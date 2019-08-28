Четыре причины, почему уволились хирурги из больницы в Нижнем Тагиле

У массового увольнения хирургов в ЦГБ №1 Нижнего Тагила есть 4 серьезных причины. В понедельник в эфире Радио "Комсомольская правда" мы не раскрыли все детали происходящего, поскольку Максим Шевченко заразил меня пылом своей классовой борьбы, но я внимательно изучила этот серьезный вопрос.

Во-первых, у нас действительно есть проблема с низкой оплатой труда. Высококвалифицированный врач, который из дневной смены вынужден постоянно уходить на ночное дежурство, зарабатывает около 60 тыс. руб. (доплата за дежурство в Нижнем Тагиле составляет 400 рублей).

Во-вторых, проблема в количестве переработок. Заведующий вторым хирургическим отделением в Демидовской больнице Денис Левченко работает во всех больницах города и в поликлинике — и для того, чтобы заработать 100 тыс. рублей, проводит на работе 23 суточных смены! При этом, работая за три ставки, зарплату можно получать только за полторы.

В-третьих, это риск врачебной ошибки и желание адвокатов и следователей наказать и без того перерабатывающих врачей, которые имеют дело с вопросами жизни и смерти, с максимальной строгостью. Т.е. врач зарабатывает деньги не только для себя, но и для своего адвоката, который спасет его (или нет) от тюремного срока в случае врачебной ошибки.

В-четвертых, это отсутствие кадров. На своем суточном дежурстве один врач в Нижнем Тагиле ведет сразу 75 пациентов (т.е. всех, кто лежит в больнице). При этом он знает, что как бы много он ни работал, он все равно не получит всех честно заработанных денег.

Когда я слышу, что чиновники упрекают врачей в предательстве пациентов, я считаю эти слова оторванными от реальности. Работа пять дней в неделю с 9 до 17, с премиями к окладу в размере 100 и более процентов, отсутствие всяческого риска и надменное отношение к простым людям — это не про врачей. Поэтому надо быть аккуратнее в словах и точнее в решениях, чтобы такие ситуации, как в Нижнем Тагиле, не стали повсеместными.

Кризисом в Нижнем Тагиле уже занимается региональное министерство здравоохранения, и Дмитрий Песков обратил внимание Президента на эту проблему. Теперь важно поправить тайминг и исправлять системные и ситуативные кризисы до того, как врачи положат на стол главврачу заявления о своем увольнении.

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