Юрий Стоянов: Я пришел на телевидение в пору его рассвета, а сейчас наблюдаю его закат

Сценаристы «Команды мечты» умудрились соединить в одном флаконе два вообще никак не сочетающихся вида спорта - конный и самбо. В одной сюжетной линии сын богача хочет выиграть скачки и по ходу влюбляется в соперницу, бедную девушку. В другой сын телеведущего хочет победить на турнире - и ему нужна поддержка отца, а тот уделяет ребенку мало внимания из-за своих проблем. Причем здесь команда мечты - ведь оба вида спорта не командные? А при том, что настоящая «команда мечты» - это семья.

В фильме снялись Роман Мадянов, Ян Цапник и Юрий Стоянов; Цапник играет спортивного комментатора, отстраненного от эфира после скандала, а Стоянов - самого главного телебосса, от которого зависит его дальнейшая карьера.

- Иногда актер должен пройти короткую дистанцию, - говорит Стоянов. - У меня роль в этом фильме очень маленькая: вся работа заняла один съемочный день, а внутри этого съемочного дня - часа четыре. Вот мой вклад в картину. Другое дело, что по смыслу эта роль для фильма очень важна.

Актер Роман Мадянов в фильме «Команда мечты».

«Я БЫ ВРУЧИЛ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРЕМИЮ РОССИИ АВТОРАМ «ЧЕРНОБЫЛЯ»

- Ваш герой, теленачальник, говорит, что самое важное - это рейтинг. И если есть что-то важнее, то это доля…

- Ну, он все правильно говорит, доля важнее. Все телевизионные медиа-менеджеры именно на нее обращают внимание - она интересует рекламодателей… (Доля - процент людей, смотрящих конкретную программу от числа всех, кто в данный момент смотрит телевизор. Рейтинг - процент зрителей от всего населения страны. - Ред.) Понимаете, я пришел на российское телевидение в начале 90-х - в эпоху его рассвета, его зарождения в новой стране. А сейчас мы, безусловно, присутствуем при его закате. Оно чудовищно теряет аудиторию, каждый день - и особенно молодую, если уже ее не потеряло. Конечно, доля с рейтингами в этой ситуации важны как никогда. Хотя лично я - такой наивный человек, которого во всем этом интересует еще и искусство. И какие-то его островки еще существуют на телевидении.

- Вы входите в состав Совета по Общественному телевидению, а еще вы - советник дирекции «Телеканал Россия». Что и кому вы советуете на этих должностях?

- Я всю жизнь занимался развлекательным, юмористическим телевидением. Поэтому, если меня спросят, я даю советы в том, в чем я компетентен, именно в этой области. А лучше, чем давать советы - давать примеры, то есть самому такое телевидение создавать, чем я и занимаюсь.

Но парадокс в том, что я практически не являюсь зрителем юмористических программ. Хотя именно их, казалось бы, должен отсматривать в первую очередь - это ведь контекст, в котором я работаю. Смотрю Comedy Club, который нужно смотреть, потому что это другое поколение, это принципиально другой способ шутить, который родился уже в новом, свободном времени. Еще - «Однажды в России». На этом список и закончен, если говорить о развлекательном эфире…

- А что смотрите?

- Все, что связано с путешествиями. И еще есть один канал, на котором все время обустраивают жилье, ремонтируют его, переделывают - вот это я очень люблю. Но больше всего я смотрю кино и сериалы.

- И что вам по-настоящему понравилось из последнего?

- Конечно же, «Чернобыль», причем слово «понравилось» в данном случае не совсем соразмерно моим ощущениям. Это лучшее, что о нас сняли на Западе. Пронзительная картина о подвиге и жертвах очень простых людей, картина, в которой время отражено через людей и через огромную беду. Это снято искренне, с огромным сочувствием и состраданием. И с огромным уважением - не только к людям, но и к артефактам, к фактуре. Те ма-аленькие ляпы, к которым цепляются чересчур ревнивые зрители - ничто по сравнению с выдающимися достоинствами этого сериала. Титаническая работа, грандиозная. Я бы авторам вручил какую-нибудь Государственную премию Российской Федерации!

Кадр из сериала "Чернобыль" телеканала НВО.

«СМОТРИТЕ «ОДЕССУ» ТОДОРОВСКОГО И «МОЦАРТА В ДЖУНГЛЯХ»

- В «Команде мечты» одна сюжетная линия посвящена конному спорту, а вторая - самбо. Вас хоть что-то связывает с этими видами спорта?

