Иностранный пилот — об условиях работы в «Аэрофлоте»: «Сегодня это одна из лучших международных авиакомпаний»

Иностранные пилоты, работающие в «Аэрофлоте», сравнили условия труда в российской компании с требованиями, которые предъявляют к летчикам заграничные авиаперевозчики. Не секрет, что в последнее время многие российские пилоты, считающие, что в отечественных компаниях их карьере не дают нормально развиваться, подумывают о смене работы и ищут возможность устроиться за рубежом. Полагая, что там им предложат больше денег и быстрый профессиональный рост. По мнению чешского пилота Ивана Яноуша, российские летчики не совсем адекватно оценивают ситуацию и просто не представляют себе, что их ждет в иностранных авиакомпаниях. В то время как «Аэрофлот» предлагает своим сотрудникам такие условия, о которых пилоты многих авиакомпаний могут только мечтать.

Командир воздушного судна Иван Яноуш, пилот с 30-летним стажем, раньше работал на CzechAirlines («Чешских авиалиниях»). За плечами у Ивана не только гражданская авиация, но и опыт полетов на истребителях, так что к трудностям ему не привыкать. В «Аэрофлот» он перешел пять лет назад. Хотя впервые Яноушу удалось поработать в России еще 25 лет назад - тогда он проходил стажировку в «Аэрофлоте», осваивая самолет Ил-62.

- За это время произошли колоссальные изменения, «Аэрофлот» сегодня - одна из лучших международных авиакомпаний, причем как с точки зрения пилота, так и с точки зрения пассажира. Это правда высший класс, - рассказал Иван Яноуш в интервью «Известиям».

По мнению летчика, за последние годы «Аэрофлот» стал международной компанией по-настоящему высокого уровня — с самым современным воздушным флотом, профессиональным персоналом и комфортной атмосферой в рабочем коллективе. Именно поэтому Яноуш, не колеблясь, сменил западную компанию на российского перевозчика. Помимо конкурентоспособной зарплаты «Аэрофлот» предлагает такие условия труда, при которых летчики могут выстраивать успешную карьеру без ущерба для личной жизни. На вопрос: что его привлекло в российской компании, чешский пилот отвечает:

- Вы будете удивлены, но — деньги, время на то, чтобы совмещать работу и личную жизнь и, собственно, должность. Но первое это, конечно, атмосфера. Она очень важна, - подчеркнул Яноуш. - Моя карьера близится к завершению, так что я здесь не ради позиции - в тех же CzechAirlines у меня была более высокая должность, — я здесь ради атмосферы. Русские люди вообще очень дружелюбные, а в «Аэрофлоте» к тому же целенаправленно работают над тем, чтобы климат внутри компании был комфортным.

По мнению чешского летчика, отношения между пилотами в российской компании основаны не на соперничестве, а на взаимопомощи и сотрудничестве. Разумеется, профессиональная конкуренция существует - любой второй пилот мечтает стать первым, но отношения внутри коллектива остаются товарищескими. К тому же руководство компании делает все для того, чтобы каждый сотрудник мог проявить себя и сделать карьеру.

- Тут путь к должности первого пилота очень сложный, но короткий, - говорит чешский летчик, - Требования, которые предъявляет компания, очень высокие — выше, может быть, чем у многих других компаний. Но если вы можете им соответствовать, вам не придется ждать дополнительное время. Здесь можно найти КВС, которым исполнилось 26 или 27 лет, может быть, 30 лет. Во многих других компаниях это было бы просто немыслимо.

При этом график летчиков «Аэрофлота» всегда выстраивается с учетом их личных приоритетов и возможности проводить больше времени с семьей. Привлекает иностранных спецов в российскую компанию и продолжительный оплачиваемый отпуск — 70 дней.

- Я могу довольно часто летать к семье в Прагу, раз в пять-шесть дней, - говорит Иван. - Для сравнения, не так давно я встретил своего коллегу, тоже чешского пилота, но другой авиакомпании, который сказал, что его последний рейс в Прагу был около месяца назад. В других странах чешские пилоты летают по всему миру, но очень редко получают возможность слетать домой. Именно поэтому, например, я бы не стал работать в Азии: там довольно высокие зарплаты, но, во-первых, это далеко от дома. Во-вторых, там действительно очень жесткие графики.

