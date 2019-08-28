Рекламные ролики 90-х, которые мы до сих пор помним: «Где был? Пиво пил!»

Реклама 90-х. Несмотря на всю свою зачастую топорность и банальность, чем-то она нам дорога. Мы попросили слушателей программы «Дежавю» Радио «Комсомольская правда» (97,2 fm) вспомнить рекламные ролики 90-х.

Банк «Империал»

«…и брал он камни и разговаривал с ними», «До первой звезды нельзя, матушка, пост», «Кормить надо хорошо - вот они и не улетят».

Да, это были настоящие шедевры. Мини-фильмы от команды Тимура Бекмамбетова оставались в памяти даже не как реклама, а такое короткое кино, в котором можно было увидеть Наполеона, Александра Македонского, Тамерлана и Екатерину II.

Банк Империал - Тамерлан.

«МММ», «Хопер», «Алиса»

«Ну вот я и в Хопре», «Куплю жене сапоги»… Леня Голубков, Кабаре-дуэт «Академия», Сергей Минаев.

Ролики этих компаний крутились довольно часто. Если сейчас пересмотреть серию про «МММ», понимаешь, что никаких огромных бюджетов для подобной рекламы не выделялось. Минимум интерьеров, отвратительный звук. Реклама «Хопер-инвест» была поинтереснее: «Хопер-инвест - отличная компания», - говорил Александр Цекало. «От других», - добавляла Лолита. Сколько людей в итоге после эдакой массированной рекламной бомбардировки понесли свои деньги в эти компании - история умалчивает.

Куплю жене сапоги. Реклама АО МММ.

«Галина Бланка, буль-буль»

Бульонные кубики Галина Бланка - Буль, Буль!.

«Инва-а-айт, просто добавь воды!», «Кно-о-ор! Вкусен и скор!», «Галина Бланка, буль-буль, буль-буль». Многие рекламные ролики оставались в памяти и наши слушатели их вспоминали только благодаря финальным музыкальным аккордам. Как говорил Штирлиц, «запоминается последнее» - вот и старались это самое «последнее» сделать таким, чтобы это рекламной занозой засело в голове. Ну а самый популярный музыкальный ролик, который чаще всего вспоминали наши слушатели, - это, конечно, «Вентиляторный завод». «Вам пора и вам пора с вентиляторным заводом заключать договорА».

«Инвайт, просто добавь воды!» помнят по финальным музыкальным аккордам. Фото: youtube.com

Вафли «Кукуруку» и райское наслаждение

Реклама вафель Кукуруку.

Батончики «Марс», «Милки вэй» и «Баунти», печенье «Вагон Виллс» - эти рекламные ролики, как правило, снимались не у нас, а на Западе. Нашим рекламщикам оставалось только адаптировать их для русского пользователя. В итоге получались запоминающиеся мелодии, которые застревали в голове, и после этого можно было полдня избавляться от слоганов «Кукуруку» - это чудо».

Припоминаете: полицейская остановила лихого мотоциклиста, но, когда он угостил ее жвачкой, оставила ему номер своего телефончика. Фото: youtube.com

Подмигивающий Распутин

Когда еще реклама спиртных напитков была не запрещена на телевидении, активно рекламировалась немецкая водка. Причем подделок спиртного в то время было огромное количество, и немцы решили специально для российского рынка выпустить рекламу, разъясняющую, как распознать, какая водка паленая, а какая настоящая. Актер, загримированный под Григория Распутина с жутким акцентом говорил, что он подмигивает покупателю, если бутылку водки наклонить. Ролик так активно крутили по телевидению, что он в итоге стал, как сейчас бы сказали, мемом.

Vodka Rasputin.

Любимые актеры

Ролики с популярными актерами: Инна Ульянова - рекламирующая чистящее средство. Вячеслав Невинный в роли повара с бульонными кубиками. Александр Семчев - «Ты где был? - Пиво пил!». Леонид Куравлев и циркониевый браслет. Ивар Калныньш и кофе. Понятно, что рекламщики не зря выбирали звезд, которых знали все. Сами актеры после говорили, что согласились сниматься из-за гонораров, которые позволяли им после этого, например, оставаться в театре. И тем не менее реклама с участием этих артистов запомнилась надолго.

А ТАКЖЕ

- «Херши-кола» - и рыжий Сидоров.

- «Ты кто?» «Я - Белый орел» - снова реклама алкоголя от Юрия Грымова.

- Фирма «Сэлдом» - запомнилась как самая минималистичная реклама.

- Реклама жвачки «Стиморол» с полицейскими.