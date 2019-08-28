В Одинцово ищут «снайпера», который обстреливает квартиры на верхних этажах

Местные жители многоэтажки по Кутузовской улице забили тревогу, когда в течении двух дней на окнах сразу в нескольких квартира на 12, 14 и 16 этажах соответственно появились пулевые отверстия. Стеклопакеты были пробиты почти насквозь, причем неизвестный стрелок делал сразу несколько залпов по одним и тем же окнам.

- Мы не видели и не слышали, когда это произошло, но наше стекло выглядит теперь как дуршлаг. Мы решили узнать у соседей, только ли мы одни стали жертвами стрелка. Оказалось, что такие же следы есть в квартирах на 12 и 16 этажах. На нашем 14 стреляли только в нашу квартиру. Мы написали заявление в полицию, потому что действительно страшно стало подходить к окну, никогда не знаешь, что у таких идиотов на уме. А уж открывать окна еще страшнее, – рассказала местная жительница Олеся kp.ru.

По полученным от жителей сообщениям местная полиция уже проводит проверку, чтобы установить стрелка. А также идет подсчет материального ущерба, ведь еще не все пострадавшие успели обратится в правоохранительные органы с заявлениями.