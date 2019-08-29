После концертов Газманова женщины пишут, что наконец-то забеременели

Олег Газманов в отличной физической форме. Кто-то восхищается его атлетическим телосложением, кто-то - непосредственностью и бесшабашностью, с которыми он уже полвека зажигает в отечественном шоу-бизнесе.

Мечтал о Киркорове как о продюсере

- Олег Михайлович, вы на сцене уже 50 лет…

- Дата совершенно невероятная! Обнаружил ее случайно, когда стал вспоминать, какая из моих ранних песен завоевала любовь слушателей. Ею оказалась композиция «Белый снег», которая и сегодня пользуется успехом, особенно под Новый год. Написал я ее в Калининграде в 1968 году (Газманову тогда было 17 лет. - Ред.). С тех самых пор мой музыкальный стаж не прерывался, хотя параллельно я учился в высшем инженерно-морском училище, писал диссертацию, затем работал на кафедре, читал лекции, ходил в море.

- Заглавная песня с вашего последнего альбома называется «Жить - так жить». А какой, по-вашему, образ жизни помогает прийти к успеху?

- Я думаю, что Господь всем выписывает одинаковое число горестей и радостей. Заботы любого миллиардера и любого таксиста, который думает, где лучше купить бензин, - они все равно заботы. Поэтому надо расслабиться, жить своей жизнью и не думать, что у кого-то жизнь лучше или кошелек толще. Жить сегодняшним днем. Кстати, я уверен, что те, кто приходит на мои концерты, живут именно настоящим и заряжаются энергией от моих песен. Многие говорят, что у них после моих концертов проходит головная боль, какие-то женщины писали, что наконец забеременели (смеется). Настоящие чудеса случаются! Есть, к примеру, несколько детей, у которых определенные проблемы со здоровьем, так родители специально их приводят на мои выступления. Так я и хочу жить дальше - приносить людям пользу.

- Когда вы пишете новую песню, сразу понимаете - вот это будет хит?

- Совсем не понимаю. К примеру, я был уверен, что песня «Питер» на порядок сильнее «Офицеров». Но произошло все иначе. А вот кто прекрасно знает, где хиты, так это Филипп Киркоров. У него просто дар! Я бы очень хотел, чтобы он меня продюсировал. Но его гонорар, думаю, не потяну. Знаете, когда Филипп попросил у меня песню «Единственная моя», я подумал: «Ладно, у меня и так много хитов». Так что нет, я не чувствую. Совершенно не думал, что слушатель так полюбит песню «Морячка». А меня до сих пор не отпускают со сцены, пока я ее не исполню.

Жена Марина с 15-летней дочкой Марианной.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Не устраивать из дома казарму

- Следите за творчеством вашего старшего сына Родиона?

- Стараюсь. Смотрю его утреннее шоу (Родион Газманов ведет на Первом канале программу «Сегодня. День начинается». - Ред.).

- А чем вас радуют Филипп и Марианна?

- Филипп просто хороший парень, веселый, обаятельный. Не пьет, не курит, занимается спортом. У Филиппа есть цель - один проект, о котором он пока запрещает мне говорить. Марьяше в этом году исполнилось 15 лет. Это непростой возраст, она частенько огрызается. Я тоже огрызался в свои 15, но теперь начинаю понимать, что был во многом не прав. Поэтому сейчас стараюсь просто ее любить.

- Воспитываете?

- Воспитывать их нужно, но передавая свой опыт, а не устраивая из дома казарму, как мне тут сказали.

«Плаваю на доске»

- Вы такой подтянутый. Поделитесь секретом.

- Я беру пример со своих детей (смеется). На самом деле вот уже три года как я занимаюсь сапбордингом. Сапборд - это пластиковая доска для перемещения по водной поверхности. Я живу рядом с озером в Серебряном Бору (в Москве. - Ред.), и когда есть возможность, беру доску, кидаю ее на воду, вскакиваю на нее. Это одновременно и мой пляж, и средство для уединения и для тренировки. Кроме того, я бегаю с собакой, занимаюсь скандинавской ходьбой. Раньше много играл в теннис, но сейчас стараюсь делать это не так часто - потому что связки не выдер живают моей активности. Мне посоветовали не перегружать их. А еще у меня есть упражнения, которые я выполняю каждый день, в каком бы состоянии ни находился.

- Еще какие-нибудь хобби у вас есть?

- Да. Недавно я освоил дрон. Правда, пока не слишком хорошо с ним управляюсь: один уже утопил, но второй еще живет. С помощью дрона я делаю ролики для Инстаграма.

- Наверняка сидите на какой-нибудь диете...

- Одно время моя жена шарахалась из одной диеты в другую. Я всегда наблюдал за этим с улыбкой. У меня другой стиль - умеренность. Умеренность и осознание. Смешно, когда сначала говорят, что кофе вреден, а через год утверждают, что немного кофе пить необходимо. Немного - это сколько? Чашку в день, три или три чашки в неделю? Я считаю, что это все зависит от лоббирования разных производителей. Поэтому отношусь к подобным исследованиям скептически. Но есть некоторые моменты, которые я соблюдаю четко, - например, не ем мясо с картошкой и хлебом, только с овощами.

ВОЗЬМИ НА ЗАМЕТКУ

4 эффективных упражнения для утренней разминки

С них Газманов начинает свой день. Хотите такие же мышцы - присоединяйтесь!

1. Нагрузка на шею

Фото: youtube.com

Положите руку на лоб, надавите и сопротивляйтесь этому давлению 5 секунд. Затем положите руки на затылок и снова давите с сопротивлением. Повторите то же самое, положив руку над ухом сначала слева, потом справа. Затем - на левую и правую щеки, каждый раз по 5 секунд. Так вы даете полезную нагрузку на шейные позвонки.

2. Мышцы спины

Фото: youtube.com

Лягте на живот на жесткий пол. Руки заведите за спину и сцепите в замок. Ноги слегка раздвиньте. Не отрывая ног от пола, приподнимайте верхнюю часть туловища.

3. Отжимания от пола

Фото: youtube.com

Лучше них для пресса, по мнению Газманова, нет ничего. Дышите правильно: вдох делайте в тот момент, когда опускаетесь. А выдох - когда поднимаетесь.

4. Пресс

Фото: youtube.com

Лягте на спину, руки заведите за голову. Поочередно сгибайте ноги и касайтесь правым коленом левого локтя, а левым - правого.

СПРАВКА «КП»

Олег ГАЗМАНОВ родился 22 июля 1951 года в городе Гусев Калининградской области.

Первая жена (1975 - 1997) - Ирина Газманова, домохозяйка, живет в Калининграде. В этом браке в 1981 году родился Родион Газманов, который в детстве прославился с написанным Олегом Газмановым хитом «Люси».

Второй женой певца стала Марина Муравьева-Газманова (живут вместе с декабря 1997-го, оформили брак 15 июля 2003 года). Свой знаменитый хит «Единственная моя» (который исполнял в том числе Филипп Киркоров) Газманов посвятил ей. По образованию Марина экономист. Была замужем за братом Сергея Мавроди Вячеславом, бывшим вице-президентом и главным бухгалтером «МММ». В 1997 году родила от Мавроди сына Филиппа, но из роддома ее с новорожденным встречал уже Газманов. Газманов усыновил мальчика. Марина родила Олегу в 2003 году дочь Марианну.