2019-08-28T17:29:04+03:00
В мире

Страх по имени Стромболи: самый непредсказуемый итальянский вулкан снова начал взрываться

Местные жители укрылись в церкви
Татьяна ОГНЕВА-САЛЬВОНИ
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В Италии проснулся вулкан Стромболи.В Италии проснулся вулкан Стромболи.Фото: REUTERS
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Сегодня после обеда самый непредсказуемый итальянский вулкан ожил и вновь напомнил о своем жутком характере сильнейшим взрывом. Извергая песок, пепел и другие вулканические породы наружу, он засыпал ими всю округу, вызвал пожары на вершине и в районе Форджия Веккья, на склоне застроенной территории Стромболи.

Другие небольшие вспышки пожара в результате извержения были отмечены в районе Гиностры. Местные жители и туристы, чтобы защитить себя от падающих с неба пепла и камней, собрались в церкви крошечной деревушки, до которой можно добраться только по морю. Сейчас очень высокий столб дыма и пепла виден даже за несколько километров от вулкана. Огромное черное облако распространяется по морю.

Правда, ученые из Университета Флоренции, которые ведут постоянное наблюдение за вулканом, просят население сохранять спокойствие. Правда, их слова звучат как-то не очень утешительно, они способны больше посеять панику, чем успокоить. Мол, нам пока ничего неизвестно, еще рано говорить, будет ли дальше продолжаться извержение, ждать ли еще взрывов, или одним сегодняшним эпизодом все ограничится.

Именно в Гиностре в прошлом году от такого же взрыва погиб путешественник Массимо Имбеси 35 лет. Сегодня туристы покинули пляж, они очень напуганы. От взрыва потемнело небо, а «осадки» из пепла продолжаются. Как сообщил журналистам мэр города Липари Марко Джорджанни, ситуация под контролем, активированы все процедуры гражданской защиты и эвакуация населения. На сегодня запрещена швартовка незапланированных транспортных средств. Вовсю работают пожарные службы, тушат возникающие то там, то тут пожары.

Местные жители говорят, что знали о грядущем взрыве:

- Мы ожидали этот взрыв, хотя не знали точного дня, - рассказывает Джанлука Джуффре, житель Гиностры. - На прошлой неделе было много «разливов» вулканического песка. По опыту жителей острова мы знали, что это произойдет и подготовились. К счастью, на этот раз все прошло лучше, чем 3 июля прошлого года, когда погиб тот парень. Теперь мы посмотрим, закончится ли этот кошмар или нам придется ждать еще одного взрыва. Стромболи - непредсказуемый вулкан. Надеемся, что самое худшее позади. Сейчас главное обеспечить безопасность на случай новых взрывов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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