небоскребы многозвездочных отелей, которые видны за много километров и с побережья, и с моря, прекрасные рестораны, вылизанная набережная, у причалов многочисленные шикарные яхты. Просто рай земной, да и только. Вот только принадлежит это все не грузинам, и даже не местным жителям Аджарии. А туркам. Которые уже смотрят на Аджарию, как на свою провинцию, а не грузинский регион.

В Турции вообще считают Аджарию «временно утраченной» частью своей национальной территории, основываясь на историческом прошлом. В Аджарию целенаправленно заселяются выходцы из Турции. Начало этому процессу положил еще Михаил Саакашвили, который в период своего президентства инициировал выдачу грузинских паспортов переехавшим в регион на жительство этническим туркам. Эти переселенцы получают кредиты на строительство жилья на особо льготных условиях, а бизнесмены - такие же выгодные кредиты на открытие бизнеса в Грузии. При этом, никто не знает реального количества обладателей двойного гражданства - Грузии и Турции. Одни эксперты говорят, что таковых от 25 до 30 тысяч. Другие утверждают, что их гораздо больше - 60-70 тысяч. Для автономии с населением чуть больше 340 тысяч человек цифра более, чем просто внушительная.

Процесс тюркизации идет не только в Аджарии, в самом Тбилиси уже целые кварталы заселены преимущественно выходцами из Турецкой Республики. Там говорят на турецком языке, а местных с грузинским уже не понимают (другой вопрос, демонстративно или на самом деле). Но в Батуми и аджарских курортных городках уже порой непонятно, в какой стране ты находишься. Или кто-то считает рестораны «Мекка», «Донер-Дюрюм», «Мевлана эль Мадин», «Керемин Йери» и с другими, тому подобными названиями, родными для Грузии?

СКРЫТАЯ ИСЛАМИЗАЦИЯ

Да, Батуми прекрасно отстраивается. Но турецкими фирмами, которые не только инвестируют в город и отрасль, но и нанимают работать у себя преимущественно турок. Местные уроженцы и прочие граждане Грузии тоже работают, но на самых неквалифицированных и низкооплачиваемых должностях. Конечно, и там они получают больше, чем соседи, трудоустроившиеся в грузинские компании, но сравнение с трудящимися на соседних рабочих местах турками явно не в их пользу. Кстати говоря, уроженцев Аджарии из числа грузин с охотой трудоустраивают и в самой Турции, особенно, молодых. Откуда они, бывает, возвращаются, приняв ислам, а бывает, что и не возвращаются. А что делать, если в самой Аджарии около 65 % населения живут за чертой бедности.

Прибытие американского эсминца "Дональд Кук" в порт Батуми.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

И это, что касается и обращения в ислам, и обеднения местных жителей - тоже не случайно.

- В Аджарии давно функционируют десятки различных мусульманских организаций, которые прямо финансируются правительством Турции. Главная цель этой политики - обращение максимального количества местного населения в ислам, - недавно поделился с журналистами своим видением нынешней ситуации известный грузинский политолог и дипломат Гамлет Чипашвили. - Представители этих организаций сотнями забирают из Аджарии для учебы в турецких медресе девушек и юношей. Затем они возвращаются на родину и начинают активно пропагандировать ислам. По сути, все это одна из составляющих стратегии «восстановления Османской империи».

Таким неофитам есть куда возвращаться. Столкнувшись с массовыми протестами местного населения в 2011-2012 гг. в отношении восстановления в Батуми исторической мечети Азизие, турецкие религиозные деятели сменили свою тактику, начав массовое создание небольших мечетей и молельных домов.

При этом, что характерно, турок-мусульман не смущают даже сомнительные сферы бизнеса в Аджарии. В Батуми они выкупили городскую библиотеку и превратили ее... в казино. Кстати, в известнейшем небоскребе Batumi Tower первоначально должен был открыться Черноморский технологический университет (как итог совместного американо-грузинского проекта). А в реальности 36-этажный комплекс стал 5-звездочным отелем с казино, СПА-салонами, ресторанами и т. д. Кстати, знаменитой набережной, вдоль которой высятся все эти отели-небоскребы, тоже владеют турки. Сотни магазинов, ресторанов и кафе, строительных компаний и рынков - это все, в подавляющем большинстве, турецкий бизнес. Налоги с прибылей которого, конечно, идут в местный бюджет, но основная часть доходов текут в Турцию и для развития турецкого бизнеса. О чем можно говорить, если турецкие отели и рестораны даже продукты для своих кухонь покупают не у местных фермеров, а привозят из Турции, благо недалеко.

КАК СВОИХ ПРЕВРАЩАЮТ В ЧУЖИХ

Впрочем, что греха скрывать, местные грузинские власти тоже оказывают предпочтение турецкому бизнесу, а не своему отечественному. Так, например, тем же грузинским рыбакам гораздо труднее получить разрешение на вылов рыбы около побережья Аджарии, чем местным рыбакам.

Но, конечно, лучшая иллюстрация происходящих в Аджарии процессов - это международный аэропорт Батуми. Международный для перелетов во все другие страны, он, по сути является внутренним для прилетающих из своей страны или улетающих в нее граждан Турции.

- Аэропорт, который находится на территории Аджарии, является фактически аэропортом Турции. Вообще, там сложилась такая ситуация, что никаких таможенных процедур турки не проходят - они прилетают в Батуми, свободно пересекают границу, сразу садятся в автобус - и все, - подтвердил все в той же беседе Гамлет Чипашвили. И объяснил, что такое положение не только с авиапассажирами. - Таможенный досмотр турецкие фуры также проходят не на нашей, а еще на турецкой стороне. То же самое происходит, когда турки вылетают из Батуми домой.

Кстати говоря, в начале 2000-х тогдашний глава Аджарии Аслан Абашидзе, беседуя с известным грузинским политологом Александром Чачия, в ответ на модный тогда вопрос - почему турецких инвесторов не пускают в Аджарию с их деньгами и проектами, резонно заметил, что, если он продаст туркам хотя бы метр аджарской земли, то они рискуют потерять всю Аджарию. Он явно знал, что говорил, поскольку, начиная с Саакашвили в президентском кресле, ситуация в Аджарии развивается именно по такому сценарию.

Но в Грузии предпочитают этого не замечать. По крайней мере, пока. Куда интереснее местным СМИ смаковать «русскую угрозу», тем более, что и «старшие» из-за океана призывают их смотреть исключительно в сторону Москвы. Буквально за несколько дней до начала недавних антироссийских протестов в Тбилиси приезжал Майкл Карпентер, помощник Джо Байдена, наиболее вероятного кандидата в президенты США от Демократической партии.

- Русские опасны, потому что они скупают недвижимость в Грузии, - заявил Карпентер под аплодисменты местных политиков и журналистов. При этом ни словом не упомянув ни турецких владельцев грузинской недвижимости, ни сторонников более радикального ислама из стран Аравийского полуострова.