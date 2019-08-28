Через пробки - к «Звездам»

«Прошу прощения за задержку. Застрял в пробке. Готов к продолжению работы» - такая запись появилась в Твиттере робота Федора утром 27 августа 2019 года после того, как его космический корабль «Союз МС-14» наконец-то пристыковался к МКС. Со второй попытки.

Проблема с парковкой

Пристыковаться с первого раза - 24 августа - не получилось. Подвела автоматика, размещенная на самой станции - в исследовательском модуле «Поиск», к которому и должен был причалить корабль с Федором на борту. Обмозговав ситуацию и учитывая то, что к МКС уже пристыкованы аж четыре корабля, специалисты приняли наиболее разумное решение - отстыковать один из них и направить «Союз МС-14» к освободившемуся причалу с исправной автоматикой. Что и было проделано. Космонавт Александр Скворцов забрался в «Союз МС-13», увел его от модуля «Звезда» к «Поиску» и ловко причалил там в ручном режиме. А «Союз МС-14» автоматически состыковался со «Звездой».

Первый этап большого космического приключения первого российского человекоподобного робота, начавшегося 22 августа 2019 года со старта с космодрома Байконур, благополучно завершился.

Федя, конечно же, сказал «Поехали», покидая поверхность Земли. Гагарин наш железный... Теперь робота ждет продолжение, как он сам справедливо заметил.

Федор, он же FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research), он же Skybot F-850 - детище Фонда перспективных исследований и НПО «Андроидная техника». Это тот самый робот, который, как многие видели по телевизору, ловко стрелял из пистолетов с двух рук. За что удостоился похвалы Дмитрия Рогозина, который в то время был вице-премьером, а теперь возглавляет «Роскосмос».

«Тренировки по стрельбе - это способ обучения машины выделять приоритеты, причем мгновенно, и принимать решения. Мы не терминатора создаем, а искусственный интеллект, который будет иметь огромное прикладное значение в самых разных сферах», - разъяснил тогда смысл демонстрации нынешний руководитель космической Госкорпорации.

Вообще-то он спасатель...

Разработан Федор по заказу МЧС как спасатель. В космонавта переквалифицировался в 2016 году.

Миссия на МКС - исключительно мирная. Федя будет работать под управлением космонавта Александра Скворцова. Станет копировать его телодвижения. Тем самым робот продемонстрирует, сможет ли он хоть чем-то помочь экипажу. Какие конкретно упражнения робот будет выполнять во время полета, специалисты держат в секрете. Сообщают лишь, что главная задача - проверить, как Федя поведет себя в невесомости, насколько точно сможет повторять манипуляции оператора.

А чтобы «помощник» ненароком ничего не сломал, в «Роскосмосе» ограничили резкость его движений. Первый раз все-таки такой член экипажа объявился.

Федя, конечно же, пригодился бы на внешней поверхности МКС - что-нибудь открутить-прикрутить. Но в своем нынешнем виде выйти в открытый космос он не может. Некоторые элементы конструкции - особенно двигатели и «глаза» - пока не приспособлены к перепадам температур, глубокому вакууму и повышенной радиации.

Я вернусь

А в перспективе - более совершенный Федя - и с подобными задачами совладает. Может быть, даже на Луну полетит. А то и куда подальше. Разработчики уверяют, что им можно будет управлять аж с Земли, избавив тем самым людей от долгих космических путешествий. Соответствующие эксперименты, кстати, уже проведены. Робот получал управляющие сигналы с некоторой задержкой - будто бы находился на Луне. Действовал успешно.

На Марсе Федям, скорее всего, придется действовать самостоятельно. Но и такое вроде бы не фантастика.

Возвращение человекообразного космонавта с МКС домой запланировано на 7 сентября 2019 года.

СПРАВКА «КП»

Федор - первый российский человекоподобный робот. Умеет говорить. Ходит на двух ногах, которые раздвигаются так, что позволяют садиться на шпагат. Кисти с пятью пальцами способны на мелкую моторику.

Мощность Федора - примерно 20 лошадиных сил, рост 180 сантиметров, вес 160 килограммов. Может действовать автономно по заложенной программе с элементами искусственного интеллекта. Или дистанционно в режиме аватара под полным управлением оператора.

По словам Александра Блошенко, исполнительного директора по перспективным программам и науке «Роскосмоса», на МКС электропитание роботу обеспечат еще и аккумуляторы от космического скафандра серии «Орлан» - того, в котором космонавты работают за пределами станции.

Если Федор оправдает надежды, то его «потомок» станет первым испытателем нового российского пилотируемого корабля «Федерация», запуск которого планируется в 2022 году.

Евгений Дудоров, разработчик Федора, сообщил «Комсомолке», что робот, который сможет выполнять задачи в открытом космосе, скорее всего, будет совсем другим с виду. От Феди останется торс с двумя манипуляторами-руками.