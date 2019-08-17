ГИБДД хочет заставить водителей с детьми ездить на пониженной скорости

ГИБДД решила включить строгача в отношении водителей, которые перевозят в автомобилях детей. Для них предлагается установить особый — пониженный скоростной режим. С такой инициативой выступил глава автоинспекции Михаил Черников.

В ГИБДД считают, что если законодательно запретить перевозить детей на высокой скорости, то это снизит число ДТП, травм и летальных исходов среди несовершеннолетних. По словам Черникова, больше всего аварий с участием детей на дорогах происходит из-за несоблюдения водителями правил дорожного движения. Но казалось бы, при чем тут особые скоростные ограничения? Нужно просто заставить водителей соблюдать действующие правила.

А вот в ГИБДД считают иначе. И предлагают снизить максимальную разрешенную скорость для водителей, которые перевозят детей, на 20 километров в час от максимально допустимого значения. То есть по городу пассажиры с детьми смогут ездить со скоростью не выше 40 километров в час, за городом — 70 километров в час, на МКАД — 80 километров в час.

То, что детский травматизм на дорогах у нас зашкаливает, спорить не приходится. С начала этого года в ДТП пострадали 11,9 тысячи детей, более 300 погибли. И то, что гаишники наконец стали штрафовать водителей за перевоз детей до 7 лет без авто кресел, лично я двумя руками поддерживаю. Но, к сожалению, в основном это распространяется лишь на крупные города, и то не на все. В регионах правила перевозки детей мало кто соблюдает. И именно это чаще всего и приводит к тяжелейшим травмам в случае ДТП.

А что касается особого скоростного режима для семей с детьми... Представляю я себе картину. Еду я такая - брюнетка с 20-летним стажем вождения и с двумя детьми - в правом ряду. Плетусь за каким-нибудь КАМАЗОМ или поливалкой со скоростью 40 километров в час, по ходу провожу детям экскурсию по окрестностям МКАД, а они едут, наслаждаются, дышат чистым воздухом.

Выехали мы заранее, времени у семей с детьми ведь невпроворот. Нет, я конечно, могу взять левее, и даже пойти (о, боже!) на обгон КАМАЗА. Но при этом ехать я все равно должна со скоростью меньшей, чем средняя скорость потока — я ведь с детьми. А вместе с тем по правилам машины в левом ряду должны двигаться со средней скоростью потока. И что же начинают делать в ответ на мои маневры другие участники движения? Правильно! Материться, бибикать и подрезать! Это хорошо, если среди них не окажется любителя проучить бабу-тихохода, не уступившую дорогу. Знаете, как это делается? Вначале тебе истерично моргают фарами, потом начинают поддавливать сзади или вытеснять с полосы (даже если ты идешь на максимально разрешенном скоростном режиме), потом тебя обгоняют, встают перед тобой и.... резко тормозят. Да так, что ты этому козлу чуть не влетаешь на полной скорости в зад. Таковы реальности российской езды, и ГИБДД с ними не особенно то и борется. А теперь давайте представим, что все это происходит, когда в твоей машине находится ребенок....

Дети это, конечно, наше все. Но, прибегая к кнуту, о здравом смысле ГИБДД забывать все-таки не стоит.