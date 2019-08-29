Как российские звезды худели этим летом

Они знают о диетах все, потому что экспериментируют с весом много лет. А опыт плюс сила воли - самые эффективные инструменты для похудения.

Мария Порошина

45-летняя Мария Порошина в пятый раз стала мамой всего семь месяцев назад, а уже может себе позволить платья даже на размер меньше, чем до беременности. А все благодаря дисциплине в питании и физическим нагрузкам. Актриса вышла на театральную сцену через полтора месяца после родов и даже после самого утомительного спектакля не отказывалась от тренировок: она занимается и дома, и в гостинице на гастролях.

Мария Порошина в пятый раз стала мамой всего семь месяцев назад, а уже может себе позволить платья даже на размер меньше, чем до беременности. Фото: Лариса Кудрявцева/Экспресс газета, instagram.com/mashaaporoshina

1. Программу питания составляет врач-диетолог на основе анализов.

2. Ограничение углеводов. В день разрешено употребление не более одного фрукта (в них много сахара).

3. Курс массажа.

4. Самостоятельная зарядка утром и вечером.

5. Еженедельные разгрузочные дни на овощах и гречке.

Сергей Майоров

Телеведущий сделал себе отличный подарок к скорому 50-летию - сбросил аккурат 50 кг! Конечно, похудел он не за одно лето. Но за последние месяцы обновил рекорд до такой степени, что у него четко прорисовались скулы. Лицо стало с кулачок, щечки пропали, и теперь Майорова можно узнать разве что по голосу. Толстячок без определенного возраста превратился в молодого интересного мужчину.

Сергей Майоров сделал себе отличный подарок к скорому 50-летию - сбросил аккурат 50 кг! Фото: instagram.com/mayorov.tv, Persona Stars

1. Важна мотивация. У Майорова она была - выглядеть в кадре не хуже молодых коллег.

2. Пройти полное медобследование и решить проблемы со здоровьем.

3. Получать одобрение и поддержку от близких. Важный стимул!

4. Здоровое питание. И поощрения в виде любимых блюд.

Надежда Ангарская

Звезда Comedy Woman 36-летняя Надежда Ангарская весной развелась с мужем и все лето трудилась в спортзале. В итоге Надя начинает новый телесезон не только свободной, но еще и стройной женщиной. Вот правила похудения артистки Ангарской.

Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская все лето трудилась в спортзале. Фото: Виктор Гусейнов/«КП» - Москва, instagram.com/nadezhdaangarskaya

1. Не жрать. Не жрать. Не жрать! Исключить жирное, сладкое, газировку и алкоголь. На обед съедаем белок размером с ладонь, углеводы размером с кулак и клетчатки сколько влезет. Не есть после шести вечера.

2. Регулярные тренировки. Упражнения надо делать правильно, чтобы качались мышцы и плавился жирок и не травмировались суставы. Для этого нужен тренер. Обязательно. Или мини-группа, где вы будете как на ладони у тренера.

3. Если в вас много лишней воды, пейте. Но мелкими глотками и между подходами.

Надежда Кадышева

Кадышева стала хрупкой и миниатюрной женщиной. Фото: Лариса Кудрявцева/Экспресс газета, instagram.com/pushkin_s_s

Найти фото 60-летней Надежды Кадышевой в обычной жизни непросто. Без традиционного яркого макияжа и феерического начеса певицу просто не узнать. Кадышева стала хрупкой и миниатюрной женщиной. Надежда Никитична похудела еще несколько лет назад, а теперь обновила свои достижения. А все потому, что неукоснительно соблюдает правила:

1. Встает в 5.00, делает зарядку. В хорошую погоду занимается спортивной ходьбой.

2. Не ест после шести вечера.

3. Готовит всегда сама - вкусные, но не вредные для фигуры и здоровья блюда.

КОМПЕТЕНТНО

Основные принципы похудения звезд комментирует диетолог, терапевт, врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Ирина ПОТЯНОВА.

- Сладкое и сдобное - это быстрые углеводы, которые легко превращаются в жиры, поэтому исключить их из рациона необходимо при любой диете.

- Нормализация уровня глюкозы в крови крайне важна для здорового снижения веса (ее избыток превращается в жиры).

- На завтрак необходимо употреблять жиры с умеренным количеством белка (яйца, красная жирная рыба, жирное мясо и т.д.) и овощами, что приводит к незначительной стимуляции поджелудочной железы и стабильному уровню глюкозы в крови. На обед, помимо белка, нужны сложные углеводы (крупы) - для того чтобы поднять уровень кортизола, который обычно у всех начинает снижаться к обеду, и тем самым повысить работоспособность. Обязательна клетчатка (сырые овощи) - она медленно расщепляется и обеспечивает стабильный уровень глюкозы. На ужин, кроме овощей, съешьте умеренное количество постного белка и полезные жиры.

- Если вы худеете, не перекусывайте фруктами - лучше их есть после основного приема пищи, так как дополнительный прием фруктозы замедляет процессы жиросжигания.

- Последний прием пищи должен быть за 3 часа до сна, но не позднее 20.00. Ночью желудочно-кишечный тракт отдыхает, чтобы избежать брожения пищи и превращения ее в жиры, необходимо максимально разгрузить его вечером.