Не все то золото, что нефть

ИНДИЯ: ЦЕЛЬ - $30 МЛРД В ГОД

С двухтысячных годов товарооборот между Индией и Россией стабильно растет. Только за 2018-й прирост был порядка 20%. Причем более 70% нашего экспорта в Индию – это несырьевые товары.

– Москва и Дели поставили амбициозную задачу нарастить товарооборот до $30 млрд к 2024 году, - говорит торгпред нашей страны в Индии Ярослав Тарасюк. - Здесь всегда были сильны позиции крупных компаний, но в последнее время мы все больше привлекаем малый и средний бизнес. На долю регионов, их малого и среднего бизнеса мы можем спрогнозировать увеличение взаимной торговли на 30%.

Торговый представитель России в Индии Ярослав Тарасюк.

Цель России - стать одним из основных экспортеров в Индию. И большие надежды именно на средний и малый региональные бизнесы. Именно для этого созданы заграничные представительства Российского экспортного центра – что-то вроде стартового комплекса для экспортера на рынки других стран.

Ниже — несколько примеров, как это работает.

...В 35-градусную жару Хайдерабада высаживается бизнес-десант из Томска – организованный администрацией этого крепкого сибирского региона. Кто-то производит мороженое, кто-то – современное медоборудовние и керамические импланты (спрос на врачебные услуги в стране с миллиардным населением гигантский), другие – кофе из кедровых орешков.

– А как вы это сделали? А можно стать вашим партнером? – удивлялись индийцы, когда держали в руках бесформенную субстанцию. Ее хозяйка - Анастасия Еремина, совладелец компании «Новая химия». Ее продукция пользовалась бешенным интересом со стороны индийцев.

Совладелец компании «Новая химия» Анастасия Еремина.

– Все начиналось с того, что мне дали в руки банку с песком и сказали: сможешь это продать – тогда станешь нашим партнером, – рассказала позже «КП» Анастасия о том, как попала на работу в томский технологический холдинг DI Group.

И у нее получилось. Анастасия вместе со своими химиками создала особый вид пластилина, который одновременно может быть мягким и твердым, из него даже можно игрушки печь. Теперь Анастасия присматривается к международному рынку.

– И это политика нашего холдинга: хочешь развиваться — поставляй продукцию зарубеж, – говорит Анастасия. – Я увидела только один путь на заграничный рынок – участие в международных выставках, нужно было показать мой продукт потенциальным заграничным партнерам. А как малому предпринимателю попасть на такое мероприятие? Здесь мне и помог Российский экспортный центр (РЭЦ). На его сайте можно было заполнить заявку на участие в очень известной выставке производителей игрушек. Сделано все очень удобно. Выставка проходила в Германии. РЭЦ оплачивал 80% от стоимости участия. Предоставлял нам место на своем стенде, помогал с поиском заграничных партнеров. Там на выставке мы и нашли дистрибьютора в Канаде.

...Деловой квартал Мумбаи, зеркальные небоскребы. Поднимаешься на самый верх, в офис компании The Maharaja Loghomes. Заходишь в дверь и попадаешь… в Россию.

– Да-да, это все российское дерево, – владелец The Maharaja Loghomes Прабат Ранджан слегка постукивает кулаком по стенке офиса, обшитой деревянными панелями. – У меня многие знакомые бизнесмены заказывают такое же оформление своих кабинетов.

Владелец The Maharaja Loghomes Прабат Ранджан.

Прабат уже несколько лет занимается тем, что продает богатым индийцам русские деревянные дома. Сейчас в планах у бизнесмена построить деревообрабатывающее производство в Мумбаи. Завозить материалы из России, а сами дома по проекту распиливать уже в Индии.

КИТАЙ: ВЗРЫВНОЙ РОСТ

Еще в начале 2010-х годов экспорт продукции агропромышленного комплекса России в Китай был в пределах $1-1,2 миллиарда в год, но с 2015 года наметился значительный рост, а в 2018 году экспорт продукции АПК увеличился на 42% и превысил $2,5 миллиарда.

Со стороны Китая есть огромный спрос на нашу продукцию. Они считают, что российское - экологически более чистое, что у нас при производстве сельхозпродукции не используется та ужасная химия, которой пичкают землю в Китае. И надо отдать должное нашим производителям-экспортерам - многие адаптируют даже вкусовые качества под китайского потребителя.

Сейчас в деловых отношениях между нашими странами – новый этап.

- После подписания соглашения между двумя странами по поставкам молока и замороженного мяса птицы (ранее эти продукты были полностью запрещены к экспорту в Китай. - Ред.) перед двумя странами открываются большие перспективы, - говорит генконсул РФ в Шанхае Алексей Николаевич Евсиков. - Заинтересованность в китайском рынке уже проявили многие российские мясные компании: как крупные («Мираторг», «Черкизово»), так и более мелкие производители.

Генеральный консул России в Шанхае Алексей Евсиков.

- Мы очень довольны тем, что огромный рынок Китая теперь открыт для нас, - рассказывает директор по логистике калининградской компании «Залесский фермер» Маргарита Сарапий. - Китайские возможности для бизнеса поражают. Планируем поставлять ультрапастеризованное молоко. И хотим, чтобы они распробовали наши глазированные сырки. Такого на рынке Китая еще никогда не было.

Директор по логистике калининградской компании «Залесский фермер» Маргарита Сарапий.

Вообще, китайцам очень нравятся всевозможные вкусности из России – наши компании вовсю поставляют сюда шоколад, мед и мороженое. Но китайский рынок - это не только продукты питания. Очень востребованы здесь всевозможные российские технологии, медицинское оборудование, медпрепараты. Для трансфера подобных технологий в Шанхае создан российско-китайский бизнес-инкубатор, который сотрудничает с Российским экспортным центром.

УЗБЕКИСТАН: ЖАРА В ЭКОНОМИКЕ

Жара в Узбекистане - это не только про погоду. Это и про экономику страны, которая открылась для внешнего мира три года назад. И про деловые отношения с Россией - за тот же период времени они показали стремительный рост. Экспорт из России в Узбекистан вырос почти в полтора раза до $3,3 млрд.

Происходящее говорит о том, что рядом с Россией есть страна с огромным рынком (более 33 миллионов человек населения!), на котором очень много ниш, где требуется конкурентоспособная и качественная продукция. А такой в России - много.

Есть еще один важный момент - страна географически расположена так, что отсюда удобно поставлять продукцию в другие государства региона: Кыргызстан, Таджикистан, Туркмению.

...И даже в самое жаркое время года Ташкент не знает отдыха. И днем и ночью в столице страны идет гигантская стройка. Возводится ранее невиданное - небоскребы! В городе, который был практически полностью уничтожен мощнейшим землетрясением в 1966 году.

За право быть участником строительства Ташкент-сити боролись многие международные компании. Но небольшая, по современным меркам, фирма из Челябинска взяла и обошла всех конкурентов - из Евросоюза и Китая. И теперь, если видишь, что в Ташкенте возводится высотный дом с помощью ярко-оранжевых башенных кранов, - знай: это российская техника.

- Только мы смогли доказать, что наш кран способен выдержать землетрясение в девять баллов, - говорит управляющий группы компаний «Крановые технологии GIRAFFE» Александр Михайлов. - Мы уже продали в Узбекистане более 50 башенных кранов. Во всех наших переговорах, в поисках клиентов - везде нам помогает Российский экспортный центр.

Управляющий группы компаний «Крановые технологии GIRAFFE» Александр Михайлов.

Вообще российского в Узбекистане действительно много. Особенно на бытовом уровне. В магазинах - полно российских продуктов. В любой аптеке на витринах будут препараты, сделанные в нашей стране (за первый квартал 2019 года рост экспорта фармацевтики и парфюмерии составил 4% и достиг почти $30 млн).

- У нас считается, если есть большой выбор российских продуктов, то значит - магазин хороший, в него будут ходить, - говорит региональный менеджер сети узбекских супермаркетов «Корзинка» Талаб Хальбеков.

ДОСЛОВНО

Андрей Слепнев, генеральный директор Российского экспортного центра:

В рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» РЭЦ создает единую систему продвижения экспорта, которая в перспективе охватит 52 страны. Будут открыты бюро РЭЦ в странах Азии, Европы, Ближнего Востока и СНГ. Уникальность системы состоит в том, что она соединит российские регионы с зарубежными странами напрямую. Центры поддержки экспорта смогут обеспечить взаимодействие с зарубежными представительствами. Иными словами, экспортер сможет прийти в такой центр поддержки в своем регионе и в случае необходимости оперативно связаться с представителем бюро, интересующей его страны за рубежом. Данная коммуникация «регион-иностранная страна» сегодня выстраивается при непосредственном участии центрального звена - Российского экспортного центра. Эффективность этой системы значительно возрастет в рамках реализации нашей цифровой платформы: «одно окно» позволит связать всех участников экспортного процесса.