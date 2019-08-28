Эксперт - о секретной экономике России: Закупки ряда вооружений на Западе вызваны отсутствием собственной элементной базы

Оказывается мы не только продаем военную технику, но и закупаем. По недавно опубликованным данным Росстата, на приобретение вооружений и интеллектуальной собственности Россия потратила около 4,85 трлн руб., или 5,3% ВВП. Это данные за 2017 год, более свежих в доступе пока нет. Годом ранее затраты составляли 4,59 трлн руб.

На что конкретно потрачены деньги — секрет. Известно лишь, что в показателях статистики учитываются расходы на системы вооружения длительного пользования (самолеты, корабли, танки) и продукты интеллектуальной собственности (научные исследования и разработки, затраты на разведку запасов полезных ископаемых, создание компьютерного ПО и баз данных). А сколько конкретно на танки и сколько на полезные ископаемые — приходится гадать, сообщает РБК.

Расходы на импорт оборонной техники и технологий сопоставимы с затратами на собственное производство. Так, утвержденная в январе 2018 г. госпрограмма вооружения на 2018–2027 годы тянет на 20 трлн руб. Примерно 2 трлн в год.

- Бюджет Пентагона — более 700 миллиардов долларов, наши расходы по сравнению с США раз в 20 меньше, а военный потенциал вполне сопоставим, - прокомментировал КП бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин. - Так что по соотношению цена-качество мы впереди. Думаю, затраты на вооружение если и есть, то они минимальны — мы и сами производим достаточно. Покупать можем программное обеспечение, какие-то комплектующие. Это вызвано отсутствием собственной элементной базы, что чревато сбоями и даже диверсиями. Вспомните, как было во время войны и западной интервенции в Ливии в 2011 году. Ливийские самолеты не взлетали, ракеты не запускались — это из-за отказа купленного на Западе программного обеспечения. Его же легко можно отключить с помощью сигнала со спутника, например. Поэтому нужно максимально локализовать производство, производить свое, защищенной от возможного воздействия со стороны других стран. Чем меньше мы будем покупать на Западе, тем это будет более безопасно. Можно приобретать какие-то перспективные разработки, как это делают китайцы — купят один самолет, разберут его, досконально изучат и потом уже производят у себя. А приобретать целые серии — это риск, что в самый ответственный момент техника не сработает: «ключи» от ее электронной начинки находятся в других руках.

Россия занимает шестое место по тратам на оборону в рейтинге Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). 60% мировых расходов на оборону приходится на пятерку стран с крупнейшими военными бюджетами: США, Китай, Саудовскую Аравию, Индию и Францию.