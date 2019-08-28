2019-08-28T11:08:58+03:00
Происшествия

Cудья с Урала использовал своего сына как курьера для передачи взятки

Чиновник попросил принести ему в кабинет сверток с 14 миллионами рублей, которые оказались крупной взяткой
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Олег Гаврюшин, намеревался получить денежное вознаграждение за вынесение судебного решения в пользу истцаОлег Гаврюшин, намеревался получить денежное вознаграждение за вынесение судебного решения в пользу истца
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Главным следственным управлением Следственного комитета России завершено расследование уголовного дела в отношении судьи Арбитражного суда Свердловской области в отставке Олега Гаврюшина. Он обвиняется в покушении на получение взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ).

И пока дело Гаврюшина рассматривается в суде, его сын уже едет под охраной конвоиров в колонию. Там он проведет 7,5 лет, после чего будет лишен права занимать должности на государственной службе.

- В 2018 году Олег Гаврюшин, намеревался получить денежное вознаграждение за вынесение судебного решения в пользу истца по рассматриваемому им делу об обжаловании решения налогового органа, для чего привлек своего сына в качестве посредника. 29 мая 2018 года возле здания Арбитражного суда Свердловской области, после оглашения судьей Гаврюшиным решения об удовлетворении заявления коммерческой организации, представители данной организации передали посреднику 14 миллионов рублей. Последний был задержан сотрудниками УФСБ России по Свердловской области, - сообщают обстоятельства дела в СК России.

Чтобы возбудить уголовное дело в отношении самого отца Гаврюшина, следователям пришлось выполнить ряд процедур.

- В связи с необходимостью соблюдения длительной процедуры получения разрешения Высшей квалификационной коллегии судей России на возбуждение уголовного дела в отношении судьи федерального арбитражного суда, уголовное дело в отношении Гаврюшина было возбуждено в июне 2019 года. В кратчайшие сроки следствием была собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - отметили в ведомстве.

Остается надеяться, что коллеги уральского судьи будут беспристрастны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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