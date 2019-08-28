Замуж за мужа подруги: звезда сериала «Саша+Маша» отпраздновала свадьбу с экс-супругом Екатерины Климовой

Вторник - не самый подходящий день для свадеб, но 27 августа актриса Елена Бирюкова и ювелир Илья Хорошилов решили совместить бракосочетание с Днем российского кино. Пара зарегистрировала отношения спустя 10 лет гражданского брака.

- У нас сегодня замечательный день, решили по-крутому отпраздновать День кино. Теперь Илья не будет забывать поздравить нас с годовщиной свадьбы, - пошутила актриса в своем Инстаграме.

Церемония в Гагаринском ЗАГСе Москвы прошла классически: марш Мендельсона, невеста — в белом платье, жених — в темном костюме. А после супруги вместе с двумя десятками самых близких друзей отпраздновали событие в ресторане. Елена и Илья, хотя и не обладают выдающимися вокальными данными, отрывались на танцполе и пели в караоке. Кстати, Бирюкова, вступая в брак, решила оставить свою фамилию.

Елена Бирюкова и Илья Хорошилов поженились спустя 10 лет отношений

Для 48-летней звезды сериала «Саша+Маша» этот брак уже третий. В первый раз она вышла замуж в 20 лет за рок-музыканта Александра Романовского, но уже через год их союз распался. Со вторым мужем Алексеем Литвиным будущая актриса познакомилась на вступительных экзаменах в ГИТИСе, где он числился аспирантом. В 1998 году у супругов родилась дочь Саша, а в 2010-м они официально развелись.

С нынешним мужем в «нулевых» Бирюкову познакомила ее близкая подруга, актриса Екатерина Климова. С мужем Ильей Хорошиловым они тогда устроили большой праздник в честь дня рождения общей дочери Лизы, Елена была в числе приглашенных. Как признавалась Бирюкова, это была любовь с первого взгляда: «Я сразу поняла, что хочу от него детей». Через несколько месяцев пара стала жить вместе, а в 2012 году у них, вопреки пессимистичным прогнозам врачей, родилась дочь Аглая.

- Конечно, близкими подругами нас с Катей уже не назовешь, - признавалась потом Бирюкова. - Раньше мы могли встретиться, поболтать, сходить в ресторан. А сейчас есть такой этический момент. Как я сообщила ей, что живу с ее мужем? Да просто на гастролях как-то сказала: «Теперь я с Ильей».

Елена Бирюкова и Илья Хорошилов решили совместить бракосочетание с Днем российского кино

Кстати, дочь Хорошилова и Климовой Елизавета, которой сейчас 17, пришла поздравить молодоженов. А было ли поздравление от самой Климовой, неизвестно — в своем Инстаграме актриса, которая после развода с ювелиром успела побывать в двух браках — с актерами Игорем Петренко и Гелой Месхи — написала поздравления лишь с Днем кино.