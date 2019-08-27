За что в ответе наши гены: долголетие зависит от них лишь на четверть, а любовь к сладкому - родовая черта

Одни всю жизнь сидят на диетах и от каждой конфеты растут, как на дрожжах. Другие едят пирожные как не в себя и остаются стройными. Некоторые доживают до преклонных лет, не отказываясь от вредных привычек, а кто-то ведет здоровый образ жизни и сгорает от рака. «Это генетика - кому что на роду написано», - говорят в народе. Ученые тем временем все глубже проникают в тайны человеческого генома. Что удалось выяснить за последнее время, мы узнали у исследователей и врачей.

Раком не заразишься, но можно унаследовать высокий риск

- Появляется все больше данных о влиянии тех или иных генов и мутаций на развитие различных заболеваний, - рассказывает генетик, основатель медико-генетического центра Genotek Валерий Ильинский. - При этом есть заболевания именно наследственные, которые так или иначе обязательно проявятся в течение жизни человека. А есть мультифакторные - в таких случаях по наследству передается риск заболевания, в том числе очень высокий. Но начнется или нет болезнь в реальности, зависит и от других факторов, в первую очередь от образа жизни.

Большинство людей сильнее всего тревожит риск заболеть раком. Сегодня известно, что именно от генетики, определенных мутаций, наиболее существенно зависит, в частности, рак молочной железы. Самый яркий пример - Анджелина Джоли. При таких мутациях, как у нее, рак молочной железы возникнет у 87 женщин из 100 в возрасте до 60 лет. И актриса удалила грудь, чтобы избежать заведомо очень высокого риска.

Актриса Анджелина Джоли.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обнаружены также «поломки» в генах, ассоциированные с колоректальным раком (это рак кишечника, заболеваемость которым выходит на первые места во всем мире и в России). У людей с такими мутациями рак кишечника развивается в 82% случаев, то есть у 82 человек из 100. В то время как при отсутствии мутаций заболевает 2 человека из 100.

Семьям, где есть больные такими видами рака, рекомендуются генетические исследования. При подтверждении мутаций как минимум назначаются регулярные обследования, чтобы выявить болезнь как можно раньше.

Лишний вес: во всем виноваты… мамонты!

Пациентов, которые изначально набрали лишний вес именно из-за эндокринных (гормональных) сбоев, заболеваний, на самом деле очень мало, удивляет врач-эндокринолог биомедицинского центра «Атлас» Лариса Бавыкина.

Врач-эндокринолог, генетик, эксперт международного биомедицинского проекта «Атлас» Лариса Бавыкина.Фото: Анна ДОБРЮХА

- Мы, врачи, издалека видим людей с «эндокринным» ожирением — оно выглядит очень специфически. Например, при болезни Кушинга, когда «зашкаливает» выработка гормонов надпочечников, у человека тонкие руки, ноги, большой округлый живот и лунообразное лицо. А когда подкожная жировая клетчатка распределена по телу более-менее равномерно — как это встречается у большинства полных людей — то чаще виноват образ жизни, а не гормоны.

- Расскажу вам в тему историю про мамонтов, - улыбается Бавыкина. - Когда наши предки ловили этих животных, чтобы добыть пищу, преимущество получали те, кто мог съесть больше мяса и накопить жирок. У них было больше шансов на выживание и, соответственно, оставление потомства со своим генотипом. А гены у них были как раз с особенными мутациями, повышающими способность накапливать больше жира. В итоге такая склонность передалась большинству людей. И скорее как исключение выглядят наши современники, у которых есть полиморфизмы (то есть варианты генов), позволяющие быстрее расходовать съеденные калории. Это можно назвать генетической предрасположенностью к стройности.

Если же посмотреть в целом на живущих сейчас людей, то мы увидим много и полных, и худощавых — потому что генетика в данном вопросе не диктует, а лишь закладывает вероятность. Да, человеку с «мутациями стройности» легче сбросить набранные лишние сантиметры на талии. Но то, какими большинство из нас становятся в реальности, зависит от нас самих, наших пищевых и спортивных привычек в первую очередь.

КСТАТИ

- В 2017 году мы провели исследование и выяснили: больше 80% россиян природа «наградила» геном, повышающим склонность к ожирению, - говорит генетик Валерий Ильинский. - Но ведь в действительности не каждые 8 - 9 из 10-ти наших сограждан имеют лишний вес. Что подтверждает: в данном случае приоритетны условия и образ жизни, а не генетическая предрасположенность.

Любовь к сладкому и чувствительность к горькому

Про несколько видов пищевых пристрастий ученые выяснили любопытные данные.

- Исследователи из Университета Торонто (Канада) обнаружили, что определенные генетические варианты могут повышать потребность людей в сладком, - рассказывает Ильинский. - Возможно, в этом задействован ген, отвечающий за распознавание уровня сахара в организме. Обычно, когда мы съедаем сладость, уровень сахара повышается, организм фиксирует это, и человек чувствует насыщение. Если ген-рецептор (распознаватель сладкого) не работает или работает хуже, то людям, чтобы полноценно почувствовать сладкий вкус, требуется больше тортов или пирожных.

Больше 80% россиян природа «наградила» геном, повышающим склонность к ожирению.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обладателям «гена сладкоежки» нужно быть внимательнее, зная свою особенность, контролировать питание - стараться не перебирать сладостей, советуют эксперты.

- Еще одно исследование показало, что в зависимости от генетических особенностей восприятие горького вкуса может быть выражено сильнее или слабее, - продолжает Валерий Ильинский. - При меньшей чувствительности к горькому человеку, например, может быть легче привыкнуть и получать наслаждение от кофе без сахара. Другие исследователи изучали «чувство горького» на примере восприятия хинина, и в обоих наблюдениях подтвердилось, что за «силу» этого вкуса у человека отвечает один определенный участок нашей ДНК.

В ТЕМУ

Ученые из Университетского медицинского центра Утрехта (Нидерланды) исследовали несколько вариантов генов более чем у 17 тысяч человек, и обнаружили взаимосвязь со склонностью к более частым перекусам и порциям большего размера. Как именно работают такие генетические варианты, пока не ясно. Но в любом случае нужно помнить, что генетика не единственный фактор, пищевые пристрастия человека формируются под влиянием его окружения, семейного воспитания, культурных и других традиций, напоминает Валерий Ильинский.

От сплина и агрессии до алкоголизма

- В целом психология человека заметно зависит от тех генов, которые мы получили от родителей, - говорит эксперт. - Существует, например, ген агрессии. В то же время открыты определенные фрагменты в нашей ДНК, которые делают человека более тревожным, беспокойным. Также доказано, что есть большое количество генов, варианты которых повышают предрасположенность к депрессии. Известно несколько генов, серьезно увеличивающих риск развития болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Что делать людям, узнав с помощью генетических тестов о таком тяжелом наследстве? Пока редактирование генов еще не вошло в широкую медицинскую практику, остается налегать на профилактические меры и почаще обследоваться.

- А еще открыт «ген алкоголизма», - продолжает Валерий Ильинский. - Это несколько генов, отвечающих за выведение из организма токсичных продуктов распада алкоголя. Если в генах возникает определенная мутация, поломка, то человек начинает испытывать симптомы отравления, даже выпив небольшое количество спиртного. Такие люди алкоголиками, как правило, не становятся. А вот те, у кого гены работают отлично, могут пить чаще и больше без неприятных последствий. И риск алкоголизма у них повышен.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Насколько от генетики зависит долголетие?

- Научные данные говорят о том, что вклад генетики в продолжительность жизни составляет 23 - 26%, то есть в среднем не больше четверти, - поясняет генетик Валерий Ильинский. - Почему так мало? Потому что есть еще много факторов: питание, уровень образования, экология, несчастные случаи вроде травм, ДТП, инфекционные болезни. Кстати, известна закономерность: чем старше человек, тем большую роль в состоянии его здоровья и продолжительности жизни играет генетика.

- Многолетние исследования показывают, что здоровый образ жизни (правильное питание, режим дня, регулярные физические нагрузки) позволяет в среднем прожить 85 - 90 лет, имея минимум хронических болезней, - говорит геронтолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораториями Института биологии Коми и Московского Физтеха, доктор биологических наук Алексей Москалев. - А по классификации Всемирной организации здравоохранения долгожительством считается продолжительность жизни более 90 лет. Это гораздо более редкое явление. Долголетие зачастую наблюдается у поколений в определенных семьях, поэтому ученые предполагают, что оно имеет наследственную природу. То есть долгожительство, скорее всего, возможно благодаря редкому сочетанию особых вариантов генов, связанных со стрессоустойчивостью, и отсутствием вариантов генов, ускоряющих развитие хронических болезней.

Поэтому для радикального продления здоровой жизни до 120 и более лет требуются фундаментальные научные исследования, подчеркивает профессор Москалев. А потом, на основе этих исследований и клинических испытаний нужно будет вводить в практику новейшие методы лечения - генную терапию, лекарства-геропротекторы (то есть защищающие организм от старения) и другие технологии.