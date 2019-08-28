Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев: Не стесняюсь пойти в столовку. Там часто вкуснее, чем в ресторанах!

- В прошлый раз вы, Константин, рассказывали о самых вкусных продуктах на земле лично для вас. Называли беляши, черную икру и землянику. Список не пополнился?

- Земляника и черная икра - это два любимых моих продукта, но не вместе, а порознь. А беляши и чебуреки просто мне безумно нравятся - я же человек, который вырос в СССР. Я никогда этого не стеснялся. Я вырос на пирожках, на бутерброде с докторской колбасой, на куске черного хлеба с помидором. Мне нас*ать на всяких дебилов, которые стали сегодня модными. И я не стесняюсь пойти в столовку. Зачастую в столовках кормят намного вкуснее, чем в ресторанах. Потому что столовки, как правило, при больших бизнес-центрах либо рядом с большим скоплением людей. И если там будет невкусно, то люди туда не будут ходить. Прошло время восьмидесятых годов, когда на дорогах продавали пирожки из котятины.

- Позвольте, это же вы в интернет-шоу «А поговорить?» жарили листья базилика - эфемерный продукт! Как это в вас сочетается с вашим отношением к беляшам?

- Я профессиональный повар! Поэтому я умею готовить любую еду и готовлю ее вкусно и хорошо.

- Но вы же сами говорили про «модную фигню», которую не приемлете...

- Это вы, наверное, неправильно поняли. Я современный шеф-повар, основатель направления новой русской кухни. Я готовлю такую, как вы говорите, фигню, от которой люди по всему миру с ума сходят! Я люблю готовить как простую еду, так и изысканную. В этом и заключается мастерство. Я могу получить кайф, тупо съесть пельмени, а могу кайфануть, съев лист базилика.

- Люди, дожив лет до сорока, начинают задумываться о здоровье. А ведь все вкусное вредно - жирное, сладкое. Как у вас с этим?

- Каждый человек может жить, как он считает нужным. Ну хочет он быть модным или считает, что он от этого станет богаче, пусть сидит на ЗОЖе. Вот мой жизненный лозунг: «Самая вкусная еда - это жирная еда. Но не надо переедать!». Недавно Ричард Гир рассказывал историю про двух своих друзей: один всю жизнь пил, бухал, занимался сексом и тому подобное, а второй был зожник. Так вот зожник этот умер быстрее. От какой-то болезни. Надо быть проще.

- Вы говорили, что формат «Адской кухни» или шоу «На ножах» хорошо сочетается с вашей личностью - мол, вы и в жизни такой грозный.

- По жизни я очень спокойный человек. Но в работе - жесткий и справедливый педант. Я просто знаю, как надо работать, потому что я очень много учился и развиваю свое направление как обучение. Это эмоции. Ты полжизни положил на это, а люди элементарных не понимают вещей! Мы же реально как саперы. Когда вам приносят еду, вы уже через 30 секунд понимаете, вкусно или невкусно. Один гость может как увести сто человек, так и привести. Если ему не понравилось, он будет всем рассказывать: «Полная фигня, не ходи». Но! Эмоции, которые в работе, ни в коем случае нельзя переносить на личные отношения.

- А было такое, что дали кому-то взбучку, а потом жалели?

- Нет-нет, никогда. Я совестью не пользуюсь, она у меня нераспечатанная.

- Можно добиться высот в вашей профессии без таланта - только через кровь и пот?

- Талант не имеет к этому никакого отношения. Только трудолюбие! В нашей профессии можно прийти и реально научиться. Если только ты понимаешь, что забраться легко, удержаться сложнее. Сейчас, к большому сожалению, время такое, что молодые мальчики и девочки нафигачили себе татуировок, отрастили бороды, где-то год-два поучились или поработали. И такие: «Теперь я шеф!» Поэтому такая беда с ресторанным бизнесом в России - очень много в профессии дебилов…

«Адская кухня». По средам, в 19.00, Пятница