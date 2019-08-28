46-летняя Мария Миронова беременна вторым ребенком

Мария Миронова станет мамой во второй раз, о чем сообщила своим поклонникам. 46-летняя дочь знаменитого актера Андрея Миронова опубликовала видео с отдыха в Греции, на которых заметен весьма внушительный животик.

Мария Миронова наслаждается летним отдыхом на курорте. Морской воздух, солнце и обилие фруктов благоприятно сказываются на внешности беременной звезды фильмов "Свадьба" и "Олигарх".

Артистка объявила о беременности лично. А потом продемонстрировала округлившийся живот. Судя по всему, ребенок появится на свет в середине осени. Поклонники кинулись поздравлять актрису в комментариях. "Я шокирована новостью, которую вы рассказали. Как я рада за вас!", "Поздравляю", "Маша, какая вы красавица", - пишут восторженные фолловеры.

mariya_mironova_actress Мария Миронова объявила о беременности

Миронова предпочитает никак не комментировать свою личную жизнь. Поэтому, кто является отцом второго ребенка звезды, пока неизвестно.

Артистка объявила о беременности лично. А потом продемонстрировала округлившийся животФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Первым мужем Марии был бизнесмен Игорь Удалов. В браке, который продлился до 1999 года, родился сын Андрей. Второй раз Мария вышла замуж за советника президента Российской академии наук Дмитрия Клокова. Однако после пяти лет брака ушла от второго мужа и вернулась к Удалову. Кстати, с обоими супругами после разводов Мария умудрилась остаться в хороших отношениях.

Позже ходили слухи о романе Марии с сыном Любови Полищук, актером Алексеем Макаровым. Однако Миронова эту информацию опровергала. Она говорит, что с Алексеем просто дружит, причем с детства.