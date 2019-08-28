Там хлеб дешевле! : пенсионер из Подмосковья нарисовал пешеходный переход, чтобы ходить в магазин.

Мужчину в хозяйственных перчатках с банкой белой краски в руках в понедельник, 27 августа, полицеские застукали прямо на проезжей части в подмосковном поселке Кленово, что в Подольском районе. Пенсионер старательно выводил на дороге ровные линии будущего пешеходного перехода.

Причем к делу он подошел основательно: сначала начертил стоп-линии на обоих полосах движения, потом с помощью простого скотча разметил контур «зебры», да не абы как, а по стандартным размерам, которые используют настоящие дорожники. Про безопасность тоже не забыл: поставил оранжевые дорожные конусы. Зрелище настолько шокировало полицейских, что те не удержались и включили камеры мобильных телефонов. Диалог вышел такой, что хоть в разделе анекдотов печатай.

- С головой все нормально!? Вы что делаете?

- Дорожный переход!

- А зачем?

- Чтобы к Наташе ходить! Что смеетесь, это не баба, а магазин так называется. Там хлеб дешевый. Везде 75, а там 50. Вы меня снимаете что ли?

- Честно, я маленько в шоке.

- А почему, я разве что-то запрещенное делаю, ребята? Я вообще трезвый!

- Проедем в участок и все узнаете!

Битый час полицейские объяснили художнику, почему так делать нельзя. А чтобы не повадно было повторять, выписали штраф в 300 рублей за «самоуправство».Такого поворота событий 70-летний житель поселка не ожидал. Кажется, он до сих пор не понимает, за что его наказали.

Андрея Короткова оштрафовали на 300 рублей за «самоуправство». Фото Вести.ру

- Я же не для себя старался, а для людей. У нас на весь поселок один пешеходный переход, а тут через дорогу магазин и народ каждый день в него ходит. И не только молодежь, бабушки с костылями. Мы с ними посовещались и решили, что нужен переход. Скинулись на краску и я вызвался нарисовать, - рассказал Андрей Коротков.

- А почему заявку не оставили, раз всем так нужен переход?

- Так самим же быстрее. Да и дело это нехитрое. У меня были конусы дорожные, я их нашел на свалке. Так мы и знак хотели поставить. Где его взял, не скажу, но у меня есть.

Следы от художеств пенсионера закрашивать не стали. После того как видео появилось в социальных сетях в местом ГИБДД заверили, что рассмотрят возможность оборудования на этом месте пешеходного перехода. Кстати, выяснилось, что официальная заявка на его устройство все-таки была. Около года назад ее подали владельцы того самого магазина «Наташа». Но в ответ получили лишь отписку. Чем история закончится на этот раз, «Комсомолка» обязательно проследит.

Где могут нарисовать «зебру»?

На участке дороги должно быть интенсивное движение, а ближайший переход расположен на расстоянии менее 300 метров. Вблизи остановки общественного транспорта. Вблизи объекта притяжения пешеходов (больницы, школы, торговые центры).

Куда обращаться, чтобы сделали пешеходный переход?

Все зависит от того кому принадлежит дорога. Если речь идет о местных (муниципальных) дорогах, то обратиться стоит одновременно в районную ГИБДД и администрацию города или поселка. Если речь идет о федеральных трассах, то одновременно обращаться нужно в «Росавтодор», и в ГИБДД. Если же речь о региональных дорогах, то обращаться нужно в администрацию субъекта РФ и опять же в ГИБДД. Жители Москвы могут подать онлайн заявку на сайте ЦОДД www.gucodd.ru

Что указать в заявке?

Анонимные обращение не регистрируют. Так что придется вписать свои паспортные данные. Далее стоит указать точный адрес участка дороги, где необходима «зебра». Кроме того, нужно четко объяснить, зачем нужен переход, например, рядом есть школа или магазин. В подтверждение стоит приложить фотографии.