«Меня пытаются откормить»: Экстремально похудевшая Волочкова отказывается от еды

Анастасия Волочкова за последние месяцы радикально похудела. Балерина не скрывает, что почти ничего не ест, и голодает ради вожделенной стройности. И если раньше поклонники в Инстаграме частенько советовали Насте похудеть, то теперь ее вид скорее вызывает желание немедленно накормить ее. Тем более, что звезда время от времени рассказывает, как чуть не упала в обморок от голода и перенапряжения. Состоянием исхудавшей балерины встревожены все ее близкие и друзья, о чем артитска рассказала в своем Инстаграме.

В Сториз Анастасия опубликовала снимки мангала, на котором жарится аппетитное мясо. Артистка пожаловалась, что ее пытаются насильно накормить, и обещает, что не сдастся и продолжит голодовку.

- Мои дорогие, неужели я настолько худая, что меня пытаются откормить? Добрые люди. Опять у нас мангал, опять эти перепела прилетели к нам, – написала танцовщица в своем блоге.

Анастасия пообещала, что не даст себя накормить мясом и ограничится только салатом. Фото: Инстаграм.

Анастасия продемонстрировала тарелку с нарезанными овощами и зеленью и сообщила, что собирается ограничиться одним салатом.

- Вы знаете, ведь я все равно ем салат: листики, огурчики, помидорчики. Меня все равно откормить не удастся, друзьям останется все, - пообещала Волочкова.

Во время недавнего отпуска в Греции Настя не раз жаловалась на чувство голода, которое не отпускает ее. Даже очередной снимок в бикини, где она выглядит особенно худой, Настя подписала:

- А вы знаете, чего мне сейчас хочется? Домой и немного поесть, - призналась она.

Последние месяцы Волочкова трудилась, не покладая рук и ног. Артистка представила на суд зрителей спектакль «Балерина в зазеркалье цирка». 43-летняя звезда сцены рассказывала в Инстаграме, как она упорно репетирует, стирая ноги в кровь. Эти жертвы себя оправдали: премьера прошла успешно, в зале не было ни одного свободного места.

volochkova_art А вы знаете, чего мне сейчас хочется? Домой и немного поесть..

К слову, в Греции Волочкова не только отдыхала, но и выступала в отеле, в котором остановилась. После концерта артистка призналась в Инстаграме, что едва не потеряла сознание от голода и перенапряжения.

- Дорогие мои, я рада была вам подарить вчера мой мастер-класс и автографсессию в нашем отеле. От чистого сердца, не жалея сил. Если честно, я вчера чуть в обморок не упала от нагрузки на жаре и от голода (я же не ем практически). Но зато я в форме, стройная, и мне приятно было всех вас увидеть и порадовать. Просто я сильная, и никогда перед зрителями не показываю усталости. Но она так накопилась… Я вчера за весь день съела 4 ложки бульона. Но все прекрасно! Я, кажется, за вчерашний день ещё больше похудела, - рассказала Анастасия на своей страничке в соцсети.