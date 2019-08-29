Берия планировал захватить власть в СССР с помощью водородной бомбы

Первую отечественную атомную бомбу взорвали 29 августа 1949 года. Америка лишилась монополии на ядерное оружие. Писатель Владимир Губарев, много лет проработавший в отделе науки «Комсомольской правды», только что подготовил к печати книгу «Ядерное оружие: от Сталина до Путина». Владимир Степанович бывал во всех закрытых атомных городах страны (Арзамас-16, Челябинск-70, Томск-7, Красноярск-26 и др.), общался с учеными, создававшими ядерный щит страны, со многими дружил. В 1991-м, когда цензура ослабла, благодаря ему полсотни совершенно секретных героев увидели наконец свои имена в печати.

Оставили страну без термометров

- Создание ядерного оружия, безусловно, одна из самых ярких и страшных страниц в истории цивилизации, - говорит Владимир Губарев. - В 1945 году, 6 и 8 августа, американцы сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Сталин прекрасно понимал - вчерашний союзник по антигитлеровской коалиции легко повторит это с СССР.

Чтобы охладить горячие головы американских генералов, срочно требовалась собственная атомная бомба. Уже 20 августа 1945-го, через две недели после трагедии Хиросимы, Сталин создает Специальный комитет по ядерному оружию. Во главе - Лаврентий Берия. Научный руководитель - Игорь Курчатов.

Лаврентий Берия.Фото: ТАСС

У нищей, разоренной страшной войной страны не было времени на раскачку. Один из создателей бомбы признался мне в Сарове (Арзамас-16): «У меня было ощущение, что не только за себя здесь работаю, но и за ребят из моего класса. Нас осталось трое из 25!»

Ученые, как никто другой, понимали всю мощь нового оружия американцев. Андрей Сахаров вспоминал: «Я тоже прилагал огромные усилия, потому что считал: это нужно для мирного равновесия. Я и другие думали, что только таким путем можно предупредить третью мировую войну».

На создание бомбы ничего не жалели. Вот лишь один пример. Главный конструктор Юлий Харитон доложил Берии, что ему нужна ртуть. «Через несколько дней у меня была ртуть. Но в стране три года потом не выпускали термометры. Вся ртуть ушла в Саров!»

«Реактивный двигатель Сталина»

- Первая американская бомба, сброшенная на Хиросиму, звалась «Малышом». А наша как?

- Между собой ученые называли «изделие». Официально, в документах - РДС-1. «Реактивный двигатель С». Многие расшифровывали - «Реактивный двигатель Сталина». «Россия делает сама» - такой вариант предложил заместитель Курчатова Кирилл Щелкин, будущий трижды Герой Социалистического Труда. Это понравилось испытателям и Берии.

Именно Щелкин отвечал за РДС-1 во время испытания 29 августа 1949 года на секретном полигоне под Семипалатинском. На рассвете «изделие» подняли на 37-метровую башню, начали монтировать детонаторы. Последним башню покинул Щелкин, опломбировав вход. Взрыв был назначен на 8 утра местного времени. Но погода ухудшилась, Курчатов перенес испытание на 7 утра.

«Мы были в десяти километрах от места взрыва, - рассказывал мне главный конструктор РДС-1 Юлий Харитон. - В специальном каземате. От вспышки до прихода ударной волны приблизительно 30 секунд. Бронированная дверь в каземат приоткрыта. Вдруг все залило ярким светом - значит, свершилось! Я думал только об одном - как успеть закрыть дверь до прихода ударной волны. А тут еще Берия бросился обнимать. Я едва вырвался, успел-таки захлопнуть дверь. Единственное, что почувствовал в это мгновение, - облегчение».

На этой вышке и взорвали первую советскую атомную бомбу. Все дома разнесло! Фото: «Росатом»/Репродукция: Иван МАКЕЕВ

Берия позвонил Сталину. В Москве было 4 утра. «Хозяин спит», - ответил секретарь Поскребышев. «Разбуди! Это важно!» Когда Сталин взял трубку, Берия доложил: «Все хорошо!» «Я знаю», - ответил вождь.

Первыми к эпицентру взрыва выехали дозиметристы и Щелкин.

- После душа все сели за обильно уставленный едой стол, - рассказывал он много лет спустя сыну. - Перед каждым стояла бутылка водки. Врач следил за теми, кто мало пил, и подливал. Водкой пытались снизить самую большую опасность пребывания людей в зараженной местности.

Позже на месте взрыва побывали Берия, Курчатов, другие руководители. Чтобы собственными глазами оценить воздействие нового оружия. На полигоне заранее расставили танки, самолеты, автомобили, пушки, соорудили дома, шоссейный, железнодорожный мосты. Разместили полторы тысячи собак, овец, коз, свиней, кроликов, крыс. Картина была жуткой. От центральной башни не осталось никаких следов. Дома, столбы рухнули. Все перекошено, перевернуто, разбросано, обожжено. Более трети животных погибло. Поверхность была покрыта гладко оплавленным блестящим шлаком, образовавшимся из почвы.

Козырь Лаврентия

- Прочитал у одного историка, что Хрущев с соратниками зря расстреляли Берию в 53?м. Он не мог претендовать на власть, поскольку, дескать, был обречен - получил смертельную дозу радиации на полигоне 29 августа. Тогда защите от радиоактивного излучения значения не придавали, потому что не знали о его свойствах.

- Миф. Знали про радиацию, занимались защитой. Потому Берия с другими руководителями провели на поле всего 15 минут. Получили небольшие дозы, не опасные для здоровья. Я был хорошо знаком с радиологом Ангелиной Гуськовой, личным врачом Курчатова. Она занималась здоровьем и других руководителей «Атомного проекта». Будь у Берии смертельная или даже повышенная доза, она бы мне рассказала. Курчатов действительно умер от лучевой болезни. Но не 29 августа виновато. Он не берегся и набрал постепенно дозы.