Еще один летчик из Чехии - Ян Форманек, пилот «Аэрофлота» и, по совместительству, инструктор Европейского агентства авиационной безопасности (EASA), тоже считает, что российская компания предъявляет очень высокие требования к своим сотрудникам. И в этом, по мнению Яна, большой плюс. Причем не только для пассажиров, для которых очень важна безопасность полетов, но и для самих пилотов.

- Чем строже требования, тем лучше, потому что это важно для профессионального развития, это позволяет получить какой-то дополнительный опыт, - рассказал Ян Форманек в интервью «Известиям». - Сейчас я могу сказать, что «Аэрофлот» — действительно авиакомпания международного уровня. Это касается и воздушных судов, и менеджмента, и системы управления полетами, и просто стандартов работы.

Комментарии иностранных пилотов о достойных условиях работы в «Аэрофлоте» резко расходятся с информационной волной, поднятой недавно командиром воздушного судна Виталием Алексеевым. Напомним, Алексеев опубликовал открытое письмо с критикой в адрес «Аэрофлота», обвинив руководство в притеснениях и необоснованных штрафах. Летчика публично поддержал президент Шереметьевского профсоюза летного состава (ШПЛС) Игорь Дельдюжов, так же неоднократно критиковавший руководство крупнейшего авиаперевозчика России. Позже сразу несколько пилотов «Аэрофлота» опровергли слова Алексеева, заявив, что их полностью устраивают условия работы в компании, и они никогда не сталкивались с притеснениями со стороны ее руководства.

Примечательно, что открытое письмо Алексеев опубликовал после того, как, по данным российских СМИ, ему не дали внеплановый отпуск. Его пилот планировал потратить на тестирование в иностранной авиакомпании, вакансию которой он рассчитывал принять.

К слову, иностранные авиакомпании сегодня действительно охотно переманивают российских летчиков. Учитывая, что рынок авиаперевозок постоянно растет, и опытных специалистов не хватает, зарубежные работодатели готовы платить за каждого ценного специалиста неплохие комиссионные. Чем открыто пользуются профессиональные рекрутеры, имеющие доступ к профессиональной базе данных пилотов и прямые контакты с летчиками. Именно такие связи есть и у ШПЛС — неудивительно, что несколько лет назад, когда из-за кризиса и девальвации рубля зарплаты пилотов в России упали, профсоюз стал активно продвигать идею перехода отечественных летчиков в зарубежные компании.

При «агитаторы» умалчивают, что ждет российских пилотов у зарубежного работодателя — например, в китайских авиакомпаниях. Именно Поднебесная в последнее время активнее всего переманивает к себе иностранных летчиков, в том числе и российских.

«Крупнейшая китайская компания China Southern предлагает пилотам зарплату от 26 до 29 тысяч долларов в месяц, - цитирует сайт ШПЛС одно российское СМИ. - А получение разрешения на работу в настоящее время упростилось».

Правда, при этом не упоминается, что когда пилоты попадают в Китай, им приходится преодолевать массу препон. Для начала — учить китайский язык: многие местные авиакомпании требуют помимо английского осваивать еще и язык работодателя. Затем, чтобы устроиться на работу в Китае, требуется изучить китайское законодательство и пройти тесты, гораздо более сложные, чем в России. И, наконец, преодолеть очень строгий медосмотр - китайские авиакомпании предъявляют повышенные требования к здоровью летчиков. Что вполне понятно: учитывая сверхнапряженный полетный график, для работы им действительно потребуется недюжинное здоровье - в Китае принято быть трудоголиками, забывая об отдыхе и семье. К тому же отпуск у пилотов в Поднебесной не в пример короче, чем у российских пилотов, и длится всего месяц.

Что касается ШПЛС, то репутацию неподкупной организации профсоюз потерял в 2015 году. Тогда суд обвинил руководителей ШПЛС в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Тогда во время кампании за индексацию зарплат сотрудникам профсоюзные лидеры пообещали руководству «Аэрофлота» отменить свои требования в обмен на несколько миллионов рублей.