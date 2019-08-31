Ричард Гир женился на Синди Кроуфорд, надев ей на палец кольцо из фольги

Ричард Гир отмечает юбилей - 70 лет. Гир - человек благородного происхождения: любители родословных установили, что среди его предков - пассажиры корабля «Мэйфлаур», прибывшие в Новый Свет в 1620 году. Впрочем, его родители были людьми скромными - страховым агентом и домохозяйкой. В школе он сильнее всего увлекался физкультурой и музыкой - научился играть на трубе. В университете изучал философию, но бросил за год до выпуска. Играл в театре, потом попал в Голливуд.

Человеком, сыгравшим в его судьбе значительную роль, был Джон Траволта: он последовательно отказался от всех ролей, которые в итоге принесли Гиру славу. Сначала он не снялся в драме Терренса Малика «Дни жатвы», потом ушел с фильма «Американский жиголо» и отверг предложение играть в «Офицере и джентльмене» (а потом и в «Чикаго»). А между тем именно «Американский жиголо» Пола Шредера и сделал Гира знаменитым. Герой, промышляющий обозначенным в названии занятием, заработал на немолодых женщинах немало денег: у него есть машина, дорогие часы, костюмы «Армани». Однако зрительниц сильнее всего впечатлил эпизод, где он костюм сбрасывает: «Американский жиголо» стал первым крупнобюджетным фильмом, где герой появляется в чем мать родила, причем повернувшись к камере передом.

У «Красотки» отобрали кокаин

Он много где снимался, но все-таки ничто в зрительской памяти не затмит его главный хит - «Красотку». Сценарий изначально назывался «3000», имелись в виду три тысячи долларов, которые герой платил уличной проститутке за эскорт-услуги. Вивиан была еще и кокаинисткой - в ее контракт входило обязательство воздерживаться от наркотиков в течение недели. Заканчивалось все тем, что Эдвард выбрасывал ее из машины, а потом она печально ждала на остановке автобуса в Диснейленд.

Именно президент студии Walt Disney настоял, чтобы мрачная драма была переделана в романтическую комедию. И не прогадал: при бюджете в 14 миллионов фильм собрал в прокате 463.

Гир и Джулия Робертс были далеко не первыми актерами, приглашенными на главные роли. Эдварда могли сыграть Кристофер Рив, Кевин Клайн и Дензел Вашингтон; Аль Пачино уже почти согласился, но отверг роль в последний момент. А малоизвестную на тот момент Робертс не хотела брать на роль студия - ей бы с радостью предпочли Мег Райан или Мишель Пфайффер, вот только обе отказались.

«Джулия была волшебной, - вспоминал Гир. - Случилась какая-то алхимическая реакция, которую нельзя ни повторить, ни поставить на поток».

Ричард признавался, что на съемках «Красотки» между ним и Джулией Робертс была особая химия. Фото: Кадр из фильма

Венчание в Вегасе

Самый известный брак Гира - с моделью Синди Кроуфорд. Познакомились они на вечеринке и вскоре стали чуть ли не самой знаменитой парой на свете. Их первое официальное появление на публике (на церемонии вручения «Оскаров» 1991 года) произвело сенсацию. Красному платью от Versace с огромным вырезом, которое тогда надела Синди, сейчас посвящена отдельная статья в Википедии: все женщины мира хотели быть похожими на Кроуфорд и искали похожие вечерние туалеты. А 12 декабря того же года Гир и Кроуфорд поженились - спонтанно, в Лас-Вегасе. По легенде, обручальные кольца они сделали себе сами из фольги. Таблоиды несколько лет питались сплетнями о них (самая нелепая - что Гир на самом деле гей, а Кроуфорд - лесбиянка и поженились они ради того, чтобы это скрыть. Синди говорила журналистам: «Слушайте, у него было столько женщин - откуда бы он нашел время быть геем?»).

Продлился этот брак недолго - уже в 1995-м они развелись. Кроуфорд винила в этом не столько работу, не позволявшую им проводить вместе достаточное количество времени, сколько разницу в возрасте: Гир был на 15 лет старше ее, она не чувствовала себя равной ему, одному из самых знаменитых мужчин на планете, и через какое-то время поняла, что перестала быть девчонкой, влюбившейся в кинозвезду.

Вторая жена - девушка Бонда

Вторая жена Гира, Кэри Лоуэлл, тоже работала моделью, а еще снялась в десятке фильмов (в том числе стала девушкой Джеймса Бонда в фильме «Лицензия на убийство»). Она моложе актера на 12 лет, и, перед тем как пойти к алтарю в 2002 году, они обзавелись ребенком, которому дали имя Хомер. Этот брак продлился дольше, но в 2013 году они приняли решение расстаться.

Вторая жена Гира - актриса Кэри Локуэлл.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Третья жена Гира - испанка Алехандра Сильва, дочь строительного магната и вице-президента клуба «Реал Мадрид» Игнасио Сильвы. До свадьбы с Гиром она успела побывать замужем за еще одним магнатом - Говиндом Фридландом, занимавшимся добычей природных ресурсов. У себя на родине Алехандра прославилась в основном благотворительностью. С Гиром она была знакома давно (он дружит с ее отцом), когда именно их отношения стали романтическими - неведомо, но в апреле 2018-го они поженились, а 10 месяцев спустя у них родился мальчик. Разница в возрасте у Алехандры с мужем - 34 года, но ее это нисколько не смущает: в отличие от Кроуфорд, выскочившей замуж совсем молодой, 36-летняя Алехандра вовсе не девчонка и в мужчинах прекрасно разбирается.

Третья супруга артиста Алехандра Сильва недавно родила ему сына.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ВОПРОС - РЕБРОМ

Почему в последние годы он мало снимается?

Большие звезды меркнут по-разному. Кто-то спивается, кто-то дурнеет, кто-то снимается в одном провальном фильме за другим - и постепенно перестает быть интересным публике. Ричард Гир, у которого в последние 10 лет громких фильмов не было, пострадал за убеждения. Он буддист, дружит с далай-ламой и много лет выступает против китайской «оккупации» Тибета. Раньше это мало влияло на его кинокарьеру, но ситуация кардинально изменилась: китайский кинорынок стал крупнейшим на планете. Прокат блокбастеров в Поднебесной приносит американским студиям колоссальную прибыль, сотни миллионов долларов. А это значит, что Гира не зовут и, видимо, не будут звать в крупнобюджетные фильмы: если он снимется в картине, в китайский прокат она никогда не выйдет.

Обидно: Гир идеально вписался бы, например, во «вселенную Марвел» (как вписались другие немолодые уже актеры - Джефф Бриджес, Майкл Дуглас, Роберт Редфорд). А с другой стороны, Гир в интервью как-то сказал: «Да неинтересно мне играть морщинистых джедаев в блокбастерах. В последние три десятилетия я был достаточно успешен и теперь могу себе позволить сниматься в скромных картинах». И действительно: свой юбилей, 70-летие, Ричард Гир встречает с довольно солидным состоянием. На сегодняшний день оно, по самым скромным подсчетам, равняется 100 миллионам долларов.

Лучшие фильмы артиста

- «Дни жатвы» (1978)

- «Американский жиголо» (1980)

- «Офицер и джентльмен» (1982)

- «Красотка» (1990)

- «Окончательный анализ» (1992)

- «Соммерсби» (1993)

- «Чикаго» (2002)

- «Хатико: самый верный друг» (2009)

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