С Берией другая история интересна. Только он и Сталин из высшего руководства СССР были в курсе всех дел «Атомного проекта». Весь контроль осуществляло ведомство Берии. Не только в закрытых городах, но и во всех НИИ и КБ, имеющих какое-то отношение к бомбе, находились специальные «уполномоченные» - глаза и уши Лаврентия Павловича.

После смерти Сталина в руках Берии оказалось самое страшное оружие ХХ века. И он рвался к власти, убежденный, что место Хозяина по праву принадлежит ему. Лаврентий Павлович догадывался, что соратники попытаются отстранить его, но считал их слабаками. Самоуверенность и стоила ему жизни. Он не успел использовать свой главный козырь.

Эту термоядерную бомбу Лаврентий Павлович хотел привезти в Кремль и шантажировать Хрущева, Молотова, Булганина...Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Какой?

- Первую водородную бомбу Сахарова - Харитона. Ее сдача готовилась на Южном Урале. Берия незадолго до ареста передал приказ своим генералам: доставить ее в Москву.

«Вдруг в какой-то момент меня и многих других отправляют в то место, где изготовляется оружие, - рассказывал академик Анатолий Петрович Александров. - Возникли проблемы. Мы приехали, стали разбираться. Оказалось, появились серьезные сложнос-ти с деталями бомбы. Над нами сидели генералы, которых прислал Берия, и нам было дано строгое задание работу моментально закончить, передать первый образец оружия этим генералам. Курчатов должен был каждый день два раза докладывать Берии, как обстоит дело.

В какой-то день Курчатов звонит Берии, но его нет. Курчатов звонит его помощнику - тоже нет. Вдруг все генералы начинают быстренько исчезать. Нам приносят газету - спектакль в Большом театре, правительство сидит в ложе, среди них Берии нет. Какие-то слухи, странные переговоры. В общем, мы нашей технической стороной занимаемся, а уже сдавать-то некому эту штуку. У меня такое впечатление сложилось, что Берия хотел использовать эту подконтрольную ему бомбу для шантажа. И не только у меня - у Курчатова тоже было такое же впечатление, мы по этому поводу с ним говорили».

Шантаж у стен Кремля

- Как Берия мог шантажировать?

- В этой истории много секретности и недоговоренности, - говорит Владимир Губарев. - Никаких документов не осталось. Впрочем, не исключено, что они хранятся и сегодня под семью замками, потому что их официальное признание заставит пересмотреть всю дипломатию атомной эпохи человечества. Вариантов было два.

Первый предусматривал полную тайну. Ближе к рассвету шоссе Энтузиастов и все улицы, ведущие к Кремлю, перекрывались. Два автомобиля под специальной охраной пересекали Москву и въезжали через Спасские ворота в Кремль. Утром в специальной палатке, которая разбивалась у Царь-пушки, проходила окончательная сборка «изделия», и уже после этого официально объявлялось, что первая термоядерная бомба находится в Кремле и может быть взорвана в любую минуту.

Второй вариант действий предполагал, что все будет проходить публично. После объявления о том, что на шоссе Энтузиастов находится контейнер с термоядерной бомбой, а во втором грузовике - пульт управления, начинается движение в сторону Кремля. Охрану и порядок обеспечивают сотрудники служб безопасности и верные воинские подразделения. Кортеж прибывает в Кремль, и здесь, если того потребуют обстоятельства, проходит окончательная сборка «изделия». Так Берия мог спокойно отодвинуть «соратников» и захватить власть в стране. К счастью, атомный шантаж был предотвращен нашими учеными, затянувшими работу над «изделием».

РДС-1 - авиационная бомба каплевидной формы с плутонием.Фото: Иван МАКЕЕВ

Некоторые факты подтверждают догадку Александрова и Курчатова. О том, что Берия лично, без консультации с другими членами правительства, отдал распоряжение об изготовлении первого образца водородной бомбы (знаменитой «слойки» Сахарова), упоминал в своей «обличительной» речи Маленков. Берия перечеркнул проект Постановления СМ СССР, которое традиционно для таких случаев было подготовлено, и сказал, что его подписи вполне достаточно. Очевидно, он был убежден, что станет во главе государства.

РДС-6с испытали 12 августа 1953 года. Уже после ареста Берии. Первая советская водородная бомба была компактной в отличие от американской «сестры» размером с трехэтажный дом. Сахаров сразу получил звание академика, Звезду Героя, Госпремию. Атомный же комитет переименовали в Министерство среднего машиностроения.

ДОСЛОВНО

«Мы увидели страшную картину»

- Оглушительный удар, громовой грохот, - вспоминал один из испытателей первой атомной бомбы о событиях на полигоне в Семипалатинске. - И вновь тишина. Кто-то первым бросился к двери, и все тут же ринулись за ним. И мы увидели страшную картину. На том месте, где была башня, поднимался в облака огромный пылегазовый столб. Ослепительные лучи солнца падали на землю через огромных размеров отверстие - взрыв отбросил плотный слой облаков далеко в стороны. Чудовищная сила продолжала разгонять дождевые тучи, а газовый столб над местом взрыва ушел в небо…

ФАКТЫ

ТТХ ПЕРВОЙ АТОМНОЙ БОМБЫ

РДС-1 - авиационная бомба каплевидной формы с плутонием. Вес - 4,6 тонны, диаметр - 1,5 метра, длина - 3,7 метра.

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