- Я когда-то в ранней юности собирался заниматься конным спортом. Вернее, пятиборьем, в которые входят конный спорт, бег, плавание, стрельба и фехтование. Но в Одессе конный спорт тогда отсутствовал как класс, поэтому нам стали предлагать заниматься каким-то одним видом из оставшихся четырех. В результате я потратил на фехтование огромную часть жизни. И сейчас дважды в месяц фехтую в спектакле «Спасти рядового Гамлета», где большая финальная сцена построена на том, что герой - немолодой, внешне не очень подвижный - должен победить сразу четверых противников. Мы деремся шпагами, которые для нас специально были изготовлены в Голливуде, но это настоящее боевое оружие, только концы у этих шпаг слегка затуплены. Длится бой минуты три, но после этого всех выжимать можно… А если говорить о спорте вообще - для здоровья я стараюсь ежедневно плавать один километр.

Кадр из фильма "Команда мечты".

- «Команда» рассчитана в том числе на юных зрителей. На каких фильмах вы воспитывали своих детей?

- У меня есть в телефоне список, причем очень большой - фильмов, которые обязательно должен посмотреть каждый человек. Если говорить о советском кино, это все фильмы Михалкова, Тарковского, Алексея Германа, Шукшина, Тодоровского.

- Тодоровского старшего или младшего?

- Вы знаете, обоих! Скоро (5 сентября. - Ред.) в прокат выйдет фильм Валерия Тодоровского «Одесса», действие которого разворачивается в начале 70-х, во время холерного карантина, я всем рекомендую его обязательно посмотреть.

- На «Кинотавре», где прошла премьера, не всем понравилось, как Тодоровский воссоздал этот город…

- А теперь послушайте отзыв человека, который в это время жил в Одессе и закончил седьмой класс. Тодоровский отобразил то время зеркально точно. И более того, он очень точно отразил атмосферу этого года в этом городе.

Возвращаясь к спискам: если будем говорить об американском кино, начнем с Чарли Чаплина. Еще там будет один из моих любимых фильмов «Что гложет Гилберта Грейпа?», потрясающие фильмы Алехандро Гонсалеса Иньяриту, Вуди Аллена… Будет много сериалов - например, «Моцарт в джунглях», который у нас очень мало кто смотрел. Уж если я говорю «посмотрите комедию», можете мне поверить: это чудесное кино. Оно о Нью-йоркском симфоническом оркестре, в который приходит новый дирижер. Невероятный сериал, невероятный, особенно первый сезон!

«СНИМАЮСЬ В ОДНОЙ ТРЕТИ ИЗ ТОГО, ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ»

- Если посмотреть на список ваших ролей в кино, там в основном комедии…

- Да не так уж у меня много комедий, на самом-то деле. Но… знаете, иногда снимаешься не ради денег, а потому, что не можешь не сниматься. Ты любишь кино, тебе необходима эта среда, эта атмосфера. Да, попадаешь иногда и в комедии, порой не очень качественные. Но претензии - не ко мне, я за свою работу всегда отвечаю.

- Часто приходилось отказываться?

- Я снимаюсь в одной трети из того, что предлагают. Очень низкое качество материала. Примеров приводить не буду - это обидно для тех актеров, которые потом снялись в ролях, предлагавшихся мне. Я не могу бросать камни в тех людей, которые не могут себе позволить не сниматься. Мы же ничего другого не умеем, это наша работа. Ну вот представьте: рабочий на конвейере делает хорошую деталь. Если автомобиль на выходе получается говно - разве виноват этот конкретный рабочий? Он-то все сделал профессионально.

- Если верить «Кинопоиску», следующий ваш проект - «Вампиры средней полосы», где вы снимаетесь с Татьяной Догилевой. С которой, если верить «Википедии», у вас был роман, когда вы вместе учились в ГИТИСе…

- Слушайте, мне на эту тему надоело и серьезно отвечать, и шутить. У нас на курсе у всех были романы друг с другом, но никакого особенного романа с ней у нас, конечно, не было. Ну, были симпатии, мы однокурсники, все друг другу нравились. Возьмите любой актерский курс, где 25 человек вместе учатся сутками на протяжении четырех лет: это одна большая семья…

А «Вампиры средней полосы» - это сериал, пока что снят только пилотный эпизод, но на фестивале «Пилот», который проходит в Иваново, я получил приз за лучшую мужскую роль - за одну серию! (Смеется). Я играю не просто вампира, а их предводителя, главного в их семье. Но это наши вампиры, живущие в нашей глубинке, и история про них - очень смешная и трогательная.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Юрий Стоянов родился в Одессе 10 июля 1957 года. В молодости стал мастером спорта по фехтованию. В 1974 году поступил в ГИТИС, после его окончания играл в ленинградском Большом драматическом театре. Всенародную известность ему принесла программа «Городок», в которой он снимался с 1993 года (она была закрыта в 2012-м, после смерти друга и бессменного партнера Стоянова по «Городку» Ильи Олейникова). Сыграл более 70 ролей в фильмах и сериалах, в том числе «Ландыш серебристый» (2000), «Заяц над бездной» (2006), «12» (2007), «Марево» (2008), «Человек у окна» (2009), «Актриса» (2017), «Адаптация» (2017).