Нацпроект «Демография» в Алтайском крае: власть финансово поддержит семьи при рождении детей

Хотя в 2018 году Алтайский край стал лидером в России по числу беременных женщин, в начале 2019 года власти региона взялись за реализацию нацпроекта «Демография». Планируется, что в течение шести лет он выведет Алтайский край на новый этап по уровню жизни семей с детьми и приведет к быстрому росту рождаемости. Нацпроект включает в себя несколько направлений, среди которых «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт – норма жизни».

Как ранее заявила министр социальной защиты края Наталья Оськина, больше всего средств - 31 млрд рублей пойдет на реализацию проекта по финансовой поддержке семей с детьми. Руководитель ведомства отметила, что этот проект позволит корректировать репродуктивное поведение и планировать рождение первого, второго или третьего ребенка.

"Содействие занятости женщин и создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" - это поддержка матерей в декрете, получение ими профессий, переобучение, строительство яслей. Всего на этот проект будет направлено порядка 953 млн рублей», - сообщила министр.

Министр социальной защиты края Наталья Оськина

Надо отметить, что проект стартовал так успешно, что к августу текущего года 38% от общего объема средств, предусмотренных на 2019 год уже были освоены, а финансируемые ими проекты, претворены в жизнь.

Так какие же меры предусматривает проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»?

В первую очередь, замотивировать молодые семьи к рождению детей. Дело в том, что общемировые тренды таковы, что будущие родители откладывают рождение ребенка до того момента пока решатся их материальные проблемы, а они смогут сделать успешную карьеру. А некоторые и семью не заводят по этим же самым соображениям.

Именно с этим и будет работать национальный проект: в крае принят большой "демографический пакет" для поддержки семей, увеличивающий ресурсы для повышения рождаемости первых, вторых, третьих и последующих детей.

Что входит в этот «демографический» пакет?

- Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.

- Срок, на который назначается ежемесячная выплата в связи с рождением первого или второго ребенка, увеличится

- Предоставление ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей

- Семьям с двумя и более детьми предоставляется льготная ипотека на весь период ее действия

- Проведение циклов экстракорпорального оплодотворения

Немаловажным, по мнению властей региона, является и социальная поддержка молодых матерей. Например, помощь им в трудоустройстве и создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.

Одной из главных проблем женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, является длительный перерыв в работе, который часто приводит к потере квалификации. Чтобы этого избежать, органы службы занятости реализуют проект, помогающий мамам пройти обучение во время декрета. Стартует программа в 2020 году и продлится до 2024-го. На финансирование мероприятий ежегодно будут направлять 27,7 млн рублей.Из них 26,3 млн поступят из федерального бюджета и 1,4 млн из краевого. В планах обучить около 1116 женщин, которые сейчас находятся в отпуске по уходу за ребенком. Еще 2091 мамы пройдут обучение с 2022 по 2024 годы.

Тут надо отметить, что за счет средств краевого бюджета органами службы занятости уже реализуются мероприятия по обучению женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Стартовали они еще в 2012 году, и ежегодно участие в них принимают порядка 400 женщин. На данные цели в краевом бюджете заложено около 4 млн рублей.

К слову, те, кто уже прошел обучение, очень благодарны за возможность получить новую специальность. Это повышает конкурентоспособность женщин, имеющих детей, на рынке труда и положительно сказывается на их профессиональной мобильности. Чаще всего женщины получают специальности: бухгалтер, парикмахер, оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин с изучением прикладных компьютерных программ, повар, кондитер, продавец. Удобно, что молодая мама может обучаться дистанционно или в вечернее время. При этом процесс обучения построен таким образом, что подстраивается под сложный график женщины с маленьким ребенком.

Но это еще не все: чтобы мамы могли спокойно выходить на работу, совмещая карьеру с семьей, в крае повышают доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. В Алтайском крае проблемы с детскими садами для малышей уже решены. Уже до конца года планируется создать 2515 новых мест для самых маленьких.

На мой взгляд, национальный проект «Демография» был инициирован и утвержден неслучайно, если хотите, «на злобу дня». Это тот социальный продукт, в котором общество особенно нуждается сегодня. На его реализацию выделена рекордная сумма – около 5 миллиардов рублей. И выделенные федеральным центром деньги мы направим на важные, социально значимые направления, которые должны изменить жизнь людей в лучшую сторону, - подытожила министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина.