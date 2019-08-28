В музее Есенина появился новый худрук

125-летие со дня рождения Сергея Есенина отметят в 2020 году. В российской столице уже готовятся к юбилею. В Московском музее поэта назначили нового худрука.

Им стал Влад Маленко. Актер и поэт, руководитель Московского театра поэтов.

Вступив в должность, Маленко сразу решил изменить формат музея. Сделать более модным образ Есенина и создать молодежный творческий центр, где планируют рассказывать в том числе и о неизвестных фактах про Есенина. Например, о том, что поэт ходил на курсы, где изучал иностранную литературу.

- Причем с жадностью, - подчеркивает Маленко. – Да и много интересных фактов! Например, мало кто знает о том, что Есенин говорил тихим голосом, и у него был размер ноги примерно 39-40. Распространено мнение, что Есенин пил, как из рога изобилия. Однако это неправда. Он был, как эскимосы, не приспособлен к алкоголю. Развозило уже после 200 грамм. А еще Есенин любил подражать Лермонтову. Старался носить околышек, как он, когда служил в армии в Евпатории. Ну, и грустный факт о том, что повесился Есенин не на веревке, а на чемоданных ремнях.

Маленко планирует открыть первый в России «Квартал поэтов». Обустроить его рядом с «Есенин-центром» (это одно из зданий музея Есенина) в переулке Чернышевского. В «Квартале поэтов» будут проходить поэтические вечера, появится, как и в 16 округе Парижа, «Сквер поэтов».

- Есенин был отличным, как сейчас сказали бы, пиарщиком, - продолжает Маленко. – Вот как Василий Макарович Шукшин, который не переставал ходить в сапогах, когда мог уже позволить себе другую обувь. Все – для того, чтобы поддерживать имидж алтайского парня-хитреца из народа.

И, конечно, будут устраивать концерты и спектакли. 7 сентября в «Есенин-центре» в рамках празднования Дня города москвичи и гости столицы увидят выступления молодых поэтов - участников «Филатов Фест». В октябре планируется премьера «Клуба анонимных поэтов», где все роли исполнят молодые современные авторы стихов.

А к 2020 году, когда, собственно, и будет отмечаться юбилей, готовят большую культурную программу «Время Есенина». Она включает в себя перфомансы, спектакли.

«Есенин-центр» - не совсем про поэта, - улыбается Маленко. – Он про то, что из сюртука Есенина растет новый Башлачев, а из цилиндра высовывается новая Марина Цветаева. При этом за спиной стоят Рембо, Верлен, Александр Пушкин и все они одобряют происходящее. В общем – целая лаборатория, а мы – лаборанты, и химичим.

Ну а мы, зрители, посмотрим, что получится!

СПРАВКА «КП»

Владислав Маленко родился 25 января 1971 года в Москве. С семи лет увлечен поэзией. Был рабочим сцены и актером в Московском театре-студии «Гротеск». Служил в армии. В 1995 году окончил актерский факультет (курс Николая Афонина) ВТУ имени Щепкина. Служил 20 лет в Московском театре на Таганке. Играл Водоноса в «Добром человеке из Сезуана», Коровьева в «Мастере и Маргарите», Смердякова в «Братьях Карамазовых» и других персонажей. Вел телепрограммы «До 16 и старше…», «Тет-а-тет», «Куклы» и другие. Роли в кино: муж Эльвиры в «Возвращении Мухтара-1», полицейский Роман Аристов в «Следе» и другие. Автор многочисленных поэтических сборников. Основатель и руководитель Московского театра Поэтов. Художественный руководитель Московского музея Есенина и поэтической лаборатории «Есенин-центр». 5 апреля 2019 года получил благодарность Президента Путина за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства.