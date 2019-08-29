Куда поехать отдыхать осенью 2019: Рейтинг пляжей для сентября, октября и ноября

Для всех, кто не успел слелать на море летом (или успел, но очень уж хочется снова), актуален вопрос: а где лучше всего загорать и купаться осенью? Чтобы и погода не разочаровала, бархатный сезон не превратился в ветровочно-флисовый, но при этом стоимость тура была вменяемой?

“КП” попросила экспертов туристического рынка составить рейтинг пляжных курортов для каждого их трех осенних месяцев: сентября, октября и ноября. Ведь погода кардинально меняется, и если в сентябре в Сочи запросто можно купаться, то в ноябре – только в бассейне. Второй критерий – цена.

Итак, куда поехать отдыхать осенью 2019? Сегодня - рекомендации "Интуриста" и Anex Tour, следом будут еще.

ТУРЦИЯ ВЕЧНА

- Конечно, номером один и в сентябре и в октябре и даже в ноябре по популярности будет Турция. Точнее, Анталья, Кемер, Аланья - средиземноморское побережье. Пляжный сезонна эгейском побережье Турции ( Мармарис, Даламан, Саригерме) закончится в конце сентября, - комментирует Дарья Домостроева, PR-директор туроператора “Интурист”. - В этом году Анталья - вообще круглогодичное направление. Более сотни отелей анатолийского побережья работают круглый год, имеют открытые и крытые подогреваемые бассейны, спа-центры, а море может оставаться теплым еще и в октябре и даже в начале ноября.

- В последнее время многие страны и курорты стали всесезонными. Еще несколько лет назад представить отдых в Турции в декабре было просто невозможно, - присоединяются в пресс-службе туроператора Anex Tour. - А сейчас многие отели рады принять туристов. Конечно, отдыхающих намного меньше, чем в летние месяцы, бывает, что не все рестораны работают или водные горки закрыты, однако насладиться морским воздухом, просто отдохнуть, вкусно покушать, а если повезет с погодой, то и самой поздней осенью и даже в декабре искупаться в море, - такой подход становится популярнее из года в год.

Так что Турция – вариант по умолчанию. Если от нее абстрагироваться, то рейтинг будет выглядеть так:

СЕНТЯБРЬ

Версия “Интуриста”:

Греция. Самая лучшая погода без изнуряющей жары и гуманные цены вас ждут в конце сезона на греческих островах в Эгейском и Ионическом морях. Гарантированно тепло до конца сентября бывают на солнечном Родосе.

Италия. Обратите внимание на Римини и Сицилию.

Болгария. До двадцатых чисел сентября еще можно купаться в Черном море на курортах Болгарии, а цены будут ниже августовских на 25-30%.

Версия Anex Tour:

Сентябрь считается идеальным бархатным сезоном для средиземноморских стран: Испании, Греции и Кипра. Погода не такая жаркая, как летом, а море прогрелось до комфортной температуры (в отличии от начала сезона, когда температура воздуха очень высокая, а море прогреться еще не успело). Туристы любят отдыхать в сентябре еще и потому, что на курортах уже нет детей школьного возраста, многие хотят отдохнуть «в тишине» и не переплачивать за отели adults only.

ОКТЯБРЬ

Версия “Интуриста”:

Кипр

Мальта

Средиземноморское побережье Израиля – Нетания

Тунис

Версия Anex Tour:

- В октябре в любимых нашими туристами Объединенных Арабских Эмиратах уже нет удушающей жары, можно комфортно загорать или просто гулять. В этом сезоны чартеры будут летать не только в Дубай, но и до Абу-Даби. Также в октябре уже стоит обратить внимание на страны Юго-Восточной Азии, Кубу, Доминикану.

НОЯБРЬ

Версия “Интуриста”:

ОАЭ

Израиль (Красное море)

Бахрейн, Оман, Катар

Прекрасной погодой порадует израильский курорт Эйлат на Красном море и, конечно, же Арабские Эмираты, а также развивающиеся курорты Манама в Бахрейне и Доха в Катаре. В ноябре также начинается активный сезон в странах Юго-Восточной Азии - Таиланде, Вьетнаме, стартуют чартерные рейсы на Шри-Ланку и Кубу.

Версия Anex Tour:

- Пользуется спросом Доминикана (а чартеры в этом году будут летать как из Москвы и Санкт-Петербурга, так и из Казани и Екатеринбурга), Куба и Мексика. Настоящим открытием может стать Иордания, где можно искупаться в Красном море и отдохнуть в отелях на берегу Мертвого моря.