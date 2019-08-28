Тряхнут стариной: Ивлеева и Бедняков вернулись в «Орел и решку»

Это тот самый случай, когда возвращение ведущих произошло «по многочисленным просьбам». Ветераны проекта отснялись в новом сезоне «Ивлеева VS Бедняков», который «Пятница!» планирует запустить в эфир ближе к концу сентября. В программе «искрометный юмор, смелость и полезные советы для туристов», - обещает канал.

- Помню, как не находила слов, чтобы выразить свою грусть от того, что «Решка» (так ведущие в обиходе называют шоу. - Авт.) закончилась, а сейчас не нахожу их для того, чтобы выразить свою радость и полнейший шок от происходящего! - ликует в своем инстаграме Ивлеева. - Я счастлива! Я рада! Это совсем другой сезон, не похожий ни на один что был до этого! Дорогой зритель, тебя ждет такая доза убойного контента, что ты просто себе не представляешь! Мамочка вернулась!

Ведущая обещает, что все хорошее из прошлых сезонов она взяла с собой. В частности, на так и не выучила английский, что не раз становилось предметом шуточек и пародий.

До сих пор Ивлеева и Бедняков не вели шоу в паре: Андрей работал во 2-м и 3-м сезонах, а Настя впервые появилась в 14-м. Для Ивлеевой участие в шоу стало переломным в карьере. На ТВ она пришла известной в узких кругах видеоблогершей, а стала всенародной любимицей, сериальной актрисой и телеведущей экстра-класса.

Шоу «Орел и решка» впервые вышло в эфир на украинском канале «Интер» в 2011 году. Двое ведущих едут в какую-либо страну, где бросают жребий: один из них проводит уикэнд на $100, а другой тратит неограниченное количество денег с золотой кредитной карты. В России шоу выходит на молодежном канале «Пятница